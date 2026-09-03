Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Memphis volta aos treinos no Corinthians; Vitinho inicia transição

Equipe segue em preparação para o confronto diante da Chapecoense

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
03/09/2026 20:09
Favorite o Lance! no Google
Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians segue a preparação para enfrentar a Chapecoense, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta-feira (3), no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco realizou o terceiro treinamento consecutivo visando o confronto na Neo Química Arena.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A principal novidade da atividade foi Memphis Depay. O atacante voltou a treinar com o restante do elenco após ficar na parte interna do clube nos últimos dias. O camisa 10 havia sentido dores no tornozelo esquerdo após pisar em falso durante o clássico contra o Santos, no último domingo (30).

continua após a publicidade

Outra novidade no treinamento foi Vitinho. O atacante, que sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo, iniciou o período de transição física e realizou trabalhos parciais junto ao elenco.

A atividade começou com um vídeo de instruções táticas na Sala de Preleção Flexform. Na sequência, os jogadores fizeram um trabalho de força na academia e participaram de um aquecimento no gramado com uma dinâmica de passes. Por fim, Fernando Diniz comandou um exercício tático de 10 contra 10.

continua após a publicidade

O Corinthians volta a treinar na manhã desta sexta-feira (4) e encerra a preparação para o confronto no sábado (5). A equipe enfrenta a Chapecoense no domingo (6), às 19h30, na Neo Química Arena.

Memphis durante treino do Corinthians
Memphis Depay voltou a treinar com o elenco do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

Corinthians vive uma situação difícil no Brasileirão, com três derrotas seguidas. Nos últimos três jogos, a equipe não somou pontos, com dois gols marcados e cinco sofridos. 

continua após a publicidade

Em todo o Brasileirão, o Corinthians acumula oito vitórias, oito empates e nove derrotas em 25 partidas. O aproveitamento é de 44%, com 26 gols marcados e 25 sofridos. Com 32 pontos, a equipe ocupa a 10ª colocação na tabela após a derrota no clássico.

Considerando toda a temporada de 2026, o Corinthians disputou 48 partidas, com 20 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. O aproveitamento geral é de 56,3%, com 52 gols marcados e 40 sofridos.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Veja abaixo o calendário

  • 06/09 — 19:30 — Corinthians x Chapecoense — Brasileirão
  • 09/09 — 21:30 — Estudiantes x Corinthians — Libertadores
  • 13/09 — 17:30 — Flamengo x Corinthians — Brasileirão
  • 16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores
  • 20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão
  • 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão
  • 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Equipe de basquete do Corinthians

Corinthians

Corinthians antecipa valores com patrocinadora, mas mantém atrasos no basquete

Há 35 minutos
Taça da Libertadores

Futebol Nacional

Conmebol define árbitros dos jogos de ida das quartas da Libertadores

Há 50 minutos
Breno Bidon durante partida do Corinthians na temporada

Corinthians

Breno Bidon decide ficar no Corinthians após proposta do Besiktas

Há 1 hora
Elias, ex-volante, novo contratado da ESPN

Fora de Campo

Ex-Corinthians e Flamengo é anunciado como reforço na ESPN

Há 1 hora
Camisa com o escudo do Corinthians

Futebol Feminino

Corinthians confirma venda de Leticia Teles ao Al Qadsiah, da Arábia Saudita

Há 9 horas
Meia do Corinthians recebe sondagem de clube estrangeiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Torcedores reprovam possível saída de Breno Bidon do Corinthians

Há 9 horas
Mais LANCE!
Torcedor do Corinthians chora após receber camisa de Neymar

Corinthians é denunciado por episódio envolvendo criança e camisa de Neymar

Fernando Diniz em partida pelo Corinthians

Sem Yuri Alberto, Corinthians perde referência e tem queda de rendimento

Neo Química Arena, estádio do Corinthians

Caixa se manifesta sobre dívida do Corinthians pela Neo Química Arena

Breno Bidon durante partida pelo Corinthians

Clube europeu demonstra interesse em Breno Bidon, do Corinthians

Gui Negão durante partida do Corinthians na temporada 2026

Corinthians recusa proposta de clube europeu por Gui Negão

Régis Pitbull durante treino pelo Corinthians

Ex-atacante de Corinthians e Vasco vive nas ruas após vício em crack

Diogo Silva, empresário de André, ao lado do volante do Corinthians

Empresário de André critica diretoria do Corinthians: 'Não pode iludir'

Favela comemora gol pelo Corinthians

Clube europeu anuncia contratação do atacante Favela, do Corinthians

Neo Química Arena, casa do Corinthians

MP-SP investiga suposta cobrança indevida da Caixa ao Corinthians

Comentarista publicou vídeo de esclarecimento após episódio em entrevista com Stabile (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

Presidente do Corinthians comete gafe bizarra em entrevista

Vic Albuquerque olha para cima sorrindo

Como foram os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Kaio César, Lingard e Carrillo

Corinthians: veja 10 jogadores que podem sair em 2027

Memphis Depay ficou na parte interna do CT do Corinthians

Memphis e mais cinco desfalcam Corinthians em treino