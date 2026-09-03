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Rizek critica gramado da Vila Belmiro e Maracanã após polêmica com Neymar

Mesmo com empate, Santos foi eliminado pelo agregado de 3 a 0 contra o Palmeiras

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
03/09/2026 13:56
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Polêmica com gramado na Vila Belmiro volta à tona (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)
Polêmica com gramado na Vila Belmiro volta à tona (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Por meio das redes sociais, o jornalista André Rizek disparou contra os gramados naturais dos estádios do Brasileirão após a polêmica de Neymar na Vila Belmiro. O episódio aconteceu durante o confronto entre Santos e Palmeiras, em que o camisa 10 acabou sendo substituído por uma possível lesão por conta do gramado.

O comentarista esportivo mencionou jogadores internacionais presentes no Campeonato Brasileiro e de grandes equipes que se formaram nos anos recentes; no entanto, evidenciou que o gramado não acompanhou a evolução.

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Episódio com Neymar é mais um dos vários no Brasileirão?

Para Rizek, o atual momento dos estádios brasileiros não permite a discussão entre artificial e natural, mas sim um olhar mais direcionado à manutenção dos gramados:

- Samu Lino, que é um jogador internacional, saiu cuspindo marimbondo por causa do gramado do Maracanã, que é ruim há muito tempo. O Neymar reclamou do gramado da Vila Belmiro e saiu machucado; a Vila já teve campo bom. Enquanto tivermos esses pastos, não adianta reclamar do sintético, até porque o Palmeiras, que é dono de um gramado sintético há anos, é o clube que, anos após anos, tem menos lesões no Brasileirão - disparou o comentarista.

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Para completar sua fala, o especialista em futebol destacou o gramado do Nubank Parque, estádio do Palmeiras, e cobrou uma ação da CBF:

- Embora seja um piso mais duro, ele não tem buraco, não é por acaso que o Palmeiras tem poucas lesões. Quando você assiste a um jogo no sintético, normalmente ele é melhor do que nos pastos, porque a bola rola mais. A CBF tem que agir. Vivemos um momento de excelência aqui, mas nossos campos são o ponto fraco do futebol brasileiro. Não adianta ter esses times para jogar nestes pastos. - completou o jornalista.

Neymar precisou ser substituído após sentir dores na coxa durante Santos x Palmeiras (Foto: Fernando Blade /Fotoarena/Folhapress)
Neymar precisou ser substituído após sentir dores na coxa durante Santos x Palmeiras (Foto: Fernando Blade /Fotoarena/Folhapress)

Saída do camisa 10 durante Santos x Palmeiras

Neymar começou a partida na Vila Belmiro, mas sentiu o incômodo na parte posterior da coxa direita nos minutos finais do primeiro tempo. O lance aconteceu após o atacante tentar pressionar Giay na saída de bola do Palmeiras. Antes disso, ele também havia se chocado com Maurício. Com dores, o camisa 10 praticamente caminhou até o fim da etapa inicial e foi substituído por Rony no intervalo.

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Agora, com a eliminação, o Santos disputa o Campeonato Brasileiro, em que o clube luta contra o rebaixamento. Não somente a competição nacional, o Peixe ainda tem uma dupla de jogos decisivos pela Sul-Americana em sequência.

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