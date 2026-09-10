Atuação de Arias em Palmeiras x LDU vira assunto: 'Merecia'

O Palmeiras venceu a LDU por 1 a 0, nesta quarta-feira (9), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Apesar do placar mínimo, a atuação de Arias chamou a atenção nas redes sociais, principalmente pelos lances em que o jogador levou perigo ao gol adversário.

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O colombiano participou de algumas das principais ações ofensivas do Palmeiras e chegou perto de marcar. Em um dos lances, Arias finalizou colocado, mas viu um defensor da LDU esticar a perna e mandar a bola para escanteio.

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➡️Possível pênalti não marcado em Palmeiras x LDU gera revolta: 'Assalto'

Nas redes sociais, torcedores destacaram a participação do jogador e lamentaram a falta do gol. Para alguns, Arias foi um dos principais nomes do time de Abel Ferreira na partida.

Veja a repercussão:

Esquece, essa bola não entra mais hoje. Arias fez tudo certo, meteu no cantinho... e o zagueiro esticou a perna pra mandar pra escanteio. Pode jogar até amanhã que não marcamos mais... — Gabriel Avellar (@GabrielBigode) September 9, 2026

Arias foi bem, mas joga sozinho

Teve azar uns 3, 4 lances... — Osti, o Bodega! (@bodega_osti) September 9, 2026

o arias é muito craque, e com um jogo muito consistente



merecia aquele gol — leozin_zr (@leozin_zr) September 9, 2026

Palmeiras perdeu uma grande chance de resolver na ida. Jogo fluiu bem pelas laterais mas perderam muitas chances. Ótima atuação do Giay e Arias na direita. 1x0. — Paulo H. Nóbrega 🏆🏆🏆 (@paulohnobrega) September 9, 2026

Carlos Miguel, Piquerez, Marlon e Flaco foram hj



Murilo, Barbosa, Gomez, Evangelista foram vem



Giay, Árias, Roque jogaram muito!



De novo o Marlon mata todas as nossas transições, todas. — Bruno Gonçalves🤠🤙 (@bspbruno) September 10, 2026

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Como foi Palmeiras e LDU?

1°T - Gol de Giay e vantagem no confronto

O Palmeiras foi superior à LDU nos 45 minutos iniciais. O domínio se refletiu no placar, com a equipe alviverde indo para o intervalo em vantagem. Na metade da primeira etapa, Giay aproveitou o rebote do goleiro adversário e cabeceou livre para marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde, após jogada de muita luta do atacante Vitor Roque.

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Os minutos seguintes foram de controle do Palmeiras e algumas escapadas da LDU, que aproveitava os espaços para explorar os contra-ataques. A equipe de Abel Ferreira, em alguns momentos, sofreu com a falta de criatividade em razão da formação com três zagueiros e dois laterais. Ainda assim, o Palmeiras criou oportunidades para ampliar o placar em casa.

Giay comemorando gol em Palmeiras e LDU, pela Conmebol Libertadores (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

2° T - Palmeiras pressiona, mas não amplia

O placar permaneceu inalterado na segunda etapa, apesar da pressão do Palmeiras. A equipe manteve o controle das ações e voltou a ocupar o campo de ataque. No entanto, foram poucas as chances claras de gol, enquanto Abel Ferreira optou por manter a estrutura inicial, promovendo apenas a entrada de Heitor no lugar de Vitor Roque.

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Os minutos finais foram de jogo aberto, com as duas equipes em busca do gol, mas sem sucesso. O Palmeiras leva a vantagem do empate para o Equador, mas antes enfrenta o São Paulo em clássico pelo Campeonato Brasileiro.

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