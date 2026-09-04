O Monaco venceu o Paris Saint-Germain nesta sexta-feira (4), e a marca atingida por Filipe Luís repercutiu entre os torcedores do Flamengo nas redes sociais. A equipe comandada pelo ex-treinador rubro-negro lidera o Campeonato Francês, com nove pontos em três partidas disputadas.

➡️Análise tática do Guffo: como joga o Monaco de Filipe Luís

Em jogos oficiais desde a sua chegada ao clube, Filipe Luís ostenta um aproveitamento de 100%, acumulando cinco vitórias em cinco jogos. No confronto diante dos atuais campeões, a equipe saiu atrás no placar, mas buscou a virada com gols de Stanis Idumbo Muzambo e Nazinho.

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Veja alguns comentários:

P A R A B E N S — Igor Oliveira (@Oliveirracrf) September 4, 2026

Torci pela saída do Filipe Luís, não dava mais pra continuar, mas daqui torço por ele em tudo que esteja envolvido, é ídolo eterno do Flamengo. https://t.co/u1x5wGQHCU — Horácio CRF (@horacioalc) September 4, 2026

Filipe Luis é um fenômeno. https://t.co/3NzInsO1N9 — Adriano 🔴⚫ (@Adriano451842) September 4, 2026

como que deixaram o Felipe Luis ir embora 😔 — plflys (@plflys) September 4, 2026

Vencer do PSG no Parque dos Príncipes é pra poucos, isso é filipe luis — Conversa do fut (@conversadofut) September 4, 2026

PSG foi derrotado pelo Mônaco na Ligue 1 (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)

Como foi a vitória do Mônaco de Filipe Luís sobre o PSG?

Primeiro tempo

O Monaco começou melhor organizado e conseguiu, nos primeiros minutos, dificultar a saída de bola do PSG com uma pressão alta bem coordenada por Filipe Luís. Aos poucos, porém, os visitantes passaram a recuar, permitindo que o PSG assumisse o controle da posse e se instalasse no campo adversário.

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Sem precisar acelerar excessivamente, o time de Luis Enrique dominou territorialmente e criou algumas das principais chances da etapa, principalmente com Doué e Kvaratskhelia, parados em mais de uma ocasião por Hrádecky. O gol saiu aos 31 minutos, quando o georgiano recebeu de Fabián Ruiz e cruzou para Marquinhos completar de peito. Depois da vantagem, o Monaco recuou ainda mais e praticamente deixou o PSG controlar o restante do primeiro tempo. Apesar dos números favoráveis aos parisienses, porém, a etapa teve um ritmo relativamente morno, com pouco perigo ofensivo dos visitantes.

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Segundo tempo

No segundo tempo, o Monaco apresentou uma postura bem mais próxima da ideia de jogo de Filipe Luís. A equipe voltou a pressionar alto, conseguiu permanecer mais tempo com a bola e passou a atacar com maior coragem, algo que contrastou diretamente com a dificuldade para respirar na primeira etapa. Mesmo com o PSG ainda criando boas oportunidades – e Hradecky aparecendo novamente em defesas importantes –, os monegascos encontraram espaço para crescer na partida. A mudança se refletiu no empate aos 58 minutos, quando Nazinho apareceu livre no segundo poste para marcar de cabeça após jogada construída pela direita.

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O gol deu ainda mais confiança ao Monaco, que passou a controlar melhor os momentos da partida e encontrou a virada aos 72 minutos. Zakaria conduziu a bola desde o meio-campo, a jogada seguiu com Golovin e terminou com Idumbo, que venceu o duelo dentro da área e finalizou para colocar os visitantes em vantagem. A partir daí, o PSG retomou a pressão e passou a ocupar o campo ofensivo, mas encontrou um Monaco mais sólido e capaz de resistir. Os parisienses chegaram a marcar com Ferran Torres, mas o gol foi anulado por impedimento de Dembélé.

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