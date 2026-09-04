Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

F1 volta atrás em punição, e piloto perde troféu do GP de Mônaco

Pierre Gasly cai para sétimo lugar e fica sem pódio em Monte Carlo

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 09:18
Atualizado há 38 minutos
Favorite o Lance! no Google
Yuki Tsunoda e Pierre Gasly em ação no GP dos Estados Unidos pela F1 2025
Yuki Tsunoda e Pierre Gasly em ação no GP dos Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Pierre Gasly voltou a viver uma reviravolta no resultado do Grande Prêmio de Mônaco. Embora tenha terminado a corrida em terceiro, o francês caiu para sétimo após receber duas punições e, dias depois, recuperou o lugar no pódio após uma revisão da FIA. Nesta sexta-feira (4), porém, uma nova decisão mudou novamente a classificação e devolveu as penalidades ao piloto da Alpine.

➡️ Kimi Antonelli será punido no GP da Itália e perde posições no grid da F1

O caso começou durante a corrida em Monte Carlo, quando Gasly foi punido duas vezes por supostamente ultrapassar o limite de velocidade no pit lane. As penalidades somaram dez segundos ao tempo final do francês e fizeram com que ele perdesse o terceiro lugar. Na época, Isack Hadjar herdou a posição e chegou a participar da cerimônia do pódio ao lado de Kimi Antonelli e Lewis Hamilton.

continua após a publicidade

Pouco depois, a Alpine apresentou novas evidências e conseguiu a revisão do caso. A Federação Internacional de Automobilismo identificou um erro na medição da distância utilizada pelo sistema para calcular a velocidade de Gasly e anulou as duas punições. Assim, o piloto recuperou o terceiro lugar, enquanto Hadjar perdeu o troféu que havia recebido após a corrida.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Gasly perde pódio mais uma vez

A história, no entanto, ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (4). A Corte Internacional de Apelação da FIA decidiu restabelecer as punições aplicadas ao piloto da Alpine, que voltou a receber os dez segundos em seu tempo final. Com isso, Gasly cai novamente para a sétima colocação no resultado oficial do GP de Mônaco.

continua após a publicidade

A mudança também devolve o terceiro lugar a Hadjar. O piloto da Red Bull, portanto, volta oficialmente ao pódio da etapa monegasca depois de ter perdido a posição com a decisão anterior. O jovem, então, aparece novamente logo depois de Kimi Antonelli e Lewis Hamilton que ficaram em primeiro e segundo, respectivamente, na classificação final.

Em nota, a FIA explicou que a Corte Internacional de Apelação é responsável por julgar recursos relacionados a decisões tomadas pelos órgãos da federação. A entidade atua de forma independente e pode analisar, entre outros casos, apelações contra decisões dos comissários. Neste caso, a revisão devolveu as punições ao resultado e provocou uma mudança importante no pódio da tradicional etapa da F1.

continua após a publicidade
Pódio do GP de Mônaco formado por Lewis Hamilton, Kimi Antonelli e Isack Hadjar na F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Pódio do GP de Mônaco formado por Lewis Hamilton, Kimi Antonelli e Isack Hadjar na F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro,

Fora de Campo

De Neymar a Hamilton: como seria a line up do Rock in Rio 2026 só com atletas

Há 7 minutos
Carros disputam corrida principal do GP da Itália de Fórmula 1

Fórmula 1

Leclerc lidera o treino livre 1 no GP da Itália na F1; Bortoleto é 8º

Há 3 horas
Carros disputam corrida principal do GP da Itália de Fórmula 1

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália nesta sexta-feira (4)

Há 6 horas
De boné, Max Verstappen coça o queixo durante coletiva de imprensa no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1

Parceiro - r7

F1: Verstappen vê Red Bull sem chance de 'milagre' no GP da Itália

Há 14 horas
Lando Norris posa com carro da LN4 Fusion, equipe da Fórmula 1

Fórmula 1

'Um sonho': Lando Norris funda equipe da F3 e busca F2 ainda em 2027

Há 14 horas
Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Fórmula 1

Rafael Câmara supera titular da Haas em teste e mira F1 2027

Há 17 horas
Mais LANCE!
Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

'Não tenho nada a perder', dispara Antonelli após punição na F1

Franquia Carros, da Pixar, celebra 20 anos desde a estreia (Foto: Reprodução / F1 Media)

Carro de Relâmpago McQueen participará do GP da Itália na F1

Bortoleto assina capacete em Monza

Bortoleto revisita início da carreira durante passagem pela Itália

Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

F1: Gabriel Bortoleto admite desvantagem em GP da Itália

Grid de largada do GP da Inglaterra, com Charles Leclerc, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, na F1 2026

Kimi Antonelli disputa com Ferrari torcida da F1 no GP da Itália

Comentarista da F1, Ralf Schumacher em transmissão da Sky Sports

Após acidente, Schumacher passará por cirurgia e mira retorno à F1

Verstappen e Hadjar durante o lançamento do novo carro da Red Bull

Dupla de Max Verstappen na F1 2026 é substituída no GP da Itália

Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026

Kimi Antonelli será punido no GP da Itália e perde posições no grid da F1

Galvão Bueno Luis Roberto

Galvão Bueno revela maior tristeza da carreira: 'Saía para limpar as lágrimas'

O brasileiro Emerson Fittipaldi abre o grupo dos bicampeões, tendo vencido nos anos de 1972 e 1974

GP da Itália marcou primeiro título do Brasil na história da Fórmula 1

Macacão que será usado por Lando Norris e Oscar Piastri no GP da Itália de F1

Norris e Piastri terão estilos diferentes no GP da Itália de F1; veja

Rubens Barrichello na Stock Car

Aos 54 anos, Rubinho Barrichello vive namoro com influenciadora

Oscar Piastri em coletiva do GP da Hungria pela F1 2026

McLaren explica problema de Oscar Piastri em má fase na F1