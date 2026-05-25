O Vivo Rio Pro, etapa do Championship Tour (CT) da WSL, disputada em Saquarema (RJ), chega à sua edição de 2026, entre os dias 19 e 27 de junho, posicionado como um dos principais ativos esportivos e turísticos do país e do mundo. O evento, que corresponde à etapa brasileira do circuito de elite da WSL e que contará com a volta de Gabriel Medina, após quase dois anos às ondas brasileiras, transformou a cidade de Saquarema em um polo econômico, gerando impacto direto no desenvolvimento comercial, social e de serviços na região.

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Retorno financeiro e consolidação de mercado

De acordo com o relatório de impacto econômico produzido pela consultoria EY, a edição de 2025 do campeonato movimentou R$ 179 milhões na economia local, gerando um PIB de R$ 177 milhões para a região. O número representa uma alta de 12% em comparação aos R$ 159 milhões registrados no ano de 2024.

Esse resultado consolida uma trajetória de forte expansão regional, acumulando um crescimento de 142% no impacto financeiro entre os anos de 2022 e 2025, o que garante à etapa brasileira o posto de maior evento de surfe do mundo pelo quarto ano consecutivo.

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Em 2025, durante os 11 dias de programações na Praia de Itaúna, em Saquarema, cerca de 410 mil pessoas passaram pelo local, resultando em uma taxa de ocupação de 100% na rede hoteleira da cidade. O fluxo de visitantes também impulsionou o mercado de trabalho, com a criação de 2.665 empregos diretos e a distribuição de 93 milhões de reais em renda para as famílias residentes.

— O VIVO Rio Pro é um sucesso esportivo, um motor econômico e social para Saquarema e para toda a Região dos Lagos, além de uma vitrine global para marcas e para o Brasil. Os resultados das últimas edições mostram um crescimento consistente e sustentável — afirma Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

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A administração municipal também aponta o campeonato como uma peça fundamental para o crescimento do município.

— A parceria entre Saquarema e a WSL mostra como o esporte pode transformar realidades. Receber uma etapa do mundial de surfe é motivo de orgulho para nossa cidade, que hoje está definitivamente inserida no cenário internacional. O VIVO Rio Pro movimenta a economia, gera empregos, atrai turistas e fortalece o comércio local. É um evento que envolve toda a cidade e apresenta para o mundo o melhor que Saquarema tem a oferecer — ressalta a prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

Expansão do ecossistema de entretenimento

O amadurecimento do evento está diretamente ligado à sua capacidade de atrair o público além das competições na água, investindo em uma agenda paralela de cultura, experiências e ativações de marcas. Na temporada passada, a organização lançou o festival Sun, Sound & Soul, que levou apresentações musicais de artistas como Filipe Ret, Toni Garrido e Gabi Melim para a cidade, além de uma exibição aérea inédita da Marinha do Brasil, aumentando o tempo de permanência dos turistas.

Para a edição de 2026, a WSL planeja ampliar esse modelo de negócio voltado ao entretenimento com o lançamento do espaço WSL Sunset. O novo projeto já tem apresentações confirmadas de Cidade Negra, Veigh e Buchecha, consolidando a etapa como uma plataforma de experiências completas e um dos marcos mais robustos do calendário esportivo nacional.

Próximas etapas da competição

Após quatro etapas na Oceania, o CT viajará para El Salvador, na América Central. O torneio em Punta Roca ocorrerá entre os dias 5 e 15 de junho. Já a sexta etapa será no Brasil, em Saquarema, de 19 a 27 do mesmo mês.

Ítalo Ferreira vence etapa da WSL na Nova Zelândia (Foto: Rambo Estrada/World Surf League)

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