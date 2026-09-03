Grêmio provoca o Internacional após eliminação; veja vídeo

O Grêmio venceu o Internacional por 3 a 1, nesta quinta-feira (3), na Arena, e garantiu uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Logo após o apito final, o sistema de som do estádio tocou uma valsa em provocação ao rival, em referência aos 15 anos sem títulos de expressão do Colorado. A atitude provocou reação da torcida e aumentou a tensão entre as comissões técnicas.

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Veja o vídeo:

terminou o jogo e começou a tocar VALSA na Arena do Grêmio



sacanagem com o Internacional KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



🎥 Prime Videopic.twitter.com/2UU0DDs0K4 — Central do Braga (@CentralDoBrega) September 4, 2026

A confusão começou ainda no gramado, quando o auxiliar técnico do Grêmio, Vitor Severino, e o treinador do Internacional, Paulo Pezzolano, discutiram e chegaram a se empurrar. O tumulto continuou durante a saída das delegações em direção aos vestiários.

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➡️Copa do Brasil: veja os classificados e os confrontos das semifinais

As provocações também chegaram às redes sociais. Pouco depois da classificação, o Grêmio publicou no X, um vídeo de um avião carregando uma faixa com a mensagem "eles estão fora".

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Veja:

Dentro de campo, o Tricolor abriu vantagem com dois gols de Carlos Vinícius e ampliou com Krovinovic. O Internacional descontou com Vitinho, mas não conseguiu buscar o empate. Como o primeiro confronto, disputado no Beira-Rio, havia terminado sem gols, o Grêmio avançou com a vitória no placar agregado.

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➡️Quando serão as semifinais da Copa do Brasil?

Alerrandro durante Grêmio x Internacional realizada no Arena do Grêmio em Porto Alegre, RS, no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil 2026. (Foto: Gabriel Haesbaert /Fotoarena/Folhapress)

Com a classificação, o Grêmio enfrentará o Atlético-MG nas semifinais da Copa do Brasil. Os jogos estão previstos para os dias 1º e 8 de novembro.

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