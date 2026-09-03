O lateral-direito Giay foi um dos destaques do Palmeiras no empate com o Santos na noite desta quarta-feira (2), na classificação do time da capital paulista à seminal da Copa do Brasil. Após a partida na Vila Belmiro, o camisa 4, que trocou de camisa com Neymar, também falou com a imprensa sobre ter aconselhado o craque santista.

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Giay conversou com o camisa 10 do Santos, que deixou o clássico no intervalo depois de sentir dor na coxa direita nos acréscimos do primeiro tempo. Com isso, o time mandante perdeu sua principal referência e teve uma queda de rendimento, principalmente quando precisava reverter o placar de 3 a 0 do primeiro jogo contra o Palmeiras.

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- É um jogador espetacular, um dos melhores do mundo. Estava focado no que a gente tinha que fazer. Acho que foi um bom trabalho. Feliz por marcar ele e por fazer um bom jogo. Ele disse que estava com dor na coxa e falei para ele não arriscar. Se estava com dor, era melhor sair - contou Giay, aos risos.

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Questionado sobre sonhar em volta a ser convocado pela Seleção Argentina, já que a próxima Data Fifa é no final do mês de setembro, Giay comentou sobre o desejo e também sobre a aposentadoria de Messi em seu país.

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- Foi uma notícia muito triste, acho que todos gostam de vê-lo jogar. É o melhor jogador do mundo, mas é isso. O futebol segue e temos que desfrutar. Logo teremos outra Data Fifa e sonho em representar meu país, nossa seleção e fazer o melhor. Estou dando o meu melhor e, se eu for convocado, estarei feliz - completou o lateral-direito do Palmeiras.

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(Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)



