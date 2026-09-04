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Garro, Yuri Alberto e Memphis: Corinthians busca reação com trio que dá resultado

Time alvinegro tem aproveitamento superior nas partidas em que os três atuaram juntos

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
04/09/2026 07:00
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Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro antes de jogo do Corinthians
Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro formam trio que apresenta bons números pelo Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

O Corinthians vive um momento de turbulência na disputa do Campeonato Brasileiro. Após três derrotas consecutivas, o técnico Fernando Diniz busca alternativas para tentar mudar o cenário da equipe. Uma das possibilidades pode estar dentro do próprio elenco: a retomada do trio formado por Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro.

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Desde a estreia de Memphis pelo Corinthians, o time apresenta números positivos quando conta com os três jogadores em campo. Ao todo, foram 43 partidas com o trio, com 25 vitórias, oito empates e dez derrotas. O aproveitamento é de 64,3%, com 70 gols marcados e 41 sofridos.

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O desempenho também se mantém em um patamar elevado quando considerados apenas os jogos do Campeonato Brasileiro. Em 21 partidas com Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro em campo, o Corinthians venceu 13 vezes, empatou três e perdeu cinco. O aproveitamento chega a 66,7%, com 39 gols marcados e 21 sofridos.

Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Rendimento cai sem o trio

A comparação com o período mais recente reforça a importância do trio para o desempenho da equipe. Desde a convocação de Memphis Depay para a Copa do Mundo, o Corinthians não voltou a contar com os três jogadores juntos em campo.

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A última partida de Memphis antes da ausência foi justamente a derrota por 2 a 0 para o Platense, pela Libertadores, em 29 de maio. Na ocasião, o atacante disputou o primeiro tempo.

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Desde então, o Corinthians disputou 12 partidas e acumulou cinco vitórias, três empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 50%. Nesse período, a equipe marcou 14 gols e sofreu dez.

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Quando estarão em campo novamente?

Corinthians tinha a expectativa de contar com o atacante Yuri Alberto no clássico contra o Santos, no domingo (30), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador, no entanto, sentiu um desconforto físico durante uma das últimas atividades antes da partida e passou por exames médicos para avaliar a situação.

Fora do clássico, Yuri Alberto ainda não voltou a treinar com o elenco. O atacante foi ausência nas atividades de segunda-feira (1º) e terça-feira (2), enquanto segue em recuperação do problema físico.

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Ainda não há confirmação sobre a presença do jogador no duelo contra a Chapecoense, no domingo (6), novamente pelo Campeonato Brasileiro. A comissão técnica do Corinthians aguarda a evolução do atacante para definir se ele terá condições de voltar a ser relacionado.

Memphis Depay não treinou nos últimos dois dias por conta de dores e inchaço no tornozelo esquerdo. A presença do atacante ainda não está garantida.

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