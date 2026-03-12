No confronto entre Vasco e Palmeiras, desta quinta-feira (12), o Alviverde Paulista abriu o placar com o atacante Flaco López, em São Januário. Os torcedores do Cruzmaltino apontaram um erro do lateral Lucas Piton no lance de gol do camisa 42 do alviverde.

Lucas Piton após falhar durante jogo entre Vasco e Palmeiras em São Januário (Foto: Alexandre Durão/Gazeta Press)

O lateral, que não é unanimidade entre os torcedores do Vasco, foi mais uma vez alvo de críticas. A revolta começou na arquibancada do estádio São Januário e se estendeu para as redes sociais.

No lance do gol alviverde, Lucas Piton não consegue desarmar Flaco López, que após uma jogada individual, marcou o primeiro gol da partida. Depois disso, todo toque na bola do camisa 6 foi motivo de vaias por todo o estádio. Veja os comentários abaixo:

Veja os comentários sobre o Lucas Piton:

No apito para o intervalo, o atleta foi xingado nominalmente pelos vascaínos. O lateral-esquerdo não voltou para o segundo tempo, sendo substituído por Cuiabano.

