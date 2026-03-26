Brasil x França: redação do Lance! analisa duelo e crava vencedor

Brasil e França se enfrentam nesta quinta-feira (26) em um dos amistosos mais esperados desta Data Fifa, e o penúltimo antes da Copa do Mundo. A partir das 17h (de Brasília), a Seleção encara os atuais vice-campeões mundiais em Boston (EUA). Antes do duelo, alguns jornalistas do Lance! se reuniaram para debater acerca das expectativas para o duelo.

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➡️ Quem é melhor: Brasil ou França? Veja raio-x por setor do campo

Às vésperas do confronto, jornalistas do Lance! se reuniram para discutir expectativas, desempenho recente e possíveis cenários para o duelo (Brasil x França). Em uma votação interna da redação, a França apareceu como favorita para vencer o amistoso, refletindo a confiança no elenco europeu e na consistência apresentada nos últimos ciclos.

Brasil x França marca penúltimo amistoso da Seleção antes da Copa (Foto: Wander Roberto/Gazeta Press)

Brasil x Franca: redação do L! aponta favorito

No levantamento, os franceses somaram 12 votos, contra 7 favoráveis ao Brasil, além de 6 palpites que indicaram empate. O resultado evidencia um leve ceticismo em relação à equipe brasileira, que ainda busca maior regularidade e afirmação diante de adversários de alto nível.

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Mesmo com o favoritismo apontado, o confronto é tratado como equilibrado e uma oportunidade importante para ambas as seleções testarem estratégias e ajustarem suas equipes antes da Copa do Mundo.

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