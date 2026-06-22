Craque da Áustria na Copa, Arnautović já se envolveu em polêmica na seleção O atacante fez uma comemoração polêmica na Euro de 2020 e se desculpou: 'Não sou racista'

Depois de 28 anos, a Áustria voltou a uma Copa do Mundo e já venceu a estreia, por 3 a 1, contra a Jordânia. Marko Arnautović, maior artilheiro da história da seleção austríaca, anotou um dos gols do time.

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Agora, o atacante conta com 48 gols em 134 jogos com a equipe nacional de seu país. Além disso, tornou-se o jogador mais velho a marcar pela Áustria em uma Copa do Mundo, com 37 anos e 59 dias. Arnautović ultrapassou a marca de Toni Polster, que havia marcado com 34 anos e 93 dias na Copa de 1998, última em que a seleção austríaca participou.

Com uma carreira longa e vitoriosa, Arnautović está no Estrela Vermelha e já passou por times como West Ham e Inter de Milão. Na equipe italiana, o atacante teve duas passagens (2009-2010 e 2023-2025) e conquistou duas Serie A Italiana, além dos títulos da Copa da Itália, Supercopa da Itália e Champions League.

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Na seleção austríaca, irá jogar pela primeira vez uma Copa do Mundo, mas esteve presente e foi uma peça importante do time nas Eurocopas de 2016, 2020 (realizada em 2021) e 2024. Na Euro 2020, Arnautović marcou um gol na estreia contra a Macedônia do Norte, mas também se envolveu em uma polêmica comemoração que resultou em uma suspensão de um jogo imposta pela Uefa.

Polêmica de Arnautović na Euro 2020

Na estreia da Áustria na Euro 2020, a equipe venceu a Macedônia do Norte por 3 a 1. Contudo, o atacante Marko Arnautović, autor do terceiro e último gol dos austríacos, chamou a atenção por causa de uma comemoração polêmica.

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Arnautovic foi punido pela Uefa com um jogo de suspensão (Foto: JUSTIN SETTERFIELD / AFP / POOL)

Após balançar as redes, aos 44 minutos do segundo tempo, o jogador precisou ser contido pelo capitão da Áustria, David Alaba, já que comemorou de forma muito agressiva e proferiu insultos contra jogadores adversários de origem albanesa, como o lateral Ezgjan Alioski. Além disso, Arnautović fez um gesto de "ok" com as mãos, com o dedo indicador junto ao polegar, sendo acusado de ser uma manifestação supremacista.

Vale ressaltar que o atacante tem ascendência da Sérvia, que foi parte da antiga Iugoslávia, assim como a Macedônia do Norte. Além disso, existe uma tensão entre a Sérvia e a Albânia por raízes geopolíticas e históricas. O principal fator é a disputa territorial sobre o Kosovo, uma ex-província sérvia com população majoritariamente de etnia albanesa.

Na época, Arnautović sofreu uma suspensão de um jogo pela Uefa por "ofensa a outro jogador". Contudo, o Comitê de Ética e Disciplinar da entidade não considerou que o jogador tenha sido racista na sentença. O atacante também utilizou as redes sociais para se desculpar da comemoração do gol e ainda deixou claro que não é racista.

- Eu proferi algumas palavras mais acaloradas, motivo pelo qual gostaria de pedir desculpas, especialmente aos meus amigos da Macedônia do Norte e da Albânia. Gostaria de dizer uma coisa e deixar muito claro: eu não sou racista. Tenho amigos em todos os países e defendo a diversidade.

Além disso, Alioski minimizou o fato e disse que o atacante da Áustria se desculpou após o ocorrido. "Ele veio ao nosso vestiário para se desculpar. Conversamos sobre nossas trocas verbais após o jogo, incluindo este incidente. Nós apertamos as mãos e fizemos as pazes", comentou.

Início de carreira imaturo

No início de sua carreira, o jogador explodiu no futebol holandês pelo Twente e foi contratado pela Inter de Milão como uma grande promessa, mas foi considerado imaturo pelo técnico José Mourinho e pouco participou da temporada da Tríplice Coroa. De acordo com o treinador, Arnautović era uma pessoa fantástica, mas com "atitudes de criança", o que fez os dois se desentenderem algumas vezes.

Algumas das histórias são quando o atacante queria mais minutos no ataque da Inter, que contava com Ibrahimović, Adriano e Crespo, e disse a Mourinho: "Professor, eu sou melhor que todos eles". Anos depois, já mais maduro, o próprio austríaco contou uma história na qual se atrasou três vezes no mesmo dia para os compromissos do time italiano.

Arnautović seguiu carreira no Werder Bremen, sem conseguir tanto destaque, mas conseguiu mostrar suas qualidades pelo Stoke City. No West Ham, foi um dos melhores jogadores do time, antes de se transferir à China. Retornou à Europa para defender o Bologna e, com boas atuações, retornou à Inter de Milão.

Promessa do Estrela Vermelha

Atualmente, Marko Arnautović joga no Estrela Vermelha. A transferência foi motivada por uma promessa feita ao seu ex-treinador e amigo Sinisa Mihajlović, lenda do clube sérvio que faleceu em 2022.

Durante o período em que trabalharam juntos no Bologna, Arnautović e Mihajlović discutiam com frequência sobre o Estrela Vermelha. Na época, o austríaco prometeu ao seu treinador que um dia jogaria pelo clube. Emocionado, o atacante revelou que a concretização dessa promessa foi um dos momentos mais marcantes e chorosos de sua vida pessoal e profissional.

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