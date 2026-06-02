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Haiti goleia seleção da Copa do Mundo e assusta brasileiros: 'Estou com medo'

Equipe está no grupo da Seleção Brasileira no Mundial

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/06/2026
23:49
Atualizado há 2 minutos
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Haiti Nova Zelândia
imagem cameraHaiti goleou a Nova Zelândia por 4 a 0 (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)
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O Haiti não tomou conhecimento da Nova Zelândia e goleou os adversários por 4 a 0 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Joseph, Pierrot, Providence e Lacroix marcaram os gols da equipe caribenha, em jogo realizado em Miami, nos Estados Unidos. A equipe está no grupo da Seleção Brasileira no Mundial, e internautas reagiram ao placar da partida.

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Veja os comentários de brasileiros sobre a goleada do Haiti:

O caminho do Haiti na Copa do Mundo

Integrante do Grupo C, a equipe caribenha terá uma sequência de três grandes desafios em solo norte-americano, e enfrentará o Brasil na primeira fase.

A caminhada do Haiti no torneio começa oficialmente no dia 13 de junho, um sábado, quando a equipe enfrenta a Escócia. A estreia da seleção está agendada para as 22h, no gramado do Gillette Stadium, em Massachusetts.

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O segundo compromisso do calendário promete atrair os holofotes internacionais. Na sexta-feira seguinte, dia 19 de junho, o Haiti entra em campo para encarar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O duelo de peso está marcado para as 21h30 e terá como palco o Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

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Para fechar a sua participação na primeira etapa da competição, os caribenhos medem forças contra o Marrocos no dia 24 de junho, uma quarta-feira. A partida decisiva, que pode carimbar a vaga para a próxima fase, também acontece às 21h30, desta vez no moderno Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

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Haiti goleou a Nova Zelândia por 4 a 0, em amistoso para a Copa do Mundo
Haiti goleou a seleção da Nova Zelândia por 4 a 0 (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

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