Em entrevista à ESPN nesta sexta-feira (4), Weverton, goleiro do Grêmio, revelou o ritual do zagueiro Kannemann antes de enfrentar o Internacional pela Copa do Brasil. O arqueiro afirmou que o argentino é um personagem raro no futebol atual e o classificou como um jogador "raiz".

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Segundo o relato de Weverton, o defensor destruiu o vestiário da equipe comandada por Luis Castro antes do confronto das quartas de final do torneio, como forma de motivação. Além disso, o ex-palmeirense contou que Kannemann também deu socos na própria cabeça.

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— Eu convivo com o Kannemann e é impressionante como ele vive esse clube. Ele é um pedaço da história viva do Grêmio. Para mim, com mais de 20 anos de futebol, é assustador o ritual dele para entrar em campo — iniciou.

— Ele começa a destruir o vestiário. Fui ao banheiro; o Kannemann estava jogando água na cara, dando soco na cara dele, chutando a porta do banheiro, xingando, e eu falei: "Que que é isso? Vamos jogar futebol ou nós vamos para a guerra?" Ele é um cara raiz, esse personagem que o futebol tem perdido aos poucos. É um privilégio grande desfrutar do lado dele, estar guerreando junto com ele — finalizou.

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Kannemann é o capitão dpo Grêmio (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Como foi o jogo entre Grêmio e Internacional na Copa do Brasil?

O primeiro tempo foi marcado por um jogo truncado, com muitas faltas e cinco cartões amarelos. Mais efetivo, o Grêmio aproveitou as oportunidades que teve e construiu uma vantagem importante antes do intervalo. Carlos Vinícius foi o destaque da etapa inicial ao marcar os dois gols do Tricolor Gaúcho em apenas duas finalizações.

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Após escanteio cobrado por Pavon, Wallace cabeceou, a bola desviou em Bruno Henrique e sobrou para Carlos Vinícius, que finalizou para as redes. O segundo veio oito minutos depois: Amuzu recebeu pela esquerda, avançou em velocidade e encontrou o camisa 95, que tocou na saída de Matheus Cunha para ampliar.

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O Internacional ainda criou boas oportunidades e levou perigo principalmente com Alan Patrick e Bernabei, mas não conseguiu diminuir a diferença. Com o 2 a 0 no placar, o Grêmio foi para o intervalo em vantagem.

Segundo tempo

O Grêmio voltou do intervalo administrando a vantagem, enquanto o Internacional tentou assumir o controle das ações ofensivas. O Colorado passou a trocar passes no campo de ataque e buscar os cruzamentos, mas encontrou dificuldades para finalizar. O Tricolor, por sua vez, ainda levou perigo em contra-ataques e chegou a marcar com Carlos Vinícius aos cinco minutos, mas o gol foi anulado por impedimento.

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Aos 17 minutos, Carlos Vinícius teve outra boa oportunidade e obrigou Matheus Cunha a fazer grande defesa. Cinco minutos depois, porém, o Grêmio ampliou: Amuzu tabelou com Tetê e encontrou Krovinovic livre dentro da área. O meia dominou e bateu cruzado para fazer 3 a 0.

Mesmo em desvantagem, o Internacional não desistiu e passou a pressionar. Alan Patrick e Carbonero exigiram boas defesas de Weverton, que também parou uma finalização de Villagra. Aos 33 minutos, a insistência colorada deu resultado: Alan Patrick cruzou para Vitinho, que apareceu livre na frente do goleiro e descontou de cabeça.

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