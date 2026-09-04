Baldasso detona o Internacional após eliminação: 'Nunca mais'
Colorado foi eliminado após perder por 3 a 1 para o Grêmio
O jornalista Fabiano Baldasso criticou duramente a direção do Internacional após a eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil. Depois da derrota por 3 a 1, nesta quinta-feira (3), na Arena, pelo jogo de volta das quartas de final, Baldasso responsabilizou a gestão do clube pelo momento vivido pelo Colorado e defendeu mudanças na administração.
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— O que esses caras (direção) fizeram com o Internacional é de se mandarem do Beira-Rio e nunca mais aparecerem no Internacional. Nós temos o pior time da nossa história. Nós temos os piores jogadores da nossa história — afirmou.
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Baldasso também voltou a criticar a gestão de Alessandro Barcellos e afirmou que o trabalho da atual direção não pode ser esquecido pela torcida.
— O que a gestão Barcelos com o Internacional fez e continua fazendo conosco é um negócio para nunca mais ser esquecido. Eles não tinham o direito de fazer isso. Eles deveriam ter renunciado há muito tempo — declarou.
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Grêmio elimina o Inter na Arena
O Grêmio venceu o Internacional nesta quinta-feira, por 3 a 1, na Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Artilheiro da equipe na temporada, Carlos Vinicius encerrou o maior jejum desde que chegou ao clube em grande estilo. Foram dois gols no espaço de oito minutos, ainda no primeiro tempo, para dar grande vantagem ao Tricolor. Krovinovic ampliou na etapa final, e Vitinho diminuiu para o Inter. Uma vitória que fez jus ao maior público da história da casa gremista.
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Com a classificação, o Grêmio terá o Atlético-MG pela frente nas semifinais da Copa do Brasil. As datas, horários e mandos de campo ainda serão definidos pela CBF. As datas-base previstas para os confrontos são 1º de novembro, para o jogo de ida, e 8 de novembro, para a volta.
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