Titular do Palmeiras é alvo de críticas após derrota para o Vasco: 'Abaixo da média'

O Palmeiras perdeu para o Vasco por 2 a 1, nesta quinta-feira (12), em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, o goleiro Carlos Miguel foi alvo de críticas por parte dos torcedores alviverdes.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores perdem a paciência com jogador em Vasco x Palmeiras: 'Sempre ele'

A atuação do arqueiro no confronto foi questionada por parte da torcida do Palmeiras. O principal ponto das reclamações referente ao atleta se referem ao primeiro gol do Vasco no confronto, marcado pelo meia Thiago Mendes.

No lance, o camisa 23 tabela com o atacante David para sair livre na área alviverde e finalizar rasteiro. Ao tentar realizar a defesa do arremate, Carlos Miguel chega a tocar na bola, mas não consegue desviar a trajetória dela. Como resultado, o Cruzmaltino marcou o gol, que naquele momento empatava a partida.

continua após a publicidade

Diante do cenário, torcedores consideraram a ação do arqueiro como uma falha. Nas redes sociais, as reações apontaram que o arremate era defensável. Veja os comentários abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em jogos do Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Vasco x Palmeiras: como foi jogo?

Texto por: Maurício Luz

O primeiro tempo foi de equilíbrio em São Januário. O Vasco ensaiou pressão nos primeiros minutos e se apoiou no talento individual de Andrés Gómez, mas o Palmeiras rapidamente conseguiu controlar a bola e ter vantagem no meio-campo, enquanto insistia em investidas pela direita. Por lá, os visitantes abriram o placar: Flaco López recebeu aberto se livrou de Gómez e Piton e invadiu a área para bater de chapa e fazer um golaço aos 40 minutos.

Na volta do intervalo, o Cruz-Maltino passou a ter as rédeas da partida em busca do empate, que não demorou muito. Thiago Mendes avançou com a bola pelo meio e acionou David na entrada da área; o atacante fez o pivô e devolveu para o volante, que ajeitou o corpo e chapou para superar Carlos Miguel e igualar o placar.

O Vasco seguiu pressionando e chego à virada. Cuiabano, que entrou no intervalo no lugar do vaiado Piton, arrancou pela esquerda, tabelou com Paulo Henrique e apareceu no meio da área para empurrar a bola para a rede e virar o jogo com seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina.

Atrás do placar, o Palmeiras passou a ter mais a bola e ocupar o campo de ataque, mas sofria para criar grandes chances, enquanto os donos da casa se fecharam para segurar o resultado. Já nos acréscimos, a melhor chance alviverde: Gustavo Gómez escorou cruzamento para Allan, que bateu de primeira e parou em Léo Jardim. Melhor para o Vasco, que conseguiu os três pontos na estreia de Renato Gaúcho.