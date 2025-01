Os fãs de Fórmula 1 já sabem que a dupla da Ferrari este ano será Lewis Hamilton e Charles Leclerc. O britânico e o monegasco têm tudo para fazer uma boa combinação na pista, já que os pilotos compartilham semelhanças no estilo de pilotagem, mas também fora do automobilismo. Entre elas, a paixão pela música.

O EP de Charles Leclerc

Perfil de Charles Leclerc no Spotify (Foto: Reprodução)

Charles Leclerc lançou, em 2024, um EP com quatro canções instrumentais. A obra se chama “Dreamers” e tem parceria com o pianista francês Sofianne Pamart. As faixas são “The Dream Continues”, “Limitless”, “Heartbeat” e “Focus”.

Os fãs de Leclerc, além de terem aprovado o EP do piloto, apontaram uma curiosidade interessante nas canções avulsas que o monegasco lançou. As demais músicas homenageiam os GPs de Mônaco, Miami e Áustria, justamente circuitos que não foram vencidos por Max Verstappen em 2024.

Nas redes sociais, o piloto afirmou que o que o inspirou a entrar no mundo da música foi o entusiasmo dos seus seguidores. Em 2023, ele postou um story tocando uma canção que havia composto no instrumento, e os fãs deram muitos feedbacks positivos.

— Meu amor pela música sempre existiu, mas só foi na pandemia que comecei a tocar piano. Com mais tempo em casa, decidi comprar o instrumento e aprender a tocar. Desde então, eu me apaixonei pelo piano e me encontro tocando sempre que estou no meu lar — afirmou Charles Leclerc nas redes sociais.

Hamilton e Leclerc durante a temporada de 2024 da Fórmula 1 (Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP)

Hamilton e a parceria com Christina Aguilera

Música de Lewis Hamilton com Christina Aguilera (Foto: Reprodução)

Lewis Hamilton já tem uma relação antiga com a música. Em 2018, o piloto usou o seu pseudônimo “XNDA” para gravar uma canção com a cantora norte-americana Christina Aguilera, parte do último álbum da artista, o “Liberation” (Liberação, em inglês). A música se chama “Pipe”.

No ano de 2020, o britânico abriu uma live nas redes sociais apresentando trechos de músicas que gravou, no entanto, sem dar pistas de quando ou como lançaria as produções. Inspiradas por estilos como o R&B, o trap e o rap, as letras tratam de temas diversos, como festas e relacionamentos.

— Galera, eu passei os últimos dez anos ou mais escrevendo, gravando e trabalhando com algumas das mais talentosas e lindas pessoas, pelas quais sou grato. É o conjunto mais incrível de todos. Não tenho um projeto ou um álbum, só apenas um monte de músicas diferentes com as quais alguns de vocês poderão se conectar. Elas me ajudaram em muitos momentos difíceis — disse Hamilton na época.

Além de cantar, Lewis também já foi registrado tocando instrumentos como violão e piano. Em um dos vídeos disponíveis nas redes, o heptacampeão executou as músicas “Someone Like You”, de Adele, e “Imagine”, de John Lennon. O britânico chegou a mostrar os seus dotes musicais na televisão brasileira, durante participação no "Conversa com Bial", da TV Globo.