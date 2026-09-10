Fala de Barboza após vitória do Palmeiras irrita torcedores: 'Acabou'

A declaração de Barboza após a vitória do Palmeiras sobre a LDU, nesta quarta-feira (9), pela Libertadores, gerou repercussão entre os torcedores nas redes sociais. O zagueiro foi questionado sobre a utilização do esquema com três defensores e afirmou que não se preocupa com a opinião da torcida sobre a formação.

— Eu gosto da formação, acho que o Mister também, por isso escala desse jeito. Se a torcida gosta ou não, não é problema meu. Eu tento fazer o meu melhor, tento jogar. Se o Mister fala para mim que tenho que jogar de volante, eu vou jogar. É isso. Ele é que sabe, não sou eu quem vai falar como temos que jogar — disse Barboza.

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➡️Possível pênalti não marcado em Palmeiras x LDU gera revolta: 'Assalto'

A resposta não foi bem recebida por parte dos palmeirenses. Alguns torcedores entenderam a fala como uma falta de consideração com a opinião da torcida, enquanto outros criticaram o desempenho do defensor e a opção de Abel Ferreira por atuar com três zagueiros.

Veja a repercussão:

O problema não é a formação de 3 zagueiros. O problema é que não há dinâmicas ou repertório. Isso independe de qual formação é usada — Palmeirazzo 🇧🇷🇮🇹 (@avant1p4lestra) September 10, 2026

claro que ele gosta, se a formação for de 2 zagueiros esse bagre consegue a proeza de der reserva do possante murilo — Kaká (@kakaapenass) September 10, 2026

é presidente, é treinador e agora jogador também cagando na cabeça da torcida.



esses caras só podem estar de sacanagem. — Vitor 🐷💚 (@vitoridemmaia0) September 10, 2026

Quem deu essa liberdade para os jogadores menosprezar a torcida foi o abel,todo dia e uma coisa nova — Valdin Sports (@ValdinSports7) September 10, 2026

Esse é grosso com força. Papinho de gostar de jogar com 3 pra poder dividir a responsabilidade/culpa. É um Lyanco da vida — TPMT (@tarcisiopg) September 10, 2026

Palmeiras acabou — Central Do Palestra (@do_palestra) September 10, 2026

Como foi Palmeiras x LDU?

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1°T - Gol de Giay e vantagem no confronto

O Palmeiras foi superior à LDU nos 45 minutos iniciais. O domínio se refletiu no placar, com a equipe alviverde indo para o intervalo em vantagem. Na metade da primeira etapa, Giay aproveitou o rebote do goleiro adversário e cabeceou livre para marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde, após jogada de muita luta do atacante Vitor Roque.

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Os minutos seguintes foram de controle do Palmeiras e algumas escapadas da LDU, que aproveitava os espaços para explorar os contra-ataques. A equipe de Abel Ferreira, em alguns momentos, sofreu com a falta de criatividade em razão da formação com três zagueiros e dois laterais. Ainda assim, o Palmeiras criou oportunidades para ampliar o placar em casa.

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

2° T - Palmeiras pressiona, mas não amplia

O placar permaneceu inalterado na segunda etapa, apesar da pressão do Palmeiras. A equipe manteve o controle das ações e voltou a ocupar o campo de ataque. No entanto, foram poucas as chances claras de gol, enquanto Abel Ferreira optou por manter a estrutura inicial, promovendo apenas a entrada de Heitor no lugar de Vitor Roque.

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Os minutos finais foram de jogo aberto, com as duas equipes em busca do gol, mas sem sucesso. O Palmeiras leva a vantagem do empate para o Equador, mas antes enfrenta o São Paulo em clássico pelo Campeonato Brasileiro.

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