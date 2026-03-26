Marcelo Hazan defende Ancelotti mas não fecha portas para Neymar

O jornalista, apresentador e narrador Marcelo Hazan cedeu em entrevista exclusiva para o Lance! qual sua expectativa para a Seleção Brasileira nos amistosos contra França e Croácia e afirma ter concordado com Ancelotti ao deixar Neymar de fora da lista.

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Ao ser questionado pelo repórter Lucas Boustani sobre sua expectativa para os dois próximos jogos, o comentarista declarou que serão jogos importantes para chegar bem na Copa:

- São os maiores e melhores testes, tanto pelo nível dos adversários quanto pela proximidade da Copa. São dois adversários que a gente precisava ter uma noção de termômetro. Não dá pra levar como verdade, porque, infelizmente nesta data FIFA, a Seleção sofreu com uma falta de sorte com lesão de maneira inacreditável - afirmou Marcelo.

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Qual Seleção favorita para ganhar a Copa do Mundo

Em outro momento, Marcelo declarou que o Brasil não está entre as favoritas para a Copa do Mundo:

- Hoje não vejo a Seleção entre as principais favoritas ao título. Não acho que será campeã. Existem diversas lesões nessa convocação de agora, até lá existem diversas variáveis que podem se modificar, como o Neymar. Vejo França, Espanha e Argentina como principais - apontou o narrador.

Hazan aponta dificuldades na Seleção Brasileira (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Neymar merecia ser convocado?

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De acordo com Marcelo Hazan, o Ancelotti não esteve errado em deixar de convocar o Neymar. O narrador completou o motivo da existência dessa discussão:

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- Hoje ainda não levaria, e acho que o Ancelotti acertou em não levar nestes dois amistosos contra França e Croácia, porque ele não conseguiu ter uma sequência. [...] A discussão existe porque estamos falando de um gênio, qualquer outro jogador não entraria nesta discussão se apresentasse o nível que ele (Neymar) vem jogando nos últimos tempos - disparou Hazan.

Posteriormente, o jornalista não mediu palavras ao defender a escolha do treinador da Seleção, no entanto, afirmou que as portas não podem estar fechadas para Neymar:

- Talvez seja o principal neste momento de voltar a recuperar, porque todos sabemos que ele consegue. Mas não fecharia a porta para a lista final que será daqui dois meses. Até lá avaliaria muito em cima, o que eu acho que Ancelotti deve estar fazendo - afirmou o apresentador.

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