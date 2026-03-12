Renato Gaúcho exalta estreia no Vasco com vitória sobre o Palmeiras: 'Mérito do grupo'

Renato Gaúcho ficou satisfeito com o desempenho do Vasco na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras nesta quinta-feira (12), em São Januário, pela quinta rodada do Brasileirão. O jogo marcou a estreia do treinador no comando da equipe. Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador elogiou a atuação do Cruz-Maltino e afirmou que o time jogava bem mesmo na derrota parcial no primeiro tempo.

— Procuramos aproveitar esses dias que tivemos para treinar. Trabalhamos um pouco de tudo: parte física, parte técnica e, principalmente, a parte tática, com jogadas ensaiadas. Então procuramos aproveitar bem esse tempo, como eu falei. Acho que deu certo. Na apresentação, eu também pedi o apoio do torcedor. Hoje ele foi fundamental. Mas o torcedor foi fundamental também pela postura do nosso time dentro de campo. Eu falei para os jogadores: "Se vocês se entregarem, se correrem, se se ajudarem e demonstrarem vontade, o torcedor não vai vaiar o torcedor vai estar com vocês". E foi isso que aconteceu. O torcedor foi fundamental hoje e está de parabéns — iniciou Renato.

— O meu grupo também está de parabéns pelo que fez dentro de campo. Tivemos um primeiro tempo em que praticamente o Palmeiras teve apenas uma oportunidade e conseguiu aproveitar. No intervalo, eu elogiei o meu grupo. Disse que estávamos bem e que, pelo que estávamos jogando, conseguiríamos no mínimo o empate. Também falei que, dependendo do que acontecesse na partida, eu poderia mudar a parte tática e colocar o time um pouco mais para frente. Depois fizemos isso: abrimos mais a equipe, jogando praticamente com um meia e três atacantes. Conseguimos o gol de empate e depois o gol da vitória. Então hoje o grupo, juntamente com os nossos torcedores, está de parabéns. Eu falei para eles: "Hoje o Vasco virou um jogo aqui em São Januário, algo que talvez não acontecesse há muito tempo. E não foi contra qualquer adversário. Viramos contra o Palmeiras, que com certeza vai brigar novamente pelo título pelo grupo que tem" — completou o técnico cruz-maltino.

Renato foi questionado sobre a importância do resultado para dar tranquilidade no início de trabalho, considerando a situação do Vasco na tabela. Antes da rodada começar, o time ocupava a lanterna do Campeonato Brasileiro. Com a vitória sobre o Palmeiras, o Cruz-Maltino deixa o Z-4. O técnico deu os méritos da recuperação ao grupo.

— Sinceramente o mais importante é trabalhar. Trabalhar com o grupo. Isso é fundamental para a confiança deles e para que o torcedor também passe a apoiá-los. Mas não podemos nos iludir e achar que agora está tudo bem. Não está tudo bem. Cometemos alguns erros e vamos corrigi-los internamente com o grupo. Até pelo tempo, eu não tive muitos dias para trabalhar. Mas acho que o mais importante foi a entrega deles hoje — declarou.

— Taticamente, no primeiro tempo eles estiveram muito bem. No segundo tempo conseguimos melhorar ainda mais, tanto que viramos o jogo. Então essa vitória é muito importante. Não é uma vitória para o Renato, nem para fulano ou beltrano. É uma vitória para o grupo e para o nosso torcedor. Como eu falei para vocês, não enfrentamos qualquer equipe. Enfrentamos, sem dúvida alguma, um time que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso é mérito do grupo. Não tem nada a ver comigo. Eu estou apenas fazendo a minha parte — concluiu.

Renato Gaúcho durante duelo entre Vasco e Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)

