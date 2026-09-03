Em visita ao Real Madrid, Carlo Ancelotti deu pistas sobre a próxima convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Austrália e Índia. Na quarta-feira (9), o comandante anunciará sua primeira lista de jogadores desde o fim da Copa do Mundo de 2026.

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Em entrevista à "Real Madrid TV", Carlo Ancelotti afirmou que tem um perfil de jogadores em mente que busca testar nos primeiros jogos do novo ciclo de Copa do Mundo. O treinador também citou o encerramento da etapa de alguns nomes.

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- Uma geração de grandes jogadores chegou ao fim e uma nova precisa começar. Estamos avaliando principalmente jovens brasileiros que atuam em diversos países, para planejar uma nova geração que possa chegar à Copa do Mundo de 2030 com ambição e qualidade. O nível dos brasileiros de 20 ou 21 anos é muito alto e aproveitaremos os próximos amistosos para conhecê-los melhor.

Com a intenção de dar oportunidades aos jovens, Ancelotti tem a chance de seguir dando minutagem a jogadores que estiveram na Copa do Mundo, como Endrick e Rayan. Além da dupla, Estêvão deve voltar a vestir a Amarelinha após ter perdido o Mundial por conta de lesão. E outros nomes podem surgir, como os de Vitor Reis e Beraldo.

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Ancelotti convoca Seleção Brasileira após a Copa do Mundo

Na quarta-feira (9), Carlo Ancelotti estará na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a convocação dos 26 atletas que defenderão a Seleção nos amistosos contra Austrália e Índia. Os Canarinhos enfrentam os Socceroos nos dias 25 e 29 de setembro, enquanto o duelo contra os asiáticos está marcado para o dia 3 de outubro.

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