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Anderson Talisca rescinde e acerta com novo clube; entenda

Brasileiro foi peça-chave na classificação à Champions League e encerra passagem de protagonismo pelo time turco

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
04/09/2026 08:53
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Anderson-Talisca-Fenerbahce
Anderson Talisca tinha renovado contrato com clube turco até 2028 (Foto: Divulgação/Fenerbahce)

O atacante Anderson Talisca deixou o Fenerbahçe após rescindir o contrato com o clube turco em comum acordo. Segundo o jornal português "A Bola", o brasileiro de 32 anos já assinou com o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

A saída encerra uma passagem de uma temporada e meia de Talisca no futebol turco. O jogador havia chegado ao Fenerbahçe em janeiro de 2025 e, neste início de temporada 2025-26, foi peça importante na classificação do clube à fase de liga da Champions League após um jejum de 18 anos, com gols nas quatro primeiras partidas das eliminatórias da competição.

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Com passagem marcada por protagonismo, Talisca se despede da torcida turca com certa surpresa. Poucos meses atrás, em março deste ano, o brasileiro chegou a renovar seu vínculo com a equipe por mais duas temporadas, estendendo sua permanência no clube até 2028.

Anderson Talisca comemora gol pelo Fernerbahçe (Foto: Fenerbahçe / Divulgação)
Anderson Talisca comemora gol pelo Fernerbahçe (Foto: Fenerbahçe / Divulgação)

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Números e trajetória de Anderson Talisca

Ao longo de 75 jogos com a camisa do Fenerbahçe, Anderson Talisca balançou as redes 44 vezes, o que representa uma média de 0,58 gol por partida. O clube confirmou a saída em nota oficial: "Anderson Talisca, que se juntou ao nosso elenco no meio da temporada 2024-25, teve seu contrato rescindido por acordo mútuo. Desejamos a Talisca sucesso em sua carreira daqui para frente."

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Formado na base do Bahia, Talisca despertou interesse do futebol europeu ainda jovem e se transferiu para o Benfica, de Portugal, em 2014. Após duas temporadas no clube lusitano, passou pelo Besiktas, também na Turquia, e pelo Guangzhou FC, da China, antes de chegar ao Al-Nassr, na Arábia Saudita. O desempenho na Saudi Pro League foi o fator que levou o Fenerbahçe a contratá-lo, em 2025. Agora, o atacante segue para o Al-Jazira, seu novo destino nos Emirados Árabes Unidos.

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