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Atuação de Arias em Palmeiras x LDU vira assunto: 'Merecia'

Verdão venceu por 1 a 0 e obteve vantagem para o jogo da volta

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 05:30
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Arias em ação durante Palmeiras e LDU pela Libertadores
Arias em ação durante Palmeiras e LDU pela Libertadores (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

O Palmeiras venceu a LDU por 1 a 0, nesta quarta-feira (9), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Apesar do placar mínimo, a atuação de Arias chamou a atenção nas redes sociais, principalmente pelos lances em que o jogador levou perigo ao gol adversário.

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O colombiano participou de algumas das principais ações ofensivas do Palmeiras e chegou perto de marcar. Em um dos lances, Arias finalizou colocado, mas viu um defensor da LDU esticar a perna e mandar a bola para escanteio.

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➡️Possível pênalti não marcado em Palmeiras x LDU gera revolta: 'Assalto'

Nas redes sociais, torcedores destacaram a participação do jogador e lamentaram a falta do gol. Para alguns, Arias foi um dos principais nomes do time de Abel Ferreira na partida.

Veja a repercussão:

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Como foi Palmeiras e LDU?

1°T - Gol de Giay e vantagem no confronto

O Palmeiras foi superior à LDU nos 45 minutos iniciais. O domínio se refletiu no placar, com a equipe alviverde indo para o intervalo em vantagem. Na metade da primeira etapa, Giay aproveitou o rebote do goleiro adversário e cabeceou livre para marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde, após jogada de muita luta do atacante Vitor Roque.

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Os minutos seguintes foram de controle do Palmeiras e algumas escapadas da LDU, que aproveitava os espaços para explorar os contra-ataques. A equipe de Abel Ferreira, em alguns momentos, sofreu com a falta de criatividade em razão da formação com três zagueiros e dois laterais. Ainda assim, o Palmeiras criou oportunidades para ampliar o placar em casa.

Giay comemorando gol em Palmeiras e LDU, pela Conmebol Libertadores
Giay comemorando gol em Palmeiras e LDU, pela Conmebol Libertadores (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

2° T - Palmeiras pressiona, mas não amplia

O placar permaneceu inalterado na segunda etapa, apesar da pressão do Palmeiras. A equipe manteve o controle das ações e voltou a ocupar o campo de ataque. No entanto, foram poucas as chances claras de gol, enquanto Abel Ferreira optou por manter a estrutura inicial, promovendo apenas a entrada de Heitor no lugar de Vitor Roque.

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Os minutos finais foram de jogo aberto, com as duas equipes em busca do gol, mas sem sucesso. O Palmeiras leva a vantagem do empate para o Equador, mas antes enfrenta o São Paulo em clássico pelo Campeonato Brasileiro.

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