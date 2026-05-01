Brasileirão: vidente crava resultado de Cruzeiro x Atlético-MG

O vidente Mauricio, do canal "Fanátticos", no Youtube, fez uma tiragem de cartas para descobrir quem venceria o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, neste sábado (02), que acontece no Mineirão, às 21h (de Brasília), pela 14° rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️Figurinhas especiais, preços e Rodrygo: saiba tudo sobre o novo álbum da Copa

De acordo com o cartomante, que conta com quase 170 mil inscritos no canal, o mandante Cruzeiro irá vencer o jogo contra seu maior rival no sábado. A Raposa vive um ótimo momento com o novo técnico português, Artur Jorge.

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Novo professor, cara nova

Abril marcou o primeiro mês completo de Arthur Jorge como treinador do Cruzeiro Esporte Clube. O técnico, que estava no Al-Rayyan depois de vencer a Libertadores e o Brasileirão com o Botafogo, voltou ao Brasil para treinar o Cabuloso.

continua após a publicidade

Confira como foi o desempenho do time com o novo mandante.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Desde que Artur Jorge assumiu o comando da Raposa, a equipe só criou para fazer menos de um gol em uma partida, na vitória por 1 a 0 contra o Remo. No restante das partidas, a estatística de gols esperados (xG) foi de pelo menos 1,52.

Em nove partidas, a média do Cabuloso foi de 1,65 por partida. Enquanto isso, na defesa, os adversários têm média de xG 0,73 por partida. O único time que criou para fazer mais de dois gols contra a Raposa foi o São Paulo, que fez no 4 a 1.

continua após a publicidade

Média de xG: 1,65

Média de xG do adversário: 0,73

2,7 grandes chances criadas por jogo

🎰 Aposte no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Como foram feitos e sofridos os gols?

Com uma equipe que não faz tanta questão de dominar a posse de bola, com média de 54% por partida, o Cruzeiro de Artur Jorge faz seus gols predominantemente com jogadas trabalhadas. Dos 14 gols, 11 foram resultados de assistências.

No lado defensivo, a equipe mineira teve a goleada para o São Paulo que "embaraçou as estatísticas". Dos nove tentos sofridos, a Raposa sofreu com três em assistências e dois de bolas paradas.