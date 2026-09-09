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Del Valle x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Equipes se enfrentam na noite desta quinta-feira

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 17:25
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Copa Libertadores da América 2026 - Independiente Valle x Flamengo
Del Valle x Flamengo (Foto: Arte / Lance!)

Independiente del Valle e Flamengo se enfrentam na noite desta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. No Estadio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, a partida contará com a transmissão do Disney+. Clique aqui para assistir no Disney+.

Após o confronto, as equipes voltam a se enfrentam no dia 17 de setembro, no Maracanã, pelo jogo de volta. Quem passar encara o vencedor de Corinthians x Estudiantes (ARG).

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Como chega o Del Valle

O Del Valle chega às quartas após eliminar o Tolima e motivado pela grande campanha no futebol equatoriano, em que lidera a competição nacional com larga vantagem. Em casa, terá ao seu lado o fator altitude, com os mais de 2.800 metros de altitude.

Em campo, o técnico Joaquín Papa deve manter a estrutura da equipe, que conta com Carlos González, Junior Sornoza e Ronald Briones, por exemplo, como destaques.

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Jogadores do Del Valle
Jogadores do Del Valle (Foto: Digulgação/Del Valle)

Como chega o Flamengo

O Flamengo, atual campeão da Libertadores, que eliminou o Cruzeiro nas oitavas, terá o retorno de Gonzalo Plata. Ex-jogador do Del Valle, o equatoriano se reapresentou ao clube após a negativa nos exames médicos no Dínamo de Moscou. Ele está á disposição para o jogo em Quito.

Plata durante treino do Flamengo em Belém
Plata durante treino do Flamengo em Belém

Por outro lado, o Rubro-Negro não contará com Cebolinha, liberado pelo clube para assinar com o Santos. Lesionados, Alex Sandro e Evertton Araújo seguem fora.

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✅ FICHA TÉCNICA

Del Valle 🆚 Flamengo
🏆 Libertadores - Quartas de final - Jogo de ida
📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (EQU)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.

Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
📺 VAR: Silvio Trucco (ARG)

⚽ Prováveis escalações

🔵⚫ Del Valle (Técnico: Joaquín Papa)
Aldair Quintana; Jhon Espinoza, Layan Loor, Richard Schunke; Daykol Romero, Hugo Quintana, Junior Sornoza, Ronald Briones e Gustavo Cortez; Djorkaeff Reasco e Carlos González.

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🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Samuel Lino e Pedro.

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