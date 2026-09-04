Anderson Talisca rescinde e acerta com novo clube; entenda
Brasileiro foi peça-chave na classificação à Champions League e encerra passagem de protagonismo pelo time turco
O atacante Anderson Talisca deixou o Fenerbahçe após rescindir o contrato com o clube turco em comum acordo. Segundo o jornal português "A Bola", o brasileiro de 32 anos já assinou com o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.
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A saída encerra uma passagem de uma temporada e meia de Talisca no futebol turco. O jogador havia chegado ao Fenerbahçe em janeiro de 2025 e, neste início de temporada 2025-26, foi peça importante na classificação do clube à fase de liga da Champions League após um jejum de 18 anos, com gols nas quatro primeiras partidas das eliminatórias da competição.
Com passagem marcada por protagonismo, Talisca se despede da torcida turca com certa surpresa. Poucos meses atrás, em março deste ano, o brasileiro chegou a renovar seu vínculo com a equipe por mais duas temporadas, estendendo sua permanência no clube até 2028.
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Números e trajetória de Anderson Talisca
Ao longo de 75 jogos com a camisa do Fenerbahçe, Anderson Talisca balançou as redes 44 vezes, o que representa uma média de 0,58 gol por partida. O clube confirmou a saída em nota oficial: "Anderson Talisca, que se juntou ao nosso elenco no meio da temporada 2024-25, teve seu contrato rescindido por acordo mútuo. Desejamos a Talisca sucesso em sua carreira daqui para frente."
Formado na base do Bahia, Talisca despertou interesse do futebol europeu ainda jovem e se transferiu para o Benfica, de Portugal, em 2014. Após duas temporadas no clube lusitano, passou pelo Besiktas, também na Turquia, e pelo Guangzhou FC, da China, antes de chegar ao Al-Nassr, na Arábia Saudita. O desempenho na Saudi Pro League foi o fator que levou o Fenerbahçe a contratá-lo, em 2025. Agora, o atacante segue para o Al-Jazira, seu novo destino nos Emirados Árabes Unidos.
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