Rizek critica gramado da Vila Belmiro e Maracanã após polêmica com Neymar
Mesmo com empate, Santos foi eliminado pelo agregado de 3 a 0 contra o Palmeiras
Por meio das redes sociais, o jornalista André Rizek disparou contra os gramados naturais dos estádios do Brasileirão após a polêmica de Neymar na Vila Belmiro. O episódio aconteceu durante o confronto entre Santos e Palmeiras, em que o camisa 10 acabou sendo substituído por uma possível lesão por conta do gramado.
O comentarista esportivo mencionou jogadores internacionais presentes no Campeonato Brasileiro e de grandes equipes que se formaram nos anos recentes; no entanto, evidenciou que o gramado não acompanhou a evolução.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Episódio com Neymar é mais um dos vários no Brasileirão?
Para Rizek, o atual momento dos estádios brasileiros não permite a discussão entre artificial e natural, mas sim um olhar mais direcionado à manutenção dos gramados:
- Samu Lino, que é um jogador internacional, saiu cuspindo marimbondo por causa do gramado do Maracanã, que é ruim há muito tempo. O Neymar reclamou do gramado da Vila Belmiro e saiu machucado; a Vila já teve campo bom. Enquanto tivermos esses pastos, não adianta reclamar do sintético, até porque o Palmeiras, que é dono de um gramado sintético há anos, é o clube que, anos após anos, tem menos lesões no Brasileirão - disparou o comentarista.
Para completar sua fala, o especialista em futebol destacou o gramado do Nubank Parque, estádio do Palmeiras, e cobrou uma ação da CBF:
- Embora seja um piso mais duro, ele não tem buraco, não é por acaso que o Palmeiras tem poucas lesões. Quando você assiste a um jogo no sintético, normalmente ele é melhor do que nos pastos, porque a bola rola mais. A CBF tem que agir. Vivemos um momento de excelência aqui, mas nossos campos são o ponto fraco do futebol brasileiro. Não adianta ter esses times para jogar nestes pastos. - completou o jornalista.
Saída do camisa 10 durante Santos x Palmeiras
Neymar começou a partida na Vila Belmiro, mas sentiu o incômodo na parte posterior da coxa direita nos minutos finais do primeiro tempo. O lance aconteceu após o atacante tentar pressionar Giay na saída de bola do Palmeiras. Antes disso, ele também havia se chocado com Maurício. Com dores, o camisa 10 praticamente caminhou até o fim da etapa inicial e foi substituído por Rony no intervalo.
Agora, com a eliminação, o Santos disputa o Campeonato Brasileiro, em que o clube luta contra o rebaixamento. Não somente a competição nacional, o Peixe ainda tem uma dupla de jogos decisivos pela Sul-Americana em sequência.
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Santos
Neymar critica gramado da Vila após eliminação: 'Trabalho de m…'Há 1 hora
Fora de Campo
Jornalista critica decisão de Cuca por titularidade de NeymarHá 2 horas
Fora de Campo
Torcedores reprovam possível saída de Breno Bidon do CorinthiansHá 3 horas
Fora de Campo
Gabigol revela desejo de retornar ao Flamengo: 'Não é fácil'Há 4 horas
Fora de Campo
Torcedores do Flamengo mandam recado para Rodinei: 'Não aceito'Há 5 horas
Fora de Campo
Torcedores do Santos mandam recado a Cuca após eliminação: 'Parabéns'Há 5 horas
Mais LANCE!