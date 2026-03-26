Neymar na Copa? Carlos Alberto faz 'correção' em debate e expõe opinião
Ex-jogador concedeu entrevista ao Lance!
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Em entrevista exclusiva ao Lance!, durante o Rio Fut Summit, o ex-jogador Carlos Alberto alertou enxergar um "erro" nos debates que discutem se Neymar deve ser convocado para a Copa do Mundo.
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Muitos jogadores, jornalistas e torcedores utilizam-se da expressão "fisicamente bem" para argumentar a respeito da ausência do camisa 10 do Santos nas convocações da Seleção. Para o ex atleta, a expressão mais correta seria "clinicamente bem".
Confira a entrevista de Carlos Alberto ao Lance!:
Neymar ficou fora da convocação da Seleção
Mais uma vez, o meia-atacante Neymar ficou de fora da relação do técnico Carlo Ancelotti. O jogador retornou ao futebol brasileiro no dia 31 de janeiro do ano passado, após 13 anos atuando em clubes do exterior: Barcelona (Espanha), PSG (França) e Al-Hilal (Arábia Saudita).
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O treinador da Seleção esteve em Mirassol para acompanhar a partida entre o time do interior de São Paulo e o Santos. O duelo terminou empatado em 2 a 2 e foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Depois que a CBF anunciou que realizaria uma série de observações no campeonato, incluindo essa partida, o Santos divulgou uma nota confirmando a ausência do camisa 10. Neymar foi poupado do confronto e realizou um trabalho de controle de carga.
Neymar estreou nesta temporada após ficar fora das primeiras 10 partidas, período em que se recuperava de uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. O procedimento foi realizado no dia 22 de dezembro de 2025, em Belo Horizonte, pelo médico Rodrigo Lasmar.
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