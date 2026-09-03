O Corinthians segue a preparação para enfrentar a Chapecoense, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta-feira (3), no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco realizou o terceiro treinamento consecutivo visando o confronto na Neo Química Arena.

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A principal novidade da atividade foi Memphis Depay. O atacante voltou a treinar com o restante do elenco após ficar na parte interna do clube nos últimos dias. O camisa 10 havia sentido dores no tornozelo esquerdo após pisar em falso durante o clássico contra o Santos, no último domingo (30).

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Outra novidade no treinamento foi Vitinho. O atacante, que sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo, iniciou o período de transição física e realizou trabalhos parciais junto ao elenco.

A atividade começou com um vídeo de instruções táticas na Sala de Preleção Flexform. Na sequência, os jogadores fizeram um trabalho de força na academia e participaram de um aquecimento no gramado com uma dinâmica de passes. Por fim, Fernando Diniz comandou um exercício tático de 10 contra 10.

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O Corinthians volta a treinar na manhã desta sexta-feira (4) e encerra a preparação para o confronto no sábado (5). A equipe enfrenta a Chapecoense no domingo (6), às 19h30, na Neo Química Arena.

Memphis Depay voltou a treinar com o elenco do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians vive uma situação difícil no Brasileirão, com três derrotas seguidas. Nos últimos três jogos, a equipe não somou pontos, com dois gols marcados e cinco sofridos.

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Em todo o Brasileirão, o Corinthians acumula oito vitórias, oito empates e nove derrotas em 25 partidas. O aproveitamento é de 44%, com 26 gols marcados e 25 sofridos. Com 32 pontos, a equipe ocupa a 10ª colocação na tabela após a derrota no clássico.

Considerando toda a temporada de 2026, o Corinthians disputou 48 partidas, com 20 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. O aproveitamento geral é de 56,3%, com 52 gols marcados e 40 sofridos.

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Veja abaixo o calendário

06/09 — 19:30 — Corinthians x Chapecoense — Brasileirão

09/09 — 21:30 — Estudiantes x Corinthians — Libertadores

13/09 — 17:30 — Flamengo x Corinthians — Brasileirão

16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores

20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão

07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão

11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão

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