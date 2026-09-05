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Carlos Alberto Parreira recebe alta após quase 3 meses internado

Técnico ficou pouco mais de 80 dias internado

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
05/09/2026 10:41
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Carlos Alberto Parreira utilizando uniforme da comissão técnica da África do Sul
Carlos Alberto Parreira utilizando uniforme da comissão técnica da África do Sul

Neste sábado (5), o ex-comandante da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, recebeu alta do hospital em que estava internado no Rio de Janeiro após quase três meses internado. A informação foi divulgada pelo Hospital Samaritano, unidade onde estava cuidando do ídolo brasileiro.

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Nota do hospital sobre alta do ex-comandante da Seleção Brasileira

"É com grande satisfação que o Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que após 80 dias internado, Carlos Alberto Parreira receberá alta médica neste sábado (5), pela manhã.

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O ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol, ao longo do período de hospitalização, apresentou evolução clínica positiva após ter sido internado com uma grave inflamação pulmonar. A partir de agora, ele fará acompanhamento domiciliar e ambulatorial para monitoramento do seu quadro geral.

Durante a internação, Parreira foi acompanhado pela equipe do pneumologista Arthur Vianna e pelos profissionais multidisciplinares do Hospital Samaritano Barra".

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Carlos Alberto Parreira, ex-técnico do Brasil na conquista do tetracampeonato mundial, na beira do campo durante jogo da Seleção Brasileira
Parreira foi tetracampeão no comando da Seleção Brasileira em 1994 (Vanderlei Almeida / AFP)

Doença enfrentada por Parreira

Carlos Alberto Parreira enfrentou por anos um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que compromete o sistema linfático, estrutura central na defesa imunológica do organismo. O diagnóstico foi tornado público pelo próprio treinador em 2022, desde quando ele passou por diferentes etapas de tratamento. Esse câncer afeta diretamente os linfócitos, glóbulos responsáveis por identificar e combater infecções no corpo (vírus, bactérias e fungos).

O linfoma de Hodgkin se desenvolve quando células do sistema imunológico sofrem alterações e começam a se multiplicar sem controle. A doença costuma se manifestar inicialmente em linfonodos do pescoço ou do tórax e pode se espalhar para outros órgãos quando não tratada adequadamente.

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Carreira marcada por Copas do Mundo

Um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, Carlos Alberto Parreira participou de sete edições da Copa do Mundo. Como técnico da Seleção Brasileira, conquistou o tetracampeonato mundial em 1994 e voltou a comandar a equipe na edição de 2006. Em 2014, exerceu a função de coordenador técnico da seleção.

Antes disso, integrou a comissão técnica da equipe campeã da Copa do Mundo de 1970 como preparador físico. No futebol internacional, também comandou as seleções do Kuwait (1982), dos Emirados Árabes Unidos (1990), da Arábia Saudita (1998) e da África do Sul (2010).

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