O empate do Corinthians com o Estudiantes, por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (9), pela ida das quartas de final da Copa Libertadores, não foi suficiente para evitar críticas ao desempenho de Memphis Depay. O atacante foi alvo de torcedores nas redes sociais após uma atuação considerada abaixo do esperado.

Memphis teve uma das principais chances do Corinthians no primeiro tempo, aos 21 minutos, mas finalizou para fora. Na etapa final, o camisa 10 permaneceu em campo durante os 90 minutos, enquanto o Timão buscava o empate e tentava criar oportunidades no ataque.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, alguns torcedores apontaram o holandês como um dos principais problemas da equipe na partida.

Veja a repercussão:

Depois de um primeiro tempo ridículo e assustador, o segundo tempo do Corinthians foi mais "aceitável". Jogou com muita vontade, mais atenção e sofreu pouco. Fez o gol mas ofensivamente ainda deixa demais a desejar. Memphis e Garro precisam voltar a jogar. — Anderson Soncini (@andersonrock) September 10, 2026

o mesmo barulho que teve pra renovação do Memphis precisa existir pra cobrar ele pra jogar bola.



que partida horrorosa meu Deus. — nolacio (@Nolacio) September 10, 2026

Eu ainda prefiro Memphis se arrastando em campo que o Pedro Raul, entrou e estava mais perdido que tudo em campo, a sorte foi q o Matheus Pereira deu uma adiantada e o Charles também ( tirou algumas bolas importantes). E Breno Bidon que partida, que jogador sensacional — Minah ✨ (@minahcomment) September 10, 2026

Memphis ter jogado 90 minutos hoje foi uma das coisas mais bizarras do dia.

Se ARRASTOU no fim do jogo.

uma partida de Pedro Raul do holandês. — Léo Gomes (@GomaGomes3) September 10, 2026

Jogar com o @Memphis foi jogar com um a menos em campo.

Vai Corinthians — Celso Silva🦅 (@soquemei) September 10, 2026

Como foi Estudiantes x Corinthians?

Primeiro tempo de vantagem do Estudiantes

O Estudiantes começou pressionando e abriu o placar logo aos três minutos. Após cruzamento para a segunda trave, Guido Carrillo cabeceou sozinho, e Hugo Souza fez uma grande defesa. No rebote, porém, Alexis Castro apareceu livre e finalizou forte para marcar. Depois do gol, o clima esquentou, com Diniz cobrando o time à beira do campo e André Carrillo se envolvendo em uma discussão após falta no meio-campo. Aos 21 minutos, Memphis teve a melhor chance do Corinthians no primeiro tempo, mas finalizou para fora. Na sequência, o Estudiantes continuou levando perigo, enquanto o jogo ficou cada vez mais quente com provocações dos dois lados. A primeira etapa terminou com vantagem do time argentino.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Corinthians resolverá na Neo Química Arena (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Segundo tempo disputado

Aos três minutos, Kaio César marcou o gol de empate do Corinthians, após passe de Rodrigo Garro. Os primeiros minutos da etapa final foram repletos de tensão. Gabriel Paulista, inclusive, chegou a levar uma cotovelada na cabeça em uma disputa. O Corinthians, inclusive, mudou de postura pressionando mais em campo. Aos 19 minutos, Garro recebeu de Kaio César dentro da área e finalizou para fora, em uma boa jogada construída pelo lado direito. Um minuto depois, o Estudiantes respondeu com Carrillo, mas o cabeceio saiu torto e longe do gol.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.