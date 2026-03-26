Neymar na Copa? Carlos Alberto faz 'correção' em debate e expõe opinião

Em entrevista exclusiva ao Lance!, durante o Rio Fut Summit, o ex-jogador Carlos Alberto alertou enxergar um "erro" nos debates que discutem se Neymar deve ser convocado para a Copa do Mundo.

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Muitos jogadores, jornalistas e torcedores utilizam-se da expressão "fisicamente bem" para argumentar a respeito da ausência do camisa 10 do Santos nas convocações da Seleção. Para o ex atleta, a expressão mais correta seria "clinicamente bem".

Confira a entrevista de Carlos Alberto ao Lance!:

Neymar ficou fora da convocação da Seleção

Mais uma vez, o meia-atacante Neymar ficou de fora da relação do técnico Carlo Ancelotti. O jogador retornou ao futebol brasileiro no dia 31 de janeiro do ano passado, após 13 anos atuando em clubes do exterior: Barcelona (Espanha), PSG (França) e Al-Hilal (Arábia Saudita).

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O treinador da Seleção esteve em Mirassol para acompanhar a partida entre o time do interior de São Paulo e o Santos. O duelo terminou empatado em 2 a 2 e foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois que a CBF anunciou que realizaria uma série de observações no campeonato, incluindo essa partida, o Santos divulgou uma nota confirmando a ausência do camisa 10. Neymar foi poupado do confronto e realizou um trabalho de controle de carga.

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Neymar estreou nesta temporada após ficar fora das primeiras 10 partidas, período em que se recuperava de uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. O procedimento foi realizado no dia 22 de dezembro de 2025, em Belo Horizonte, pelo médico Rodrigo Lasmar.