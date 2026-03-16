Gabriel Medina estreia contra mexicano no Mundial de Surfe na Austrália

O Circuito Mundial de Surfe (WSL) divulgou o chaveamento da etapa de Bells Beach, na Austrália, que abre a temporada 2026 no dia 1º de abril. Gabriel Medina, tricampeão mundial, estreia na 14ª bateria da segunda rodada contra o mexicano Alan Cleland, marcando seu retorno à elite após um ano afastado do tour.

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Medina competirá diretamente na segunda rodada, dispensando a fase inicial da competição. O brasileiro ficou fora do Circuito Mundial durante toda a última temporada.

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Mudanças no formato da temporada 2026

A WSL implementou alterações significativas no regulamento: as baterias com três surfistas foram eliminadas, assim como a repescagem. Agora, todas as disputas serão realizadas com apenas dois atletas por bateria, e o perdedor será automaticamente eliminado da competição.

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Brasileiros em ação

O atual campeão mundial, Yago Dora, estreia na segunda rodada na 9ª bateria, aguardando o vencedor do duelo da primeira rodada entre Mateus Herdy e o australiano Liam O'Brien.

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A primeira fase masculina ainda contará com surfistas vindos da Challenger Series, divisão de acesso, além de atletas convidados pela organização.

Mateus Herdy disputará sua primeira etapa como integrante oficial do Circuito Mundial, após garantir vaga no top 10 da Challenger Series na temporada passada. Antes disso, ele só havia participado como convidado.

Ítalo Ferreira, campeão olímpico e mundial, aparece na 13ª bateria da segunda rodada e enfrentará o vencedor do confronto entre o australiano Callum Robson e um surfista convidado. Já Filipe Toledo, bicampeão mundial, estreia na 12ª bateria contra o francês e campeão olímpico Kauli Vaast.

No feminino, Luana Silva será a única representante brasileira na etapa de abertura, enfrentando a australiana Stephanie Gilmore, oito vezes campeã mundial, que recebeu convite para disputar toda a temporada de 2026.

Yago Dora em treino antes das finais da WSL (Foto: Ed Sloane/World Surf League)

Escalação completa dos brasileiros na segunda rodada

Miguel Pupo x Joel Vaughan – Bateria 1 João Chianca x Jake Marshall – Bateria 5 Alejo Muniz x Cole Houshmand – Bateria 7 Yago Dora x vencedor de Herdy x O'Brien – Bateria 9 Filipe Toledo x Kauli Vaast – Bateria 12 Ítalo Ferreira x vencedor de Callum Robson x convidado – Bateria 13 Gabriel Medina x Alan Cleland – Bateria 14 Samuel Pupo x Jack Robinson – Bateria 16

Na primeira rodada, o único brasileiro em ação será Mateus Herdy, enfrentando Liam O'Brien.

Luana Silva do Brasil após a bateria 1 das quartas de final no Rip Curl Pro Bells Beach, 26 de abril de 2025. (Foto: Cait Miers/World Surf League)

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