Gol anulado? Ex-árbitro esclarece lance em Vasco x Palmeiras

O Vasco venceu o Palmeiras na noite desta quinta-feira (12), em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do lateral Cuiabano, que deu a vitória ao Cruzmaltino, demorou alguns instantes para ser validado após análise do VAR, e comentarista de arbitragem da Record, Sálvio Spínola, analisou o lance.

Cuiabano comemorando gol no confronto entre Vasco e Palmeiras (Foto: Delmiro dos Santos/Gazeta Press)

A jogada aconteceu aos 27 minutos do segundo tempo. O lateral recebeu pela esquerda, iniciou uma arrancada em velocidade e tabelou com Paulo Henrique antes de invadir a área do Palmeiras. Livre na frente do goleiro Carlos Miguel, Cuiabano finalizou para o fundo da rede, levando a torcida vascaína ao delírio em São Januário. Veja o lance:

Veja o lance do gol validado:

Na revisão do VAR, a arbitragem não identificou toque de mão do jogador do Vasco no início da jogada, o que validou o lance. Com isso, o gol foi dado e a virada do Vasco foi confirmada. Sálvio Spínola explicou o motivo da análise.

- Se o toque fosse acidental na mão do Cuiabano, o gol teria que ser anulado, mas a bola bateu na perna do jogador do Vasco - disse Sálvio Spínola, na transmissão da Record.

Como foi o jogo

O primeiro gol da partida foi marcado pelo atacante, o Flaco López, que abriu o placar para o Palmeiras aos 40 minutos do primeiro tempo após grande jogada individual pela ponta esquerda e um chute colocado no canto.

Já na segunda etapa, o Vasco reagiu. O volanteThiago Mendes deixou tudo igual aos 17 minutos, após boa tabela com o atacante David e finalização rasteira na saída do goleiro.

Minutos depois veio o lance polêmico envolvendo Cuiabano, que marcou o gol da virada, e sacramentou a primeira vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro.

