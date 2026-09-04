F1 volta atrás em punição, e piloto perde troféu do GP de Mônaco

Pierre Gasly voltou a viver uma reviravolta no resultado do Grande Prêmio de Mônaco. Embora tenha terminado a corrida em terceiro, o francês caiu para sétimo após receber duas punições e, dias depois, recuperou o lugar no pódio após uma revisão da FIA. Nesta sexta-feira (4), porém, uma nova decisão mudou novamente a classificação e devolveu as penalidades ao piloto da Alpine.

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O caso começou durante a corrida em Monte Carlo, quando Gasly foi punido duas vezes por supostamente ultrapassar o limite de velocidade no pit lane. As penalidades somaram dez segundos ao tempo final do francês e fizeram com que ele perdesse o terceiro lugar. Na época, Isack Hadjar herdou a posição e chegou a participar da cerimônia do pódio ao lado de Kimi Antonelli e Lewis Hamilton.

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Pouco depois, a Alpine apresentou novas evidências e conseguiu a revisão do caso. A Federação Internacional de Automobilismo identificou um erro na medição da distância utilizada pelo sistema para calcular a velocidade de Gasly e anulou as duas punições. Assim, o piloto recuperou o terceiro lugar, enquanto Hadjar perdeu o troféu que havia recebido após a corrida.

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Gasly perde pódio mais uma vez

A história, no entanto, ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (4). A Corte Internacional de Apelação da FIA decidiu restabelecer as punições aplicadas ao piloto da Alpine, que voltou a receber os dez segundos em seu tempo final. Com isso, Gasly cai novamente para a sétima colocação no resultado oficial do GP de Mônaco.

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A mudança também devolve o terceiro lugar a Hadjar. O piloto da Red Bull, portanto, volta oficialmente ao pódio da etapa monegasca depois de ter perdido a posição com a decisão anterior. O jovem, então, aparece novamente logo depois de Kimi Antonelli e Lewis Hamilton que ficaram em primeiro e segundo, respectivamente, na classificação final.

Em nota, a FIA explicou que a Corte Internacional de Apelação é responsável por julgar recursos relacionados a decisões tomadas pelos órgãos da federação. A entidade atua de forma independente e pode analisar, entre outros casos, apelações contra decisões dos comissários. Neste caso, a revisão devolveu as punições ao resultado e provocou uma mudança importante no pódio da tradicional etapa da F1.

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