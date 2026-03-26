Quem é melhor: Brasil ou França? Veja raio-x por setor do campo

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Nesta quinta-feira (26), Brasil e França se enfrentam em amistoso de preparação para a Copa do Mundo, no Gillette Stadium, às 17h (de Brasília). As equipes de Carlo Ancelotti e Didier Deschamps utilizam o confronto para realizar testes antes do torneio nos Estados Unidos, México e Canadá.

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Na última coletiva de imprensa, Carlo Ancelotti deu algumas dicas da escalação da Seleção Brasileira diante da França. Com isso, a equipe deve entrar em campo com Ederson; Wesley, Ibañez, Léo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Andrey Santos; Raphinha, Vini Jr, Matheus Cunha e João Pedro.

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Por outro lado, a França trata o amistoso contra o Brasil como o mais importante antes do início da Copa do Mundo. A equipe de Didier Deschamps deve iniciar a partida com Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué e Mbappé.

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Com base nas prováveis escalações de Brasil e França, o Lance! faz um raio-x para comparar as seleções por setores e medir a força das equipes. Esses confrontos serão divididos em quatro posições: goleiro, defensores, meias e atacantes.

Ederson x Maignan

Aos 32 anos, Ederson fez história vestindo a camisa do Manchester City nas últimas oito temporadas, mas optou por uma saída e atualmente defende as cores do Fenerbahce, da Turquia. Em 32 partidas, o brasileiro foi vazado 31 vezes, enquanto não sofreu gols em 11 confrontos.

Na Europa League, o Fenerbahce foi eliminado para o Nottingham Forest por 4 a 2 no placar agregado, enquanto a equipe ocupa a vice-liderança no Campeonato Turco. Apesar de ser uma das referências do clube, Ederson não está no auge de sua carreira e recebeu apenas sua segunda convocação com Ancelotti.

Por outro lado, Maignan vive uma grande fase e chegou a ser pretendido pelo Chelsea na última janela de transferências, mas optou por uma renovação com o Milan até 2031. Em 33 jogos na temporada, o francês levou 26 gols e não foi vazado em 12 partidas em uma liga mais competitiva em relação ao Campeonato Turco.

No Campeonato Italiano, o Milan é o vice-líder e tem a 2ª melhor defesa da competição com apenas 23 gols sofridos. Embora não seja tratado como um dos melhores de sua posição atualmente, Maignan leva uma ligeira vantagem pelo momento sobre Ederson, e a França larga na frente do Brasil.

Wesley, Ibañez, Léo Pereira e Douglas Santos x Gusto, Konaté, Upamecano e Digne

Tanto Brasil, quanto França entram no amistoso com defesas bastante modificadas por conta de lesões nos últimos dias. Enquanto Ancelotti não conta com Militão, Gabriel Magalhães e Alex Sandro na lista de convocados por questões musculares, Marquinhos sentiu um problema leve e será preservado para o jogo contra a Croácia.

Por outro lado, a França não conta com o lateral-direito Koundé, que ainda não atuou em março por problema muscular, e o zagueiro Saliba. No entanto, Didier Deschamps encontrou soluções dentro de seus elenco devido a vasta opções de jogadores atuando na elite do futebol europeu.

Pelo lado do Brasil, Wesley se destaca em sua primeira temporada na Europa com a camisa da Roma e é cotado em outras equipes. No entanto, Ibañez, Léo Pereira e Douglas Santos atuam longe dos principais centros e serão testados por Ancelotti, principalmente a dupla de zaga, que nunca jogou junto.

Por outro lado, a França possui jogadores com experiência em grandes clubes, como são os casos de Gusto, Konaté e Upamecano, que defendem Chelsea, Liverpool e Bayern. Embora o lado esquerdo seja um ponto fraco, a equipe de Didier Deschamps possui ampla superioridade sobre a defesa desfigurada do Brasil.

Casemiro e Andrey Santos x Tchouaméni e Rabiot

No meio de campo, Carlo Ancelotti conta com Casemiro em grande fase com a camisa do Manchester United, enquanto Andrey Santos cresce de produção em sua primeira temporada com o Chelsea. A dupla é a mescla de juventude e experiência, mas com uma sequência de jogos e atuações positivas no futebol inglês.

Na França, Tchouaméni é um dos principais nomes da posição, mas encontrou dificuldades no Real Madrid para se firmar após a saída de Casemiro. Por outro lado, Rabiot está longe de seu auge, embora seja uma peça importante em um Milan que está longe de viver seus tempos áureos.

Apesar do equilíbrio, o Brasil leva vantagem sobre a França mesmo com o setor desfalcado, uma vez que Bruno Guimarães está se recuperando de lesão. No entanto, a equipe de Ancelotti possui mais homogeneidade no setor e com atletas em boa fase.

Casemiro em ação com o Brasil contra Senegal (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Raphinha, Vini Jr, Matheus Cunha e João Pedro x Dembélé, Doué, Olise e Mbappé

No Brasil, Carlo Ancelotti conta com dois jogadores de um nível altíssimo, como Raphinha, que foi um dos melhores jogadores do mundo na temporada passada, e Vini Jr, que já venceu o The Best da Fifa. Jogadores que atuam em Barcelona e Real Madrid com capacidade de desequilibrar qualquer partida.

No Chelsea, João Pedro vive uma grande fase e está em ascensão na carreira, enquanto Matheus Cunha luta para se firmar no Manchester United. No entanto, são atletas que estão em fases de consolidações, embora tenham boas atuações.

No entanto, a França conta com Mbappé, que é o maior centroavante da atualidade, e Dembélé, que é o atual Bola de Ouro após uma temporada histórica com a camisa do PSG. Ambos são os protagonistas da equipe de Didier Deschamps e de seus clubes.

Ao lado da dupla, Doué e Olise também viveram e ainda vivem grandes momentos com as camisas do PSG e Bayern de Munique. O ponta dos bávaros é o maior garçom da Bundesliga e um dos maiores assistentes na Champions League com quatro passes para gols.

Embora o Brasil tenha grandes jogadores, Vini Jr e Raphinha começaram a se destacar na atual temporada em 2026, enquanto os principais nomes da França estão em seus auges há mais tempo. Mbappé é artilheiro da La Liga e da Champions League. Com isso, a França vence no setor dos atacantes.

Mbappé em coletiva na véspera do amistoso entre Brasil e França (Foto: Franck Fife/AFP)

Quem é melhor: Brasil ou França?

Nesse amistoso, a França possui um time melhor em relação ao do Brasil devido a experiência em grandes centros, grande fase vivida por diversos nomes, mas também pela fragilidade da Seleção por conta de lesões. No entanto, a equipe de Carlo Ancelotti completa e com nomes de peso, como Alisson, Marquinhos, Militão, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães ganha outro status.

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