Haiti goleia seleção da Copa do Mundo e assusta brasileiros: 'Estou com medo'

O Haiti não tomou conhecimento da Nova Zelândia e goleou os adversários por 4 a 0 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Joseph, Pierrot, Providence e Lacroix marcaram os gols da equipe caribenha, em jogo realizado em Miami, nos Estados Unidos. A equipe está no grupo da Seleção Brasileira no Mundial, e internautas reagiram ao placar da partida.

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Veja os comentários de brasileiros sobre a goleada do Haiti:

Haiti goleando a Nova Zelândia com muita facilidade.



Não sabia que existia esse abismo de qualidade entre as duas seleções. — celso pizza (@falaolivan) June 3, 2026

Assisti 20 minutos do amistoso do Haiti e me surpreendi. Equipe joga muito bem e tem contra-ataques rápidos, tem jogadores que jogam na Europa (principalmente na França).



Esperava uma equipe bem pior. Brasil é favorito e deve ganhar fácil, mas passa longe de ser um adversário… — Futebol na TV (@futnatv) June 3, 2026

Alô, Brasil, abre o olho! Os caras do Haiti não estão pra brincadeira. pic.twitter.com/lMnCL6bP3o — kah (@kabiscoiteira) June 3, 2026

Ok, confesso. Estou com medo do Haiti nos surpreender na Copa! pic.twitter.com/molsd9WbJf — Olé do Brasil (@Oledobrasil) June 3, 2026

olha o gol que o Haiti acabou de fazer



que pintura



to com medo pic.twitter.com/SIicf8d4UN — SASIMPAIN (@sasimpain_of) June 3, 2026

O caminho do Haiti na Copa do Mundo

Integrante do Grupo C, a equipe caribenha terá uma sequência de três grandes desafios em solo norte-americano, e enfrentará o Brasil na primeira fase.

A caminhada do Haiti no torneio começa oficialmente no dia 13 de junho, um sábado, quando a equipe enfrenta a Escócia. A estreia da seleção está agendada para as 22h, no gramado do Gillette Stadium, em Massachusetts.

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O segundo compromisso do calendário promete atrair os holofotes internacionais. Na sexta-feira seguinte, dia 19 de junho, o Haiti entra em campo para encarar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O duelo de peso está marcado para as 21h30 e terá como palco o Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

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Para fechar a sua participação na primeira etapa da competição, os caribenhos medem forças contra o Marrocos no dia 24 de junho, uma quarta-feira. A partida decisiva, que pode carimbar a vaga para a próxima fase, também acontece às 21h30, desta vez no moderno Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

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