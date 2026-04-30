Cruzeiro x Atlético-MG – Palpites, análise e odds (02/05)

O Mineirão recebe neste sábado (02/05) mais um grande clássico mineiro. O Cruzeiro chega embalado por três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, além da confiança após vencer o Boca Juniors na Copa Libertadores e conquistar o Campeonato Mineiro de 2026 justamente sobre o rival. Já o Atlético-MG vive momento delicado, pressionado, vindo de uma goleada na última rodada e com a mesma pontuação do Santos, que abre a zona de rebaixamento.

O peso do confronto vai além da tabela. A final do Mineiro, decidida por Kaio Jorge, terminou em confusão com 23 expulsões, e este será o primeiro reencontro desde então. O Cruzeiro chega em ascensão, enquanto o Atlético-MG atravessa seu momento mais instável na temporada.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Cruzeiro teve um início de temporada irregular, chegando a ocupar a 17ª posição com dez pontos antes da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A chegada de Artur Jorge mudou o cenário: foram quatro vitórias em seis jogos na competição, incluindo três consecutivas contra Bragantino, Grêmio e Remo, que levaram a equipe à 12ª colocação, com 16 pontos.

A evolução passa principalmente pela solidez defensiva. Nos três triunfos recentes, a equipe sofreu apenas um gol, refletindo a organização implantada pelo treinador. Esse momento positivo foi reforçado pela vitória sobre o Boca Juniors na Copa Libertadores, quando Néiser Villarreal marcou após jogada de Matheus Pereira e Kaio Jorge, colocando o time na liderança do Grupo D.

O Atlético-MG vive realidade oposta. A goleada por 4 a 0 sofrida para o Flamengo evidenciou fragilidades defensivas graves, com três gols sofridos ainda no primeiro tempo. O desempenho expôs problemas estruturais que não tendem a ser corrigidos no curto prazo.

A sequência negativa se agravou com a derrota por 1 a 0 para o Cienciano pela Copa Sul-Americana, resultado que deixou o time na lanterna do grupo. A saída de Hulk para o Fluminense simboliza o momento turbulento. Com Eduardo Domínguez ainda em busca de soluções, o Galo chega ao clássico sem estabilidade.

Outros palpites para Cruzeiro x Atlético-MG

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

O retrospecto recente favorece o Cruzeiro. Nos últimos seis clássicos, a equipe venceu três vezes, enquanto o Atlético-MG ganhou apenas uma, além de dois empates. O capítulo mais marcante foi na Copa do Brasil 2025, quando a Raposa eliminou o rival com um agregado de 4 a 0, vencendo por 2 a 0 tanto na Arena MRV quanto no Mineirão. Já no Campeonato Brasileiro 2025, os confrontos terminaram empatados, enquanto o único triunfo atleticano no período foi no Mineiro de 2026, ainda na fase de grupos.

A final do Campeonato Mineiro 2026 é o episódio mais recente entre os clubes. Decidido por Kaio Jorge, o título marcou a 39ª conquista estadual do Cruzeiro e terminou em confusão generalizada após o apito final, deixando um ambiente de tensão para o reencontro. Para o Atlético-MG, o clássico deste sábado representa a primeira oportunidade de resposta desde aquele episódio.

No histórico geral no Mineirão, o cenário também é levemente favorável ao Cruzeiro. Em 249 partidas disputadas no estádio, são 90 vitórias celestes, contra 80 do Atlético-MG e 79 empates. A Raposa marcou 292 gols, enquanto o rival balançou as redes 271 vezes, reforçando o peso do Gigante da Pampulha como um palco historicamente positivo para o time mandante.

Notícias de Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro

O Cruzeiro chega ao clássico com novidades no departamento médico. A principal notícia positiva é o retorno de Marquinhos aos treinos após se recuperar de uma lesão no ligamento cruzado anterior sofrida em 2025. Ainda sem condições de iniciar como titular, o atacante volta a ficar à disposição de Artur Jorge.

Por outro lado, há novas baixas. O lateral-esquerdo Kauã Prates sofreu lesão muscular na coxa direita e está fora do clássico, enquanto Cássio segue afastado por lesão no joelho, mantendo Otávio como titular.

A principal dúvida é Kaio Jorge. O atacante admitiu que ainda sente dores e lida com um quadro físico delicado ao longo da temporada. Artilheiro da equipe em 2026, não marca há seis jogos, e sua presença será definida após avaliação final da comissão técnica nos últimos treinos antes da partida.

Provável escalação do Cruzeiro (4-3-3): Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Christian, Lucas Romero e Gerson; Keny Arroyo, Kaio Jorge e Matheus Pereira. Técnico: Artur Jorge.

Atlético-MG

No Atlético-MG, a ausência mais simbólica é a de Hulk, que deixou o clube após acerto com o Fluminense. O atacante, ídolo da torcida, vinha de 14 jogos sem marcar e sua saída reforça o momento conturbado da equipe.

No departamento médico, Lyanco e Alexander seguem fora. Eduardo Domínguez deve manter a base utilizada contra o Flamengo, com o retorno dos jogadores poupados após a partida diante do Cienciano.

Provável escalação do Atlético-MG (4-3-3): Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Victor Hugo; Tomás Cuello, Mateo Cassierra e Bernard. Técnico: Eduardo Domínguez.

Destaques individuais de Cruzeiro x Atlético-MG

Jogador destaque · Cruzeiro Matheus Pereira 5 Gols na temporada 2026 em 22 jogos 4 Assistências na temporada — 9 participações em gols 54 Passes decisivos em 2026, líder da Série A 35 Cruzamentos certos na temporada — líder do elenco Jogador destaque · Atlético-MG Mateo Cassierra 3 Gols em 16 jogos na temporada 2026 413 Minutos em campo com a camisa atleticana 2 Gols nos últimos quatro jogos 7 Milhões de Euros Investimento do Atlético na contratação do centroavante

Os Técnicos

Artur Jorge chegou ao Cruzeiro em 2026 respaldado pelo título da Copa Libertadores 2024 com o Botafogo. O início na Raposa foi instável, com a equipe próxima da zona de rebaixamento, mas a evolução recente evidencia o impacto do seu trabalho.

Em seis jogos pelo Campeonato Brasileiro, foram quatro vitórias, com destaque para a organização defensiva implementada desde sua chegada. Após o triunfo sobre o Remo, o treinador reforçou o foco na consistência ao afirmar que o time precisa "pensar no próximo jogo" mesmo após vencer.

Já Eduardo Domínguez assumiu o Atlético-MG no início de 2026, substituindo Jorge Sampaoli, e ainda busca estabilidade. O argentino alterna bons momentos, como vitórias sobre Juventud e Ceará, com atuações que expõem fragilidades defensivas, como na goleada sofrida para o Flamengo.

Para o clássico, terá o desafio de montar uma equipe capaz de resistir à pressão do Cruzeiro, especialmente sem um centroavante consolidado, já que Cassierra ainda busca afirmação e Hulk não faz mais parte do elenco.

Análise Tática

O Cruzeiro tende a ajustar seu 4-3-3 sem a bola, adotando uma postura mais compacta no apoio ofensivo. Lucas Romero atua como âncora, enquanto Gerson e Christian alternam entre apoio e infiltração. O principal eixo criativo é Matheus Pereira, pelo lado esquerdo, responsável por organizar as transições e já soma 54 passes decisivos na temporada. Pela direita, Kauã Moraes ganha liberdade para avançar e aparecer como opção ofensiva, inclusive nas bolas aéreas.

A fragilidade do Atlético-MG contra o Flamengo apareceu justamente pelos corredores e entrelinhas, zonas que o Cruzeiro explora com frequência. No clássico, movimentos de jogadores como Arroyo e Matheus Pereira podem repetir esse padrão, aproveitando as dificuldades dos laterais adversários na recomposição e no controle de profundidade.

Defensivamente, o Atlético deve baixar suas linhas e formar um bloco médio-baixo, tentando fechar os espaços internos e apostar nas transições com Cuello e Cassierra. O problema está na produção ofensiva recente: média de apenas 0,8 gol por jogo nos últimos cinco compromissos. Sem Hulk e com um meio-campo pouco criativo, Eduardo Domínguez pode encontrar dificuldades para gerar chances claras no Mineirão.

Os números como mandante reforçam o cenário favorável ao Cruzeiro. A equipe segue invicta no estádio pelo Campeonato Brasileiro 2026 e tem mostrado evolução defensiva. Além disso, a bola parada surge como arma relevante, com a presença aérea de Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, que podem decidir tanto defensiva quanto ofensivamente.

Prognóstico de placar exato para Cruzeiro x Atlético-MG

🎯 Previsão de Placar Cruzeiro 2 x 1 Atlético-MG O Cruzeiro reúne condições claras para impor seu jogo no Mineirão. A equipe chega embalada por três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, com uma defesa sólida e confiança elevada após o título estadual sobre o Atlético-MG e a vitória diante do Boca Juniors. O momento do time de Artur Jorge é de estabilidade e crescimento, cenário ideal para um clássico.



O Atlético-MG, por outro lado, vive seu ponto mais baixo na temporada. A goleada sofrida para o Flamengo, somada à saída de Hulk e à falta de um atacante consolidado, evidencia um time fragilizado. A tendência é de um Cruzeiro dominante desde o início, pressionando alto e explorando a velocidade de Matheus Pereira e Arroyo. Se abrir o placar cedo, o cenário deve se ampliar, já que o Atlético precisará se expor, oferecendo espaços que a Raposa sabe aproveitar em transições. O Cruzeiro venceu três dos últimos quatro clássicos em todas as competições, incluindo a final do Mineiro 2026 e os dois jogos da Copa do Brasil 2025

em todas as competições, incluindo a final do Mineiro 2026 e os dois jogos da Copa do Brasil 2025 O Atlético não venceu no Mineirão em nenhum dos últimos encontros pelo Brasileirão, com 0 a 0 na última visita em maio de 2025

em nenhum dos últimos encontros pelo Brasileirão, com 0 a 0 na última visita em maio de 2025 O ataque atleticano marcou em apenas dois dos últimos cinco jogos em todas as competições, com média de 0,8 gols por partida

em todas as competições, com média de 0,8 gols por partida Matheus Pereira tem nove participações em gols na temporada e é o principal criador da Raposa, com 54 passes decisivos — o maior da Série A

Resumo dos palpites do Lance para Cruzeiro x Atlético-MG