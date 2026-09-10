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Fala de Barboza após vitória do Palmeiras irrita torcedores: 'Acabou'

Zagueiro comentou sobre a formação com três defensores

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 06:30
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Barboza em ação durante o Palmeiras e LDU, pela Libertadores
Barboza em ação durante o Palmeiras e LDU, pela Libertadores (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

A declaração de Barboza após a vitória do Palmeiras sobre a LDU, nesta quarta-feira (9), pela Libertadores, gerou repercussão entre os torcedores nas redes sociais. O zagueiro foi questionado sobre a utilização do esquema com três defensores e afirmou que não se preocupa com a opinião da torcida sobre a formação.

— Eu gosto da formação, acho que o Mister também, por isso escala desse jeito. Se a torcida gosta ou não, não é problema meu. Eu tento fazer o meu melhor, tento jogar. Se o Mister fala para mim que tenho que jogar de volante, eu vou jogar. É isso. Ele é que sabe, não sou eu quem vai falar como temos que jogar — disse Barboza.

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A resposta não foi bem recebida por parte dos palmeirenses. Alguns torcedores entenderam a fala como uma falta de consideração com a opinião da torcida, enquanto outros criticaram o desempenho do defensor e a opção de Abel Ferreira por atuar com três zagueiros.

Veja a repercussão:

Como foi Palmeiras x LDU?

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1°T - Gol de Giay e vantagem no confronto

O Palmeiras foi superior à LDU nos 45 minutos iniciais. O domínio se refletiu no placar, com a equipe alviverde indo para o intervalo em vantagem. Na metade da primeira etapa, Giay aproveitou o rebote do goleiro adversário e cabeceou livre para marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde, após jogada de muita luta do atacante Vitor Roque.

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Os minutos seguintes foram de controle do Palmeiras e algumas escapadas da LDU, que aproveitava os espaços para explorar os contra-ataques. A equipe de Abel Ferreira, em alguns momentos, sofreu com a falta de criatividade em razão da formação com três zagueiros e dois laterais. Ainda assim, o Palmeiras criou oportunidades para ampliar o placar em casa.

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

2° T - Palmeiras pressiona, mas não amplia

O placar permaneceu inalterado na segunda etapa, apesar da pressão do Palmeiras. A equipe manteve o controle das ações e voltou a ocupar o campo de ataque. No entanto, foram poucas as chances claras de gol, enquanto Abel Ferreira optou por manter a estrutura inicial, promovendo apenas a entrada de Heitor no lugar de Vitor Roque.

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Os minutos finais foram de jogo aberto, com as duas equipes em busca do gol, mas sem sucesso. O Palmeiras leva a vantagem do empate para o Equador, mas antes enfrenta o São Paulo em clássico pelo Campeonato Brasileiro.

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