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Atuação de Memphis em Estudiantes x Corinthians repercute: 'Prefiro'

Equipes empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (9)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 08:10
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Memphis Depay em ação durante Estudiantes e Corinthians, pela Libertadores
Memphis Depay em ação durante Estudiantes e Corinthians, pela Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O empate do Corinthians com o Estudiantes, por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (9), pela ida das quartas de final da Copa Libertadores, não foi suficiente para evitar críticas ao desempenho de Memphis Depay. O atacante foi alvo de torcedores nas redes sociais após uma atuação considerada abaixo do esperado.

Memphis teve uma das principais chances do Corinthians no primeiro tempo, aos 21 minutos, mas finalizou para fora. Na etapa final, o camisa 10 permaneceu em campo durante os 90 minutos, enquanto o Timão buscava o empate e tentava criar oportunidades no ataque.

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Nas redes sociais, alguns torcedores apontaram o holandês como um dos principais problemas da equipe na partida.

Veja a repercussão:

Como foi Estudiantes x Corinthians?

Primeiro tempo de vantagem do Estudiantes

O Estudiantes começou pressionando e abriu o placar logo aos três minutos. Após cruzamento para a segunda trave, Guido Carrillo cabeceou sozinho, e Hugo Souza fez uma grande defesa. No rebote, porém, Alexis Castro apareceu livre e finalizou forte para marcar. Depois do gol, o clima esquentou, com Diniz cobrando o time à beira do campo e André Carrillo se envolvendo em uma discussão após falta no meio-campo. Aos 21 minutos, Memphis teve a melhor chance do Corinthians no primeiro tempo, mas finalizou para fora. Na sequência, o Estudiantes continuou levando perigo, enquanto o jogo ficou cada vez mais quente com provocações dos dois lados. A primeira etapa terminou com vantagem do time argentino.

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Corinthians resolverá na Neo Química Arena
Corinthians resolverá na Neo Química Arena (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Segundo tempo disputado

Aos três minutos, Kaio César marcou o gol de empate do Corinthians, após passe de Rodrigo Garro. Os primeiros minutos da etapa final foram repletos de tensão. Gabriel Paulista, inclusive, chegou a levar uma cotovelada na cabeça em uma disputa. O Corinthians, inclusive, mudou de postura pressionando mais em campo. Aos 19 minutos, Garro recebeu de Kaio César dentro da área e finalizou para fora, em uma boa jogada construída pelo lado direito. Um minuto depois, o Estudiantes respondeu com Carrillo, mas o cabeceio saiu torto e longe do gol.

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