Colunistas do Lance! cravam resultado de Brasil x França e analisam polêmica no uniforme

Brasil e França vão se enfrentar, na tarde desta quinta-feira (26), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Antes da bola rolar, colunistas do Lance! apontaram seus palpites para o duelo e analisaram uma polêmica no novo uniforme da Seleção Brasileira que agitou as redes sociais.

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O novo uniforme da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026 tem o apelido "Brasa", ao invés do tradicional "Brasil". A ideia da Nike foi utilizar um termo popular, mas a decisão incomodou alguns torcedores. Confira a opinião dos colunistas do Lance!:

➡️'Brasa': apelido na camisa da Seleção Brasileira divide torcedores

Gustavo Guffo - O marketing e a publicidade tem a obrigação de falarem com o público mais jovem, inclusive para engajar nas redes sociais que é onde realmente existe valor para as marcas. Infelizmente, um público mais apegado às "coisas como elas sempre foram" (geralmente mais velho), não curte essas jogadas. Eu vejo tudo com esse olhar passageiro, já que não significa nada importante além de tentar vender uma camisa de futebol. O que vai engajar mesmo todos os torcedores é uma seleção forte e competitiva, que represente em campo a camisa penta campeã.

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Eduardo Tironi - Acho uma porcaria. coisa de publicitário, feita dentro da agência. Coisa de gente que talvez não ande na rua. Não tem brasileiro que chame o Brasil de "Brasa". Eu entendo que o uniforme da Seleção Brasileira é um patrimônio nacional. Tem que ser muito respeitado sempre. é uma das coisas mais importantes da cultura, da história do Brasil. É um produto de exportação do Brasil dos mais relevantes. Não pode ser tratado como uma peça publicitária.

Seleção Brasileira - Uniforme I (Foto: Divulgação/Nike)

Palpites para Brasil x França

Gustavo Guffo - Contra a França, será um jogo muito difícil, onde eles são os favoritos e não me surpreenderia que ganhassem. Mas como eu sou do Brasa e não desisto nunca, acredito em um empate maroto.

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Eduardo Tironi - Acho que vai ser animado, mas ninguém vai com o pé embaixo, não. Acho que vai ser 1 a 1, bom jogo.

Onde assistir à Seleção Brasileira contra a França

Brasil e França fazem nesta quinta-feira (26) um dos amistosos mais aguardados da Data Fifa. A Seleção de Carlo Ancelotti encara os vice-campeões mundiais de Didier Deschamps a partir das 17h (de Brasília). O jogo terá transmissão da TV Globo, do SporTV e da GETV.

Este será o duelo mais complicado para a Seleção Brasileira desde que Ancelotti assumiu o comando técnico, em maio do ano passado. Além da força da França, atual terceira colocada no ranking mundial, o Brasil terá uma série de desfalques. A dupla de zaga, por exemplo, jogará junto pela primeira vez, já que os titulares Marquinhos e Gabriel Magalhães estão fora.

O amistoso desta quinta-feira entre Brasil e França servirá para Ancelotti observar jogadores que ainda tentam buscar uma vaga na Copa do Mundo. Além da zaga, o técnico tem dúvidas no meio-campo e no ataque da Seleção Brasileira para o Mundial.

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