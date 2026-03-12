Torcedores perdem a paciência com jogador em Vasco x Palmeiras: 'Sempre ele'
Torcida se irrita com lateral e não poupa críticas
No confronto entre Vasco e Palmeiras, desta quinta-feira (12), o Alviverde Paulista abriu o placar com o atacante Flaco López, em São Januário. Os torcedores do Cruzmaltino apontaram um erro do lateral Lucas Piton no lance de gol do camisa 42 do alviverde.
O lateral, que não é unanimidade entre os torcedores do Vasco, foi mais uma vez alvo de críticas. A revolta começou na arquibancada do estádio São Januário e se estendeu para as redes sociais.
No lance do gol alviverde, Lucas Piton não consegue desarmar Flaco López, que após uma jogada individual, marcou o primeiro gol da partida. Depois disso, todo toque na bola do camisa 6 foi motivo de vaias por todo o estádio. Veja os comentários abaixo:
Veja os comentários sobre o Lucas Piton:
No apito para o intervalo, o atleta foi xingado nominalmente pelos vascaínos. O lateral-esquerdo não voltou para o segundo tempo, sendo substituído por Cuiabano.
