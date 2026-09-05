Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Do futsal de base ao Brasileirão: projeto que nasceu para afastar jovens da violência completa 25 anos

Willian Machado, hoje no Mirassol, é um dos jogadores que passaram pelo Anjos do Futsal e chegaram ao futebol profissional

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 09:54
Favorite o Lance! no Google
Willian em ação pelo Mirassol pelo Campeonato Brasileiro
Willian em ação pelo Mirassol (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Quando Willian Machado começou a jogar futsal no Anjos do Futsal, em Santa Catarina, o objetivo estava longe de ser apenas formar um jogador profissional. Assim como centenas de crianças e adolescentes que passaram pelo projeto ao longo dos anos, ele encontrou nas quadras um espaço para praticar esporte, conviver com outras pessoas e construir novas perspectivas para o futuro.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Hoje, Willian defende o Mirassol e disputa o Campeonato Brasileiro. A trajetória do jogador é um dos exemplos do impacto de uma iniciativa que completa 25 anos em 2026 e nasceu justamente com a intenção de oferecer uma alternativa para jovens expostos à violência e à vulnerabilidade social.

continua após a publicidade

Criado pela Anjo Tintas em 2001, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, o Anjos do Futsal surgiu em um período marcado pelo aumento da violência urbana e pela presença de gangues de rua na região. A proposta era simples, mas ambiciosa: levar o futsal para dentro das escolas públicas e ocupar o contraturno dos estudantes com esporte, convivência e educação.

Um quarto de século depois, a iniciativa alcançou mais de 14,5 mil crianças e adolescentes. Atualmente, cerca de 1,5 mil jovens entre 10 e 14 anos participam das atividades, distribuídos em 28 núcleos de 24 municípios catarinenses.

continua após a publicidade

Mais do que formar jogadores

Para Willian, que falou ao Lance!, a principal contribuição do projeto não está necessariamente nos atletas que chegaram ao futebol profissional, mas na transformação proporcionada pela oportunidade de estar em uma quadra.

— O projeto foi muito importante para o meu desenvolvimento como atleta, não só para mim, mas para várias crianças e adolescentes da época. A gente encontrou um lugar para poder estar treinando, passando o nosso tempo, disputando competições e viajando. Foi algo muito importante.

continua após a publicidade

O jogador também destaca a preocupação dos responsáveis pelo projeto em formar cidadãos, e não apenas atletas.

— O professor Jean Reis sempre enfatizou muito isso, que estava formando não só atletas, mas pessoas de bem, cidadãos que pudessem estar na sociedade e ter o seu valor. Então, eu acho que o maior legado que o projeto deixa é não só a parte esportiva, mas também a parte social.

Essa filosofia acompanha o Anjos do Futsal desde a criação. As atividades são realizadas no contraturno escolar e têm entre os objetivos incentivar a permanência dos jovens na escola e trabalhar valores como disciplina, convivência social e trabalho em equipe.

continua após a publicidade

— Desde o início, a Anjo acreditou que o esporte poderia ser uma ferramenta real de transformação social. O Anjos do Futsal nasceu para criar oportunidades para crianças e adolescentes que muitas vezes estavam expostos à violência e à vulnerabilidade social. Ver o impacto do projeto depois de 25 anos é motivo de muito orgulho para todos nós — afirma Filipe Colombo, CEO da Anjo Tintas.

Caminhos que ultrapassaram as quadras

A história construída pelo projeto também chegou ao esporte profissional. Cerca de 50 atletas que passaram pelos núcleos seguiram carreira no futebol ou no futsal.

continua após a publicidade

Entre eles estão Willian Machado, atualmente no Mirassol, e Claudinho, que defende o Vitória. Os dois chegaram ao futebol de campo profissional e hoje fazem parte do Campeonato Brasileiro.

No futsal, o projeto também teve participantes que alcançaram o alto nível. Evandro Borges, Douglas Barp, Sidnei Mauricio Fernandes e Mateus Reinaldo Caetano chegaram ao cenário profissional, incluindo passagens pela Seleção Brasileira. Lucas de Oliveira, outro ex-participante, também levou a carreira para fora do país e atuou no Catar.

continua após a publicidade

Para Jean Reis, coordenador técnico do Anjos do Futsal e integrante da iniciativa desde o início, os resultados esportivos são importantes, mas representam apenas uma parte da história.

— Mais do que formar atletas, o objetivo sempre foi criar oportunidades e ajudar a construir trajetórias diferentes para esses jovens.

Do projeto para a vida

Nem todos os caminhos construídos a partir do Anjos do Futsal terminaram dentro de um campo ou de uma quadra. Para muitos participantes, o esporte foi uma porta de entrada para oportunidades em outras áreas.

continua após a publicidade

É o caso de Ricardo Vieira, ex-atleta do projeto que conseguiu cursar a faculdade por meio do esporte e hoje trabalha como bombeiro militar.

A história ganhou um novo significado recentemente, quando Ricardo participou de uma ocorrência e encontrou um menino que dizia ter o sonho de se tornar jogador de futebol. A conversa fez com que ele lembrasse da própria trajetória e compartilhasse com a criança a experiência que começou ainda nas quadras do projeto.

A história resume uma das principais características do Anjos do Futsal: a possibilidade de utilizar o esporte como ponto de partida para diferentes trajetórias.

continua após a publicidade

25 anos de história

Ao longo dos anos, os treinamentos deram origem também a campeonatos regionais, que reúnem participantes de diferentes municípios do Sul de Santa Catarina. As competições ampliam a experiência dos jovens, promovem o intercâmbio entre os núcleos e ajudam a manter a tradição do futsal na região.

Atualmente, o projeto é mantido pela Anjo Tintas em parceria com prefeituras municipais e a Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc).

A celebração dos 25 anos também marca o lançamento de um novo vídeo institucional, que reúne imagens históricas, depoimentos e registros de diferentes momentos da trajetória da iniciativa.

continua após a publicidade

Mais do que os números, porém, a marca de 25 anos representa as histórias de quem passou pelas quadras. Algumas chegaram ao futebol profissional. Outras encontraram no esporte um caminho para a educação e para o mercado de trabalho. E há ainda aquelas que simplesmente tiveram, durante a infância e a adolescência, um lugar seguro para estar.

Foi nesse espaço que Willian Machado começou a construir a própria história. Hoje, no Campeonato Brasileiro, ele representa uma das muitas trajetórias que nasceram em uma quadra de futsal no Sul de Santa Catarina.

continua após a publicidade

Números do Anjos do Futsal

  • 25 anos de atuação
  • Mais de 14,5 mil jovens impactados
  • 1.480 participantes ativos
  • 28 núcleos
  • 24 municípios atendidos
  • Cerca de 50 atletas que seguiram carreira profissional
  • Jovens atendidos entre 10 e 14 anos

Jogadores revelados pelo Anjos do Futsal

Futebol de campo

  1. Willian Machado — atualmente no Mirassol (SP)
  2. Claudinho — atualmente no Vitória (BA)

Futsal / Seleção Brasileira

  • Evandro Borges
  • Douglas Barp
  • Sidnei Mauricio Fernandes
  • Mateus Reinaldo Caetano

Experiência internacional

  • Lucas de Oliveira — atuou no Catar

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Filipe Luís comandando o Monaco no duelo contra o PSG

Fora de Campo

Filipe Luís manda recado ao Flamengo após vitória do Monaco: 'Revanche'

Há 13 horas
Filipe Luís, treinador do Mônaco, na beira do campo gesticulando

Fora de Campo

Torcida do Flamengo reage à vitória do Monaco, de Filipe Luís, sobre o PSG

Há 15 horas
Jogadoras de RB Bragantino e Palmeiras no Paulistão Feminino

Fora de Campo

Paulistão Feminino cresce na CazéTV e bate recorde da final de 2025

Há 16 horas
Ana Thaís Matos em programa do Sportv

Fora de Campo

Ana Thais Matos questiona prioridades do Vasco no ano: 'Campeão e rebaixado?'

Há 17 horas
David na zona mista do Vasco apos vitoria contra o Palmeiras

Vasco

Caso David: ex-agente do atacante do Vasco chefiava tráfico, diz polícia

Há 18 horas
Weverton, goleiro do Grêmio, em jogo contra o Internacional

Fora de Campo

Weverton revela ritual 'assustador' de colega antes de Grêmio x Internacional

Há 18 horas
Mais LANCE!
Messi comemora um de seus gols na vitória do Inter Miami

Emissora irá transmitir jogos da MLS no YouTube; estreia terá Messi

Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro,

De Neymar a Hamilton: como seria o line up do Rock in Rio 2026 só com atletas

Gabigol, atacante do Flamengo, durante entrevista ao 'Fui Clear'

Benja detona Gabigol após fala sobre Flamengo: 'Arrogante'

Zinho durante o programa 'Equipe F'

Zinho critica atitude de titular do Flamengo: 'Desnecessário'

Baldasso, durante transmissão no Youtube

Baldasso detona o Internacional após eliminação: 'Nunca mais'

midia cup

Mídia's Cup 2026 estreia com apoio do Lance!

Grêmio bateu o Internacional por 3 a 1, na Arena, e se classificou ás semifinais da Copa do Brasil

Grêmio provoca o Internacional após eliminação; veja vídeo

Felipe Melo criticou fase de Gabigol no Santos

Felipe Melo critica titular do Santos: 'Está numa fase horrível'

Elias, ex-volante, novo contratado da ESPN

Ex-Corinthians e Flamengo é anunciado como reforço na ESPN

Polêmica com gramado na Vila Belmiro volta à tona (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Rizek critica gramado da Vila Belmiro e do Maracanã após polêmica com Neymar

Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro,

Neymar critica gramado da Vila após eliminação: 'Trabalho de m…'

Com o empate em casa, Santos é eliminado da Copa do Brasil pelo agregado de 3 a 0 (Foto: Fernando Blade /Fotoarena/Folhapress)

Jornalista critica decisão de Cuca por titularidade de Neymar

Meia do Corinthians recebe sondagem de clube estrangeiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Torcedores reprovam possível saída de Breno Bidon do Corinthians

Gabigol comenta possível retorno ao Flamengo durante entrevista (Foto: Reprodução)

Gabigol revela desejo de retornar ao Flamengo: 'Não é fácil'