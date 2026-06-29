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Quanto tempo dura a prorrogação da Copa do Mundo? Entenda as regras do mata-mata

Seleção brasileira vence o Japão nos acréscimos e evita a prorrogação

PorJoanna ColaçoThiago Fernandes
Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 15:55
Atualizado há 1 minutos
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Gabriel Magalhães, Alisson, Marquinhos e Fabinho celebram vitória do Brasil
Gabriel Magalhães, Alisson, Marquinhos e Fabinho celebram vitória do Brasil (Foto: REUTERS/Paul Childs)

O Brasil venceu o Japão nos acréscimos do segundo tempo em duelo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado definido dentro dos 90 minutos mais acréscimos, a partida não precisou de prorrogação. Mesmo assim, o cenário ajuda a entender como funciona o tempo extra nos jogos eliminatórios do Mundial.

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    Quanto tempo dura a prorrogação?

    A prorrogação na Copa do Mundo dura 30 minutos no total, divididos em dois tempos de 15 minutos. Ela só acontece quando o jogo termina empatado após os 90 minutos regulamentares.

    Se o Brasil e o Japão permanecerem iguais no placar ao fim do tempo normal, a partida segue automaticamente para esse período adicional.

    Como funciona a prorrogação

    A prorrogação é disputada em dois períodos de 15 minutos, com uma breve pausa entre eles. Assim como no tempo regulamentar, o árbitro pode acrescentar acréscimos por substituições, paralisações ou atendimentos médicos.

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    Mesmo com gol durante a prorrogação, o jogo não termina imediatamente, já que a Copa do Mundo não utiliza mais a regra do gol de ouro. O confronto segue até completar os 30 minutos extras.

    ➡️ Quem é Zion Suzuki, goleiro que colocou o Japão no caminho do Brasil?

    O que acontece se o empate continuar?

    Se o empate persistir após a prorrogação, a decisão da vaga nas quartas de final vai para os pênaltis. Cada seleção cobra inicialmente cinco penalidades alternadas, e, se necessário, a disputa segue no sistema de "morte súbita" até haver um vencedor.

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    Brasil x Japão em confronto da segunda fase da Copa do Mundo
    Brasil x Japão em confronto da segunda fase da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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