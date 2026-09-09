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Corinthians busca empate com Estudiantes e leva decisão para Itaquera

Timão empatou por 1 a 1 na Argentina

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
09/09/2026 23:25
Atualizado há 1 hora
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Memphis Depay em ação no jogo do Corinthians contra o Estudiantes pela Libertadores
Corinthians resolverá na Neo Química Arena (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Corinthians e Estudiantes empataram por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (9), em La Plata, na Argentina, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Com o resultado, a decisão da vaga ficou para a Neo Química Arena, no dia 16 de setembro. Uma vitória simples classifica o Timão.

Primeiro tempo de vantagem do Estudiantes

O Estudiantes começou pressionando e abriu o placar logo aos três minutos. Após cruzamento para a segunda trave, Guido Carrillo cabeceou sozinho, e Hugo Souza fez uma grande defesa. No rebote, porém, Alexis Castro apareceu livre e finalizou forte para marcar. Depois do gol, o clima esquentou, com Diniz cobrando o time à beira do campo e André Carrillo se envolvendo em uma discussão após falta no meio-campo. Aos 21 minutos, Memphis teve a melhor chance do Corinthians no primeiro tempo, mas finalizou para fora. Na sequência, o Estudiantes continuou levando perigo, enquanto o jogo ficou cada vez mais quente com provocações dos dois lados. A primeira etapa terminou com vantagem do time argentino.

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gol do estudiantes
Estudiantes abriu o placar contra o Corinthians (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Segundo tempo disputado

Aos três minutos, Kaio César marcou o gol de empate do Corinthians, após passe de Rodrigo Garro. Os primeiros minutos da etapa final foram repletos de tensão. Gabriel Paulista, inclusive, chegou a levar uma cotovelada na cabeça em uma disputa. O Corinthians, inclusive, mudou de postura pressionando mais em campo. Aos 19 minutos, Garro recebeu de Kaio César dentro da área e finalizou para fora, em uma boa jogada construída pelo lado direito. Um minuto depois, o Estudiantes respondeu com Carrillo, mas o cabeceio saiu torto e longe do gol.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O lance capital foi o gol de Kaio César aos três minutos do segundo tempo, que recolocou o Corinthians no jogo e mudou completamente a postura da equipe. Empate importante para resolver em casa.

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Deu aula 🏅

Um dos destaques do lado do Corinthians foi justamente Kaio César. O atacante foi decisivo e marcou o gol de empate do Corinthians aos três minutos do segundo tempo, após passe de Rodrigo Garro.

Ficou abaixo 📉

Gustavo Henrique teve uma atuação abaixo do esperado e acabou se colocando em situações que poderiam comprometer o Corinthians na decisão. O zagueiro arriscou receber um cartão em alguns lances e precisou ter mais cuidado, Além disso, teve participação no lance do gol do Estudiantes, quando a defesa corintiana não conseguiu afastar a jogada.

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Nos minutos finais, Kaio César quase virou o jogo. Aos 40', o atacante foi lançado dentro da área, ficou no mano a mano, mas não conseguiu finalizar. Antes disso, Garro também arriscou de longe e parou em Muslera. O Estudiantes seguiu rondando a área, mas o Corinthians conseguiu afastar o perigo. O jogo terminou empatado e agora a decisão será na Neo Química Arena.

✅ Ficha técnica

Estudiantes 🆚 Corinthians
Copa Libertadores - ida - quartas de final

📆 Data e horário: quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (Argentina);
🥅 Gols: Alexis Castro (1-0), Kaio (1-1)

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🟨 Cartões amarelos: Kaio César, Bidon, Gustavo Henrique (Corinthians); Benedetti, Carillo (Estudiantes)
🟥 Cartões vermelhos: 

Estudiantes (Técnico: Alexander Medina)
Muslera, Mancuso, Santiago Núñez, González Pírez, Benedetti, Piovi (Jalil Elías), Alexis Castro, Baltasar Rodríguez (Fabricio Pérez), Joaquín Correa, Carrillo, Tobio Burgos

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Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, Carrillo (Charles), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Matheus Pereira); Kaio César e Memphis Depay.

🟨 Arbitragem

🟨 Árbitro: Esteban Ostojuch (URU);
🚩 Assistentes: Martín Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU);
🖥️ VAR: Antonio García (URU).

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