Fora de Campo

Filha de Renato manda recado a jogador do Palmeiras após vitória do Vasco

Influenciadora provocou jogador do Alviverde

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/03/2026
05:40
Carol Portaluppi
Carol Portaluppi ao lado de Renato Gaúcho (Reprodução/Instagram)
O Vasco venceu Palmeiras por 2 a 1, na última quinta-feira (12), em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, Carol Portaluppi, filha de Renato Portaluppi, atual técnico do Cruzmaltino, mandou um recado para um jogador do Alviverde. Trata-se de John Arias.

➡️ Titular do Palmeiras é alvo de críticas após derrota para o Vasco: 'Abaixo da média'

O colombiano foi jogador de Renato em 2025, quando ambos defenderam o Fluminense. A intimidade e a amizade entre Carol e o atleta fez com que ela o provocasse nas redes sociais. A ação da influenciadora não demorou muito para viralizar.

— Não posso ir embora sem mandar um recado. John meu amigo, muito bom te ver, volte sempre — disse a influenciadora.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vasco x Palmeiras: como foi jogo?

Texto por: Maurício Luz

O primeiro tempo foi de equilíbrio em São Januário. O Vasco ensaiou pressão nos primeiros minutos e se apoiou no talento individual de Andrés Gómez, mas o Palmeiras rapidamente conseguiu controlar a bola e ter vantagem no meio-campo, enquanto insistia em investidas pela direita. Por lá, os visitantes abriram o placar: Flaco López recebeu aberto se livrou de Gómez e Piton e invadiu a área para bater de chapa e fazer um golaço aos 40 minutos.

Na volta do intervalo, o Cruz-Maltino passou a ter as rédeas da partida em busca do empate, que não demorou muito. Thiago Mendes avançou com a bola pelo meio e acionou David na entrada da área; o atacante fez o pivô e devolveu para o volante, que ajeitou o corpo e chapou para superar Carlos Miguel e igualar o placar.

O Vasco seguiu pressionando e chego à virada. Cuiabano, que entrou no intervalo no lugar do vaiado Piton, arrancou pela esquerda, tabelou com Paulo Henrique e apareceu no meio da área para empurrar a bola para a rede e virar o jogo com seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina.

Atrás do placar, o Palmeiras passou a ter mais a bola e ocupar o campo de ataque, mas sofria para criar grandes chances, enquanto os donos da casa se fecharam para segurar o resultado. Já nos acréscimos, a melhor chance alviverde: Gustavo Gómez escorou cruzamento para Allan, que bateu de primeira e parou em Léo Jardim. Melhor para o Vasco, que conseguiu os três pontos na estreia de Renato Gaúcho.

Thiago Mendes Vasco Palmeiras
Thiago Mendes finaliza para fazer gol do Vasco contra o Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)

