Possível pênalti não marcado em Palmeiras x LDU gera revolta: 'Assalto'
Verdão venceu por 1 a 0 nesta quarta-feira (6), no Nubank Parque
Palmeiras venceu a LDU por 1 a 0 nesta quarta-feira (9), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Na segunda etapa, uma jogada individual de Jhon Arias virou reclamação por parte da torcida por considerarem pênalti não marcado para o Verdão.
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Aos 6 minutos da segunda etapa, Flaco López toca para Arias na entrada da área, e o camisa 11 cai, pedindo pênalti. O árbitro manda o jogo seguir.
Veja o lance:
Arias implorou por pênalti nesse lance, mas o VAR mandou seguir.— Gustavo Terini (@gustavoterini) September 9, 2026
O que acharam? Pênalti? pic.twitter.com/3gATtJMixc
Veja a repercussão:
Pênalti claro em cima do Jhon Árias— Palestra News (@Palestra_News_) September 9, 2026
Absurdo
CONMEBOL é uma PIADA
Meu deus isso foi muito pênalti no Jhon Árias— Vini (@viini28) September 9, 2026
Pra mim, foi pênalti no Arias— 🌺 Mabel Bierhoff 🌺 (@MabelBierhoff) September 9, 2026
FOI MUITO PÊNALTI NO ARIAS, A VERGONHA— Catão🇳🇬🐷 (@carlosedcatao) September 9, 2026
Eu falei, olha o pênalti que não marcaram em cima do Jhon Árias.— Central Avanti ⭐️ | .gg/palmeiras (@centralavanti) September 9, 2026
Vergonhoso. https://t.co/v1QkBgiIX4
Como foi Palmeiras x LDU?
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1°T - Gol de Giay e vantagem no confronto
O Palmeiras foi superior à LDU nos 45 minutos iniciais. O domínio se refletiu no placar, com a equipe alviverde indo para o intervalo em vantagem. Na metade da primeira etapa, Giay aproveitou o rebote do goleiro adversário e cabeceou livre para marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde, após jogada de muita luta do atacante Vitor Roque.
Os minutos seguintes foram de controle do Palmeiras e algumas escapadas da LDU, que aproveitava os espaços para explorar os contra-ataques. A equipe de Abel Ferreira, em alguns momentos, sofreu com a falta de criatividade em razão da formação com três zagueiros e dois laterais. Ainda assim, o Palmeiras criou oportunidades para ampliar o placar em casa.
2° T - Palmeiras pressiona, mas não amplia
O placar permaneceu inalterado na segunda etapa, apesar da pressão do Palmeiras. A equipe manteve o controle das ações e voltou a ocupar o campo de ataque. No entanto, foram poucas as chances claras de gol, enquanto Abel Ferreira optou por manter a estrutura inicial, promovendo apenas a entrada de Heitor no lugar de Vitor Roque.
Os minutos finais foram de jogo aberto, com as duas equipes em busca do gol, mas sem sucesso. O Palmeiras leva a vantagem do empate para o Equador, mas antes enfrenta o São Paulo em clássico pelo Campeonato Brasileiro.
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