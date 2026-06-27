Filha de Eduardo Moscovis revela affair com jogador do Flamengo Caso viralizou nas redes sociais

Manu Howlett, modelo de 18 anos e filha do ator Eduardo Moscovis com a atriz Cynthia Howlett, entregou um affair com Erick Pulgar, jogador do Flamengo. A revelação aconteceu em publicações feitas pela jovem em seu perfil privado no Instagram na última sexta-feira (26).

continua após a publicidade

➡️ Torcida do Flamengo se irrita com fala de astro da Espanha: 'Chorão'

O que delatou o suposto relacionamento foi uma foto tirada no espelho de um quarto. O registro parecia banal, mas o ambiente era o quarto de Pulgar em sua mansão na Barra da Tijuca. O atleta já apareceu no mesmo cômodo em outras ocasiões, e as luminárias posicionadas sobre a mesinha de cabeceira tornaram o local identificável.

➡️ Everaldo se 'desespera' com possível adversário do Brasil na Copa do Mundo

Na mesma sequência de publicações, Manu ainda compartilhou prints da lista de contatos do seu WhatsApp, onde aparecem tanto Pulgar quanto Neymar. Com o camisa 10 da seleção brasileira, a troca foi apenas uma mensagem de incentivo. Com o volante do Flamengo, ele perguntou o que ela estava fazendo.

continua após a publicidade

Print do Whatsapp de Manu Howlett com mensagens de Erick Pulgar e Neymar (Foto: Reprodução)

Manu Howlett e Pulgar são discretos

Os dois não se seguem nas redes sociais e não trocam curtidas nem comentários publicamente. Manter tudo no off é uma característica conhecida do jogador. Mesmo assim, segundo o texto, os dois já foram vistos juntos em resenhas na casa dele.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Manu havia terminado recentemente um relacionamento de quase dois anos com o influenciador Asafe Melo. O namoro durou até pelo menos abril de 2026. Após o término, fotos e vídeos do casal foram apagados dos perfis de ambos nas redes sociais, e os dois pararam de se seguir.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável