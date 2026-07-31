Durante casamento, Gabriel Medina anuncia que será pai Este será o primeiro filho de Gabriel Medina

Gabriel Medina, surfista brasileiro tricampeão mundial e medalhista olímpico, casou-se com a modelo Isabella Arantes. Durante os votos de casamento, o casal anunciou no altar que estão esperando seu primeiro filho.

➡️ WSL terá premiação recorde para campeão da etapa de Saquarema

Medina e Toledo caíram na primeira rodada da WSL, em Saquarema

Texto de Anna Carolina Ramos

Os torcedores brasileiros que lotaram a Praia de Itaúna, em Saquarema, viram apenas uma "rápida" participação de Gabriel Medina e Filipe Toledo nesta sexta-feira (19). Com ondas de até 2 metros, a sexta etapa da World Surf League (WSL) começou perfeita. A boa maré, porém, não parece ter ajudado os campeões mundiais na primeira rodada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Enquanto havia sido necessários aguardar o dia certo para ir ao mar, nas etapas do início da temporada, a disputa no Brasil deu o ponta pé inicial já no primeiro dia da janela. O problema foi o aproveitamento da "Brazilian Storm" dentro de casa: foram apenas cinco vitórias entre os dez surfistas brasileiros.

Medina, Toledo e mais três foram eliminados

Segundo brasileiro na chave principal, na bateria 2, Weslley Dantas – atleta do Qualifying Series da WSL conquistou sua vaga após passar pela fase classificatória. O jovem surfista (11.60) não voltou a vencer e encerrou cedo sua trajetória em casa, ao ser derrotado pelo italiano Leonardo Fioravanti (12.27).

continua após a publicidade

Gabriel Medina fica com o vice na etapa de Margaret River da WSL 2026 (Foto: Hannah Anderson/ WSL)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Aposte no futebol mundial

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Três baterias depois, a torcida acompanhou mais um capítulo do tabu de Gabriel Medina em Saquarema. A atuação do tricampeão mundial chegou a render o bom somatório de 13.13, mas, por 40 décimos, foi o sul-africano Matthew McGillivray quem levou a melhor ao fim do cronômetro. Como resultado, Medina perde também a segunda colocação no ranking mundial.

O veterano Alejo Muniz foi o terceiro eliminado da Brazilian Storm. Na sequência, porém, a grande surpresa da etapa no Brasil: a derrota de Filipe Toledo já na rodada inicial. Atual campeão em Saquarema, o surfista (13.00) viu o sonho da quinta vitória no Rio de Janeiro cair para o australiano Callum Robson (14.93).

continua após a publicidade

Uma disputa 100% verde-amarela fechou a primeira rodada. Miguel Pupo (12.97) confirmou o favoritismo contra o jovem Mateus Herdy (10.94) e avançou para as oitavas de final.