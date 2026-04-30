Cruzeiro fecha primeiro mês com Artur Jorge com aproveitamento de G4 do Brasileirão; veja estatísticas detalhadas

Artur Jorge fechou seu primeiro mês no comando do Cruzeiro com um ótimo desempenho. Em nove partidas, o comandante tem média de 2,11 pontos por partida, 70,37% de aproveitamento.

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Para efeito de comparação, com a média de aproveitamento do português, a Raposa estaria na terceira posição do Brasileirão (terceiro colocado, Fluminense tem 66%). Levando em conta apenas os duelos pelo Campeonato Brasileiro, o número sobe para 80%, o que colocaria a equipe na vice-liderança (Flamengo tem 72% na competição).

Cruzeiro de Artur Jorge é eficiente

Desde que Artur Jorge assumiu o comando da Raposa, a equipe só criou para fazer menos de um gol em uma partida, na vitória por 1 a 0 contra o Remo. No restante das partidas, a estatística de gols esperados (xG) foi de pelo menos 1,52.

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Em nove partidas, a média do Cabuloso foi de 1,65 por partida. Enquanto isso, na defesa, os adversários têm média de xG 0,73 por partida. O único time que criou para fazer mais de dois gols contra a Raposa foi o São Paulo, que fez no 4 a 1.

Média de xG: 1,65

Média de xG do adversário: 0,73

2,7 grandes chances criadas por jogo

Como foram feitos e sofridos os gols?

Com uma equipe que não faz tanta questão de dominar a posse de bola, com média de 54% por partida, o Cruzeiro de Artur Jorge faz seus gols predominantemente com jogadas trabalhadas. Dos 14 gols, 11 foram resultados de assistências.

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No lado defensivo, a equipe mineira teve a goleada para o São Paulo que "embaraçou as estatísticas". Dos nove tentos sofridos, a Raposa sofreu com três em assistências e dois de bolas paradas.

Média de posse de bola: 54% 11 gols com assistências 3 gols sofridos de bola parada

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Mira celeste

Sob o comando de Artur Jorge, o Cruzeiro chutou 114 vezes e acertou 50 vezes no alvo, com 12,7 finalizações por jogo, sendo 5,56 na direção do gol. Nesse período, a equipe precisa em média de 8,14 finalizações para marcar e 3,57 chutes ao gol para balançar as redes.

114 finalizações 50 no alvo 12,7 finalizações por jogo 5,56 no alvo por jogo 8,14 finalizações para gol 3,57 no alvo para gol 71 finalizações de dentro da área (62,28%) 43 finalizações de fora da área (37,72%)

Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Meta protegida

Talvez um dos poucos pontos negativos do Cruzeiro de Artur Jorge tenha sido a bola aérea. A equipe já sofreu dois gols de escanteio e tem 49,8% de aproveitamento nos duelos aéreos. Pelo chão, o desempenho melhora, com 52,5%. Em média, o Cruzeiro recuperou 40,4 bolas por jogo e cortou 29,4.

Mas o dado mais importante na defesa é que os goleiros estão protegidos. Em apenas quatro partidas eles foram exigidos mais de uma vez. Os arqueiros têm média de 1,56 defesa por jogo. Em nove partidas, os adversários da Raposa precisaram, em média, finalizar 10,8 vezes para marcar, mas acertar 2,56 chutes no alvo para balançar as redes.

Duelos no chão: 70,7 (37,1 vencidos) – 52,5% Duelos aéreos: 28,8 (14,3 vencidos) – 49,8% Recuperações: 40,4/jogo Cortes: 29,4/jogo Finalizações sofridas: 10,8/jogo No alvo sofridas: 2,56/jogo Chutes para sofrer gol: 10,8 Chutes no alvo para sofrer gol: 2,56 Defesas: 1,56/jogo

Otávio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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