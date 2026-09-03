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Mídia's Cup 2026 estreia com apoio do Lance!

Torneio começou nesta quinta com apoio do Lance!

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
03/09/2026 23:16
Atualizado há 1 minutos
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O Mídia's Cup 2026 estreou nesta quinta-feira (3) com o Torneio Início, em São Paulo. Organizado pelo Grupo de Mídia São Paulo e disputado por profissionais do mercado publicitário, o campeonato de futebol society segue até 5 de dezembro, data da final, e tem o Lance! como apoiador.

A edição deste ano reúne 11 patrocinadores e 16 agências, levando cerca de 800 pessoas ao evento de abertura. Na Série Ouro, disputam a competição as equipes de WMcCann, Publicis, Essence, BETC, WE, Ogilvy, Galeria e Talent. Já a Série Prata é formada por Africa, VML, Omnicom, Lola, Wieden+Kennedy, Gut, Artplan e AlmapBBDO.

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A parceria prevê a cobertura editorial do campeonato nos canais do Lance! ao longo da temporada. Além da presença na cobertura, o portal também participa do evento com um totem de fotos inspirado no estilo "Seleção Panini". Eduardo Leite, head comercial, destacou a importância da presença do Lance! no torneio.

- É importantíssimo o Lance! estar aqui neste momento, que é uma celebração das agências. O Lance! tem o esporte no DNA e não podia deixar de prestigiar o evento. Somos uma mídia, e estamos aqui com o mercado publicitário porque também somos prestigiados por ele - destacou.

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figurinhas do lance

Dionísio Crocce, do Grupo de Mídia, também ressaltou o tamanho da edição deste ano e a capacidade do torneio de reunir diferentes profissionais do mercado.

- Este ano, a Mídia's Cup chega a uma das maiores edições de sua história. São 11 patrocinadores e a participação das 16 maiores agências do Brasil. Ao todo, o evento reúne cerca de 750 pessoas, se aproximando da marca de 800 participantes, em um torneio que conecta diferentes nomes do mercado de mídia e reforça a importância desse cenário para todos nós - disse Dionísio Crocce, do Grupo de Mídia.

lance

Os times são compostos por homens e mulheres, em uma iniciativa que busca ampliar a participação feminina na competição. Presente na abertura, Milene Domingues, ex-jogadora, destacou a importância da mudança a partir da própria trajetória no futebol.

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- Eu acho esses eventos algo sensacional. Sou de um período em que as mulheres precisavam lutar muito para estar dentro de campo. Quando participo de eventos assim, também feitos para elas, fico muito lisonjeada, não só eu, como outras meninas - afirmou Milene.

Também ex-atleta, Deva destacou o efeito prático da regra na montagem das equipes. A competição conta ainda com a participação de ex-jogadores, que integram alguns dos times.

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midia cup

- Faz a gente lembrar de quando jogava, hoje a gente brinca. Acho importante inserir a mulher nesse campeonato, ainda mais colocar o gol da mulher valendo dois - disse.

Entre os organizadores, o argumento que mais se repete é o do acesso. As equipes são mistas e reúnem todos os níveis hierárquicos das agências.

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- O Mídia's Cup é um evento muito importante para o nosso setor, para a nossa categoria. É um dos eventos mais democráticos: joga desde o estagiário até o VP - destacou Thiago Kamanda, diretor de mídia da Wieden+Kennedy.

- O Grupo de Mídia está de parabéns. Evento impecável, tem gente para caramba, uma das melhores ferramentas do mercado para conexão. É uma oportunidade absurda de confraternizar e também jogar uma boa bola - completou Esequiel Coelho, diretor de relacionamento e mercado do Grupo de Mídia.

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Como funciona o torneio

A competição é dividida em duas séries de oito equipes. Em cada uma, as quatro melhores colocadas avançam às semifinais. As duas finalistas da Série Prata sobem à Série Ouro na temporada seguinte, no lugar das duas piores campanhas da divisão de cima.

O campeonato segue até dezembro, com a decisão marcada para o dia 5.

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