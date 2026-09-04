Ana Thais Matos questiona prioridades do Vasco no ano: 'Campeão e rebaixado?'
Jornalista avaliou momento da temporada
Durante participação no programa Seleção Sportv nesta sexta-feira (4), a jornalista Ana Thaís Matos questionou as prioridades do Vasco na reta final da temporada. O time comandado por Pedro Emanuel está nas quartas de final da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil, porém, no Campeonato Brasileiro, figura na 16ª colocação.
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Ao longo da análise, a comentarista lembrou a trajetória do Cruz-Maltino no torneio internacional e questionou o momento atual da equipe, considerando a necessidade de afastar-se da zona de rebaixamento na competição nacional.
— É tão ruim a primeira fase da Sul-Americana, é tão horrorosa que eles (Vasco) conseguiram classificar porque pegaram times muito frágeis. Aí tiveram que jogar os playoffs e se classificaram de novo. E aí, como está a situação no Brasileiro? O que é que tem de vantagem? — questionou Ana.
— E aí, beleza, vai ser supercampeão da Sul-Americana, que a premiação nem é tão boa assim, é uma premiação ok, mas é um título. A torcida está com saudade de gritar "É campeão". Você quer gritar "é campeão" e ser rebaixado no mesmo ano? — finalizou a comentarista.
Invencibilidade de Pedro Emanuel nas copas
No Vasco, Pedro Emanuel começa a repetir esse histórico. São oito partidas disputadas em competições de mata-mata, com cinco vitórias e três empates. O aproveitamento é de 75%. Nesse período, o Cruz-Maltino marcou 13 gols e sofreu apenas quatro.
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O time já superou quatro confrontos desde a chegada do treinador. Na Sul-Americana, passou por Independiente Medellín e Olimpia. Na Copa do Brasil, eliminou Fluminense e Vitória.
Os números ajudam a explicar a sensação de que o Vasco tem apresentado uma versão diferente quando entra em campo por competições eliminatórias. A equipe demonstra maior capacidade de competir, controlar momentos dos jogos e sobreviver às adversidades.
No Brasileirão, cenário é diferente
Se nas copas Pedro Emanuel ainda não perdeu, o cenário no Campeonato Brasileiro é bem mais complicado. O treinador segue tentando tirar o Vasco da zona de rebaixamento e, até aqui, o desempenho na competição nacional está abaixo do apresentado nos mata-matas.
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São seis partidas pelo Brasileirão, com apenas uma vitória, dois empates e três derrotas. O aproveitamento é de 27,8%, com cinco gols marcados.
Apesar dos resultados negativos, as derrotas também apresentam particularidades. Em nenhuma delas o Vasco foi simplesmente dominado durante os 90 minutos. Pelo contrário: em diferentes momentos, o time teve controle das partidas, mas foi castigado pela falta de eficiência, por erros individuais ou por apagões.
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