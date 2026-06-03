Cicinho prevê resultado de jogo do Brasil na Copa do Mundo: 'Atropelo'

O ex-jogador Cicinho analisou o confronto entre Brasil x Haiti, marcado para o dia 19 de junho, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela Copa do Mundo de 2026. Para o atual comentarista, a Seleção Brasileira vai atropelar a equipe adversária.

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A opinião do ídolo do São Paulo aconteceu durante o programa "Jogo Aberto", da emissora Band, nesta quarta-feira (3). Na ocasião, Cicinho analisava a vitória do Haiti sobre a Nova Zelândia por 4 a 0, em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo.

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— Quando se encontram fragilidades do outro lado, mesmo sendo limitado, sendo um pouquinho melhor, uma equipe consegue se sobressair. Talvez, se a Nova Zelândia tivesse jogado contra um time de Rugby, tivesse tido um desempenho melhor — iniciou o ex-jogador, antes de brincar.

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— O treinador do Haiti testou bastante jogadores. Talvez, para saber qual time vai perder para o Brasil. Porque vai ser um atropelo — concluiu.

Haiti goleou a Nova Zelândia por 4 a 0 em amistoso pré Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Brasil na Copa do Mundo 2026

A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito neste sábado (6).

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Nesta terça-feira (2), a programação da Seleção envolve a chegada ao Hotel The Ridge, em Basking Ridge, em Nova Jersey, prevista para às 9h30 (de Brasília). No fim da tarde, às 17h (de Brasília), no CT do Red Bull.

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A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

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