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WSL terá premiação recorde para campeão da etapa de Saquarema

Etapa no Brasil terá também espaço para acompanhar Copa do Mundo de Futebol

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 14:51
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Samuel Pupo comemorando vitória do Saquarema Pro (Foto: WSL)
Samuel Pupo comemorando vitória do Saquarema Pro (Foto: WSL)

O VIVO Rio Pro 2026 terá a maior premiação individual de sua história. Além do alto valor recebido de premiação financeira, o vencedor da etapa em Saquarema receberá um veículo GWM Tank 300, avaliado em R$ 342 mil. A mesma quantia segue para os campeões das finais masculina e feminina.

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    O prêmio em dinheiro bate um total de US$ 80 mil (cerca de R$ 413 mil) pagos pela World Surf League (WSL) ao atleta que alcançar a maior pontuação combinada nas finais. Após somar o valor do carro, a recompensa total pode chegar a quase R$ 750 mil.

    A iniciativa é resultado da parceria entre a WSL e a GWM Brasil e amplia a valorização dos atletas que disputam a etapa brasileira do Mundial de Surfe. E não é a primeira vez que a ação acontece. O veículo foi dado também aos campeões da Tríplice Coroa da Austrália, conjunto das três etapas em território australiano.

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    Na ocasião, os brasileiros Gabriel Medina e Luana Silva receberam o mesmo modelo, além do prêmio em dinheiro, após registrarem os melhores desempenhos do período. Já no Brasil, o desafio será concentrado em uma única etapa, o que aumenta a disputa pela recompensa extra entre os competidores.

    Copa do Mundo estará no Maracanã do Surfe

    A sexta etapa da temporada de 2026 acontece entre os dias 19 e 27 de junho, período em que está previsto o fechamento da janela de competição. Já os jogos da Seleção serão disputados nesta sexta-feira (19), contra o Haiti, e na próxima quarta-feira (24), contra a Escócia.

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    Por esse motivo, os fãs que se prepararam para acompanhar o Brasil nas ondas do "Maracanã do Surfe", como é conhecida a Praia de Itaúna, em Saquarema, poderão seguir em ritmo de torcida ao longo de todo o dia. Por sorte, os horários das disputas não coincidem: a WSL costuma encerrar as atividades no fim da tarde, enquanto o jogo mais cedo da Seleção está marcado para as 19h (de Brasília).

    Para aproveitar o embalo, a Mundial de Surfe preparou uma estrutura para receber as partidas da fase de grupos do Brasil durante a etapa.

    Brazilian Storm domina o topo em 2026

    O circuito mundial chega ao Brasil com domínio dos surfistas do país no ranking da temporada. Ítalo Ferreira, vice-campeão da etapa de Punta Roca, em El Salvador, no último sábado (13), lidera a classificação e compete em Saquarema com a lycra amarela.

    Porém, o campeão olímpico não está só no topo. Ele é seguido de perto por Gabriel Medina, Yago Dora e Miguel Pupo. O único "forasteiro" no top-5 é o italiano Leonardo Fioravanti, que venceu Ítalo na decisão em Punta Roca.

    Ítalo Ferreira vence etapa da WSL na Nova Zelândia (Foto: Rambo Estrada/World Surf League)
    Ítalo Ferreira vence etapa da WSL na Nova Zelândia (Foto: Rambo Estrada/World Surf League)

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