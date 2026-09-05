Quando Willian Machado começou a jogar futsal no Anjos do Futsal, em Santa Catarina, o objetivo estava longe de ser apenas formar um jogador profissional. Assim como centenas de crianças e adolescentes que passaram pelo projeto ao longo dos anos, ele encontrou nas quadras um espaço para praticar esporte, conviver com outras pessoas e construir novas perspectivas para o futuro.

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Hoje, Willian defende o Mirassol e disputa o Campeonato Brasileiro. A trajetória do jogador é um dos exemplos do impacto de uma iniciativa que completa 25 anos em 2026 e nasceu justamente com a intenção de oferecer uma alternativa para jovens expostos à violência e à vulnerabilidade social.

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Criado pela Anjo Tintas em 2001, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, o Anjos do Futsal surgiu em um período marcado pelo aumento da violência urbana e pela presença de gangues de rua na região. A proposta era simples, mas ambiciosa: levar o futsal para dentro das escolas públicas e ocupar o contraturno dos estudantes com esporte, convivência e educação.

Um quarto de século depois, a iniciativa alcançou mais de 14,5 mil crianças e adolescentes. Atualmente, cerca de 1,5 mil jovens entre 10 e 14 anos participam das atividades, distribuídos em 28 núcleos de 24 municípios catarinenses.

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Mais do que formar jogadores

Para Willian, que falou ao Lance!, a principal contribuição do projeto não está necessariamente nos atletas que chegaram ao futebol profissional, mas na transformação proporcionada pela oportunidade de estar em uma quadra.

— O projeto foi muito importante para o meu desenvolvimento como atleta, não só para mim, mas para várias crianças e adolescentes da época. A gente encontrou um lugar para poder estar treinando, passando o nosso tempo, disputando competições e viajando. Foi algo muito importante.

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O jogador também destaca a preocupação dos responsáveis pelo projeto em formar cidadãos, e não apenas atletas.

— O professor Jean Reis sempre enfatizou muito isso, que estava formando não só atletas, mas pessoas de bem, cidadãos que pudessem estar na sociedade e ter o seu valor. Então, eu acho que o maior legado que o projeto deixa é não só a parte esportiva, mas também a parte social.

Essa filosofia acompanha o Anjos do Futsal desde a criação. As atividades são realizadas no contraturno escolar e têm entre os objetivos incentivar a permanência dos jovens na escola e trabalhar valores como disciplina, convivência social e trabalho em equipe.

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— Desde o início, a Anjo acreditou que o esporte poderia ser uma ferramenta real de transformação social. O Anjos do Futsal nasceu para criar oportunidades para crianças e adolescentes que muitas vezes estavam expostos à violência e à vulnerabilidade social. Ver o impacto do projeto depois de 25 anos é motivo de muito orgulho para todos nós — afirma Filipe Colombo, CEO da Anjo Tintas.

Caminhos que ultrapassaram as quadras

A história construída pelo projeto também chegou ao esporte profissional. Cerca de 50 atletas que passaram pelos núcleos seguiram carreira no futebol ou no futsal.

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Entre eles estão Willian Machado, atualmente no Mirassol, e Claudinho, que defende o Vitória. Os dois chegaram ao futebol de campo profissional e hoje fazem parte do Campeonato Brasileiro.

No futsal, o projeto também teve participantes que alcançaram o alto nível. Evandro Borges, Douglas Barp, Sidnei Mauricio Fernandes e Mateus Reinaldo Caetano chegaram ao cenário profissional, incluindo passagens pela Seleção Brasileira. Lucas de Oliveira, outro ex-participante, também levou a carreira para fora do país e atuou no Catar.

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Para Jean Reis, coordenador técnico do Anjos do Futsal e integrante da iniciativa desde o início, os resultados esportivos são importantes, mas representam apenas uma parte da história.

— Mais do que formar atletas, o objetivo sempre foi criar oportunidades e ajudar a construir trajetórias diferentes para esses jovens.

Do projeto para a vida

Nem todos os caminhos construídos a partir do Anjos do Futsal terminaram dentro de um campo ou de uma quadra. Para muitos participantes, o esporte foi uma porta de entrada para oportunidades em outras áreas.

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É o caso de Ricardo Vieira, ex-atleta do projeto que conseguiu cursar a faculdade por meio do esporte e hoje trabalha como bombeiro militar.

A história ganhou um novo significado recentemente, quando Ricardo participou de uma ocorrência e encontrou um menino que dizia ter o sonho de se tornar jogador de futebol. A conversa fez com que ele lembrasse da própria trajetória e compartilhasse com a criança a experiência que começou ainda nas quadras do projeto.

A história resume uma das principais características do Anjos do Futsal: a possibilidade de utilizar o esporte como ponto de partida para diferentes trajetórias.

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25 anos de história

Ao longo dos anos, os treinamentos deram origem também a campeonatos regionais, que reúnem participantes de diferentes municípios do Sul de Santa Catarina. As competições ampliam a experiência dos jovens, promovem o intercâmbio entre os núcleos e ajudam a manter a tradição do futsal na região.

Atualmente, o projeto é mantido pela Anjo Tintas em parceria com prefeituras municipais e a Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc).

A celebração dos 25 anos também marca o lançamento de um novo vídeo institucional, que reúne imagens históricas, depoimentos e registros de diferentes momentos da trajetória da iniciativa.

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Mais do que os números, porém, a marca de 25 anos representa as histórias de quem passou pelas quadras. Algumas chegaram ao futebol profissional. Outras encontraram no esporte um caminho para a educação e para o mercado de trabalho. E há ainda aquelas que simplesmente tiveram, durante a infância e a adolescência, um lugar seguro para estar.

Foi nesse espaço que Willian Machado começou a construir a própria história. Hoje, no Campeonato Brasileiro, ele representa uma das muitas trajetórias que nasceram em uma quadra de futsal no Sul de Santa Catarina.

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Números do Anjos do Futsal

25 anos de atuação

Mais de 14,5 mil jovens impactados

1.480 participantes ativos

28 núcleos

24 municípios atendidos

Cerca de 50 atletas que seguiram carreira profissional

Jovens atendidos entre 10 e 14 anos

Jogadores revelados pelo Anjos do Futsal

Futebol de campo

Willian Machado — atualmente no Mirassol (SP) Claudinho — atualmente no Vitória (BA)

Futsal / Seleção Brasileira

Evandro Borges

Douglas Barp

Sidnei Mauricio Fernandes

Mateus Reinaldo Caetano

Experiência internacional

Lucas de Oliveira — atuou no Catar

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