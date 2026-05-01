Brasileirão: vidente crava resultado de Cruzeiro x Atlético-MG
Times se enfrentam pela primeira vez após briga generalizada na final do Mineiro
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O vidente Mauricio, do canal "Fanátticos", no Youtube, fez uma tiragem de cartas para descobrir quem venceria o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, neste sábado (02), que acontece no Mineirão, às 21h (de Brasília), pela 14° rodada do Brasileirão.
Cruzeiro fecha primeiro mês com Artur Jorge com aproveitamento de G4 do Brasileirão; veja estatísticas detalhadas
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Cruzeiro x Atlético-MG – Palpites, análise e odds (02/05)
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De acordo com o cartomante, que conta com quase 170 mil inscritos no canal, o mandante Cruzeiro irá vencer o jogo contra seu maior rival no sábado. A Raposa vive um ótimo momento com o novo técnico português, Artur Jorge.
Novo professor, cara nova
Abril marcou o primeiro mês completo de Arthur Jorge como treinador do Cruzeiro Esporte Clube. O técnico, que estava no Al-Rayyan depois de vencer a Libertadores e o Brasileirão com o Botafogo, voltou ao Brasil para treinar o Cabuloso.
Confira como foi o desempenho do time com o novo mandante.
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Desde que Artur Jorge assumiu o comando da Raposa, a equipe só criou para fazer menos de um gol em uma partida, na vitória por 1 a 0 contra o Remo. No restante das partidas, a estatística de gols esperados (xG) foi de pelo menos 1,52.
Em nove partidas, a média do Cabuloso foi de 1,65 por partida. Enquanto isso, na defesa, os adversários têm média de xG 0,73 por partida. O único time que criou para fazer mais de dois gols contra a Raposa foi o São Paulo, que fez no 4 a 1.
- Média de xG: 1,65
- Média de xG do adversário: 0,73
- 2,7 grandes chances criadas por jogo
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Como foram feitos e sofridos os gols?
Com uma equipe que não faz tanta questão de dominar a posse de bola, com média de 54% por partida, o Cruzeiro de Artur Jorge faz seus gols predominantemente com jogadas trabalhadas. Dos 14 gols, 11 foram resultados de assistências.
No lado defensivo, a equipe mineira teve a goleada para o São Paulo que "embaraçou as estatísticas". Dos nove tentos sofridos, a Raposa sofreu com três em assistências e dois de bolas paradas.
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