Cruzeiro x Atlético-MG – Palpites, análise e odds (02/05)
Confira os palpites e informações de Cruzeiro x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
O Mineirão recebe neste sábado (02/05) mais um grande clássico mineiro. O Cruzeiro chega embalado por três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, além da confiança após vencer o Boca Juniors na Copa Libertadores e conquistar o Campeonato Mineiro de 2026 justamente sobre o rival. Já o Atlético-MG vive momento delicado, pressionado, vindo de uma goleada na última rodada e com a mesma pontuação do Santos, que abre a zona de rebaixamento.
O peso do confronto vai além da tabela. A final do Mineiro, decidida por Kaio Jorge, terminou em confusão com 23 expulsões, e este será o primeiro reencontro desde então. O Cruzeiro chega em ascensão, enquanto o Atlético-MG atravessa seu momento mais instável na temporada.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O Cruzeiro teve um início de temporada irregular, chegando a ocupar a 17ª posição com dez pontos antes da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A chegada de Artur Jorge mudou o cenário: foram quatro vitórias em seis jogos na competição, incluindo três consecutivas contra Bragantino, Grêmio e Remo, que levaram a equipe à 12ª colocação, com 16 pontos.
A evolução passa principalmente pela solidez defensiva. Nos três triunfos recentes, a equipe sofreu apenas um gol, refletindo a organização implantada pelo treinador. Esse momento positivo foi reforçado pela vitória sobre o Boca Juniors na Copa Libertadores, quando Néiser Villarreal marcou após jogada de Matheus Pereira e Kaio Jorge, colocando o time na liderança do Grupo D.
O Atlético-MG vive realidade oposta. A goleada por 4 a 0 sofrida para o Flamengo evidenciou fragilidades defensivas graves, com três gols sofridos ainda no primeiro tempo. O desempenho expôs problemas estruturais que não tendem a ser corrigidos no curto prazo.
A sequência negativa se agravou com a derrota por 1 a 0 para o Cienciano pela Copa Sul-Americana, resultado que deixou o time na lanterna do grupo. A saída de Hulk para o Fluminense simboliza o momento turbulento. Com Eduardo Domínguez ainda em busca de soluções, o Galo chega ao clássico sem estabilidade.
Outros palpites para Cruzeiro x Atlético-MG
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Confrontos diretos
O retrospecto recente favorece o Cruzeiro. Nos últimos seis clássicos, a equipe venceu três vezes, enquanto o Atlético-MG ganhou apenas uma, além de dois empates. O capítulo mais marcante foi na Copa do Brasil 2025, quando a Raposa eliminou o rival com um agregado de 4 a 0, vencendo por 2 a 0 tanto na Arena MRV quanto no Mineirão. Já no Campeonato Brasileiro 2025, os confrontos terminaram empatados, enquanto o único triunfo atleticano no período foi no Mineiro de 2026, ainda na fase de grupos.
A final do Campeonato Mineiro 2026 é o episódio mais recente entre os clubes. Decidido por Kaio Jorge, o título marcou a 39ª conquista estadual do Cruzeiro e terminou em confusão generalizada após o apito final, deixando um ambiente de tensão para o reencontro. Para o Atlético-MG, o clássico deste sábado representa a primeira oportunidade de resposta desde aquele episódio.
No histórico geral no Mineirão, o cenário também é levemente favorável ao Cruzeiro. Em 249 partidas disputadas no estádio, são 90 vitórias celestes, contra 80 do Atlético-MG e 79 empates. A Raposa marcou 292 gols, enquanto o rival balançou as redes 271 vezes, reforçando o peso do Gigante da Pampulha como um palco historicamente positivo para o time mandante.
Notícias de Cruzeiro x Atlético-MG
Cruzeiro
O Cruzeiro chega ao clássico com novidades no departamento médico. A principal notícia positiva é o retorno de Marquinhos aos treinos após se recuperar de uma lesão no ligamento cruzado anterior sofrida em 2025. Ainda sem condições de iniciar como titular, o atacante volta a ficar à disposição de Artur Jorge.
Por outro lado, há novas baixas. O lateral-esquerdo Kauã Prates sofreu lesão muscular na coxa direita e está fora do clássico, enquanto Cássio segue afastado por lesão no joelho, mantendo Otávio como titular.
A principal dúvida é Kaio Jorge. O atacante admitiu que ainda sente dores e lida com um quadro físico delicado ao longo da temporada. Artilheiro da equipe em 2026, não marca há seis jogos, e sua presença será definida após avaliação final da comissão técnica nos últimos treinos antes da partida.
Provável escalação do Cruzeiro (4-3-3): Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Christian, Lucas Romero e Gerson; Keny Arroyo, Kaio Jorge e Matheus Pereira. Técnico: Artur Jorge.
Atlético-MG
No Atlético-MG, a ausência mais simbólica é a de Hulk, que deixou o clube após acerto com o Fluminense. O atacante, ídolo da torcida, vinha de 14 jogos sem marcar e sua saída reforça o momento conturbado da equipe.
No departamento médico, Lyanco e Alexander seguem fora. Eduardo Domínguez deve manter a base utilizada contra o Flamengo, com o retorno dos jogadores poupados após a partida diante do Cienciano.
Provável escalação do Atlético-MG (4-3-3): Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Victor Hugo; Tomás Cuello, Mateo Cassierra e Bernard. Técnico: Eduardo Domínguez.
Destaques individuais de Cruzeiro x Atlético-MG
Os Técnicos
Artur Jorge chegou ao Cruzeiro em 2026 respaldado pelo título da Copa Libertadores 2024 com o Botafogo. O início na Raposa foi instável, com a equipe próxima da zona de rebaixamento, mas a evolução recente evidencia o impacto do seu trabalho.
Em seis jogos pelo Campeonato Brasileiro, foram quatro vitórias, com destaque para a organização defensiva implementada desde sua chegada. Após o triunfo sobre o Remo, o treinador reforçou o foco na consistência ao afirmar que o time precisa "pensar no próximo jogo" mesmo após vencer.
Já Eduardo Domínguez assumiu o Atlético-MG no início de 2026, substituindo Jorge Sampaoli, e ainda busca estabilidade. O argentino alterna bons momentos, como vitórias sobre Juventud e Ceará, com atuações que expõem fragilidades defensivas, como na goleada sofrida para o Flamengo.
Para o clássico, terá o desafio de montar uma equipe capaz de resistir à pressão do Cruzeiro, especialmente sem um centroavante consolidado, já que Cassierra ainda busca afirmação e Hulk não faz mais parte do elenco.
Análise Tática
O Cruzeiro tende a ajustar seu 4-3-3 sem a bola, adotando uma postura mais compacta no apoio ofensivo. Lucas Romero atua como âncora, enquanto Gerson e Christian alternam entre apoio e infiltração. O principal eixo criativo é Matheus Pereira, pelo lado esquerdo, responsável por organizar as transições e já soma 54 passes decisivos na temporada. Pela direita, Kauã Moraes ganha liberdade para avançar e aparecer como opção ofensiva, inclusive nas bolas aéreas.
A fragilidade do Atlético-MG contra o Flamengo apareceu justamente pelos corredores e entrelinhas, zonas que o Cruzeiro explora com frequência. No clássico, movimentos de jogadores como Arroyo e Matheus Pereira podem repetir esse padrão, aproveitando as dificuldades dos laterais adversários na recomposição e no controle de profundidade.
Defensivamente, o Atlético deve baixar suas linhas e formar um bloco médio-baixo, tentando fechar os espaços internos e apostar nas transições com Cuello e Cassierra. O problema está na produção ofensiva recente: média de apenas 0,8 gol por jogo nos últimos cinco compromissos. Sem Hulk e com um meio-campo pouco criativo, Eduardo Domínguez pode encontrar dificuldades para gerar chances claras no Mineirão.
Os números como mandante reforçam o cenário favorável ao Cruzeiro. A equipe segue invicta no estádio pelo Campeonato Brasileiro 2026 e tem mostrado evolução defensiva. Além disso, a bola parada surge como arma relevante, com a presença aérea de Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, que podem decidir tanto defensiva quanto ofensivamente.
Prognóstico de placar exato para Cruzeiro x Atlético-MG
O Atlético-MG, por outro lado, vive seu ponto mais baixo na temporada. A goleada sofrida para o Flamengo, somada à saída de Hulk e à falta de um atacante consolidado, evidencia um time fragilizado. A tendência é de um Cruzeiro dominante desde o início, pressionando alto e explorando a velocidade de Matheus Pereira e Arroyo. Se abrir o placar cedo, o cenário deve se ampliar, já que o Atlético precisará se expor, oferecendo espaços que a Raposa sabe aproveitar em transições.
- O Cruzeiro venceu três dos últimos quatro clássicos em todas as competições, incluindo a final do Mineiro 2026 e os dois jogos da Copa do Brasil 2025
- O Atlético não venceu no Mineirão em nenhum dos últimos encontros pelo Brasileirão, com 0 a 0 na última visita em maio de 2025
- O ataque atleticano marcou em apenas dois dos últimos cinco jogos em todas as competições, com média de 0,8 gols por partida
- Matheus Pereira tem nove participações em gols na temporada e é o principal criador da Raposa, com 54 passes decisivos — o maior da Série A
Resumo dos palpites do Lance para Cruzeiro x Atlético-MG
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,92
Palpite alternativo: Cruzeiro marcar o primeiro gol – Odd 1,70
Palpite alternativo 2: Mais de 7,5 chutes a gol – Odd 1,62
Palpite alternativo 3: Menos de 10,5 escanteios – Odd 1,66
Palpite de placar exato: Cruzeiro 2 x 1 Atlético-MG – Odd 8,00
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias