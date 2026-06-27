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Filha de Eduardo Moscovis revela affair com jogador do Flamengo

Caso viralizou nas redes sociais

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 19:46
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Jogadores do Flamengo reunidos em jogo da Libertadores
Time do Flamengo reunido antes de duelo pela Libertadores (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Manu Howlett, modelo de 18 anos e filha do ator Eduardo Moscovis com a atriz Cynthia Howlett, entregou um affair com Erick Pulgar, jogador do Flamengo. A revelação aconteceu em publicações feitas pela jovem em seu perfil privado no Instagram na última sexta-feira (26).

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    O que delatou o suposto relacionamento foi uma foto tirada no espelho de um quarto. O registro parecia banal, mas o ambiente era o quarto de Pulgar em sua mansão na Barra da Tijuca. O atleta já apareceu no mesmo cômodo em outras ocasiões, e as luminárias posicionadas sobre a mesinha de cabeceira tornaram o local identificável.

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    Na mesma sequência de publicações, Manu ainda compartilhou prints da lista de contatos do seu WhatsApp, onde aparecem tanto Pulgar quanto Neymar. Com o camisa 10 da seleção brasileira, a troca foi apenas uma mensagem de incentivo. Com o volante do Flamengo, ele perguntou o que ela estava fazendo.

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    Print do Whatsapp de Manu Howlett com mensagens de Erick Pulgar e Neymar (Foto: Reprodução)

    Manu Howlett e Pulgar são discretos

    Os dois não se seguem nas redes sociais e não trocam curtidas nem comentários publicamente. Manter tudo no off é uma característica conhecida do jogador. Mesmo assim, segundo o texto, os dois já foram vistos juntos em resenhas na casa dele.

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    Manu havia terminado recentemente um relacionamento de quase dois anos com o influenciador Asafe Melo. O namoro durou até pelo menos abril de 2026. Após o término, fotos e vídeos do casal foram apagados dos perfis de ambos nas redes sociais, e os dois pararam de se seguir.

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    Manu Howlett vive affair com Erick Pulgar, do Flamengo (Foto: Reprodução)
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