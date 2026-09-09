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Convocação da Seleção tem crias do Palmeiras, mas nenhum atleta do elenco

Ancelotti anunciou a lista de 26 nomes na tarde desta quarta-feira (9)

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
09/09/2026 15:41
Atualizado há 13 minutos
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Carlo Ancelotti, de terno, olhando para frente com expressão séria
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: IMAGO/Folhapress)

O Palmeiras não teve representantes na lista da Seleção anunciada na tarde desta quarta-feira (9) pelo técnico Carlo Ancelotti. Esta é a primeira convocação desde o fim da Copa do Mundo, na qual o Brasil foi eliminado pela Noruega nas oitavas de final.

+ Ancelotti faz 1ª convocação da Seleção pós-Copa; veja nomes

Quatro jogadores formados nas categorias de base do clube, no entanto, aparecem na lista de 26 nomes anunciada por Ancelotti: os atacantes Estêvão, do Chelsea, e Endrick, do Real Madrid, o meio-campista Danilo, atualmente no Botafogo, além do zagueiro Vitor Reis, do Manchester City.

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Entre os principais nomes do atual elenco cotados para receber uma oportunidade na Seleção estavam o goleiro Carlos Miguel e o meio-campista Andreas Pereira.

- Essa é uma lista equilibrada, com jogadores que estiveram na Copa do Mundo. Vai ser importante para a próxima geração. Temos jovens, que têm qualidade para representar no futuro da Seleção, nos próximos anos. E temos também jogadores que estão atuando muito bem no Campeonato Brasileiro - afirmou Ancelotti.

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- Para todos os outros não há porta fechada, a porta está aberta a todos - completou

A Seleção Brasileira inicia o ciclo para a próxima Copa do Mundo com três amistosos. Nos dias 25 e 29 de setembro, enfrenta a Austrália. Depois, encara a Índia. As três partidas serão disputadas fora do Brasil, nos países dos adversários.

Estêvão e Endrick quando atuavam juntos no Palmeiras
Estêvão e Endrick, formados nas categorias de base do Palmeiras, foram convocados para defender a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa (Foto: Reprodução)

Convocação da Seleção Brasileira

  1. Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro);
  2. Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma);
  3. Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos);
  4. Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr (Real Madrid).

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