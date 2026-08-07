Atitude de Carlos Miguel irrita torcida do Corinthians: 'Não esquece'
Timão foi eliminado da Copa do Brasil nesta quinta-feira (6)
O Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil para o Internacional, na noite desta quinta-feira (6), depois de vencer o time gaúcho por 2 a 1 na Neo Química Arena. Como o Colorado tinha feito 2 a 0 no Sul, o Timão deu adeus à competição que ganhou em 2025.
Logo depois da eliminação do Corinthians, o goleiro Carlos Miguel, do Palmeiras, publicou um story no Instagram com a legenda: "Classificados✅". Vale lembrar que o Verdão passou de fase na quarta-feira (5), mesmo com a derrota para o Fortaleza.
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Nas redes sociais, a atitude do goleiro revelado pelo Timão irritou torcedores do Corinthians, que se manifestaram. Veja os comentários e a publicação abaixo:
Veja publicação do goleiro e a reação dos torcedores
Como foi o jogo entre Corinthians e Internacional
O Corinthians pressionou o Internacional durante todo o primeiro tempo na Neo Química Arena. Com maior volume ofensivo, principalmente pelo lado esquerdo de ataque, com Kaio César, a equipe criou as principais chances de gol da partida. O prêmio veio aos 42 minutos, quando Rodrigo Garro cobrou falta, Matheus Cunha fez a defesa, mas Gustavo Henrique aproveitou o rebote para abrir o placar em Corinthians x Internacional.
O Corinthians voltou para o segundo tempo contra o Internacional com a mesma pressão. Já o Colorado passou a explorar mais os contra-ataques e, em uma bola lançada à frente, Alan Patrick conseguiu dominar e tocou para Bernabei, que acertou um forte chute e venceu Hugo Souza, empatando a partida. O Corinthians voltou a ficar à frente do placar aos 24 minutos, quando Matheus Bidu cruzou da esquerda e Pedro Raul subiu no segundo pau para mandar a bola para o gol.
O lateral Bernabei, aos 13 minutos do segundo tempo, recebeu belo passe do meia Alan Patrick e acertou um foguete no gol de Hugo Souza, empatando a partida. O gol abalou o Corinthians por alguns minutos e deu ainda mais tranquilidade ao Internacional, que passou a administrar a vantagem na classificação.
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