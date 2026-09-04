Luis Enrique tem reencontro com Filipe Luís nesta sexta

Paris Saint-Germain x Monaco nesta sexta-feira (4) é o principal confronto da 3ª rodada do Campeonato Francês, mas mais do que colocar frente a frente duas equipes que devem brigar pelo título da Ligue 1, o jogo também marcará o reencontro entre Luis Enrique e Filipe Luís, que se enfrentaram na final da Copa Intercontinental do ano passado.

➡️Análise tática do Guffo: como joga o Monaco de Filipe Luís

Naquela partida, o Flamengo de Filipe Luís conseguiu segurar o PSG de Luis Enrique durante mais de 120 minutos. Apontado como um dos melhores do mundo, o time europeu teve mais volume e números melhores do que rubro-negro, mas não o suficiente para transformar isso em vantagem no placar. Houve empate por 1 a 1 no tempo normal, resultado que se manteve na prorrogação e levou o jogo para os pênaltis, quanto então os franceses levaram a melhor.

continua após a publicidade

Dispensado pelo Flamengo no início de março, Filipe Luís foi contratado pelo Monaco e faz um início de trabalho elogiado pela imprensa francesa — e também por Luís Enrique, rival desta sexta.

— Vamos tentar conquistar os três pontos; não será fácil porque o Monaco é um time muito bom. Além disso, com esse técnico (Filipe Luís), de quem gosto muito, um técnico corajoso que ama jogar futebol. Ele fez muitas coisas importantes no Brasil. Quando estávamos nos preparando para o jogo da Copa Intercontinental contra o Flamengo, vimos que tipo de técnico ele é. Acho importante ter novos técnicos que amam jogar futebol. É uma ótima notícia para o futebol francês que ele esteja na Ligue 1 — declarou o técnico do PSG, na quinta-feira (3).

continua após a publicidade

Mais do que eventual diplomacia, o comentário de Luis Enrique encontra respaldo na tabela de classificação do Campeonato Francês. O Monaco venceu os dois primeiros jogos e é o único entre os 18 times a estar com 100% de aproveitamento. O Lille, de Davide Ancelotti, lidera a competição, com um ponto e um jogo a mais.

O PSG, por sua vez, ainda patina na competição, com dois empates nas duas primeiras partidas. Os jogos, com Rennes e Lille, foram longe de Paris, e Luis Enrique aposta no retorno ao Parc des Princes nesta sexta para finalmente vencer a primeira.

continua após a publicidade

— Fizemos dois jogos difíceis fora de casa para começar a temporada, e isso nunca é simples. Estamos muito ansiosos para voltar ao Parc amanhã, reencontrar nossos torcedores, e queremos vencer esse primeiro jogo em casa —, comentou o técnico.

Luis Enrique exaltou retorno ao Parc des Princes (Divulgação/PSG)

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.