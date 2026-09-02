Janela fecha com transferências milionárias e reviravoltas de última hora; veja
Gabriel Jesus foi um dos representantes do Brasil no 'Deadline Day'
A janela de transferências das principais ligas europeias terminou com uma sucessão de negociações milionárias, acordos desfeitos e mudanças de rumo nas últimas horas. Enzo Fernández trocou o Chelsea pelo Manchester City por R$ 870 milhões, Gabriel Jesus foi anunciado pelo Barcelona e Gonzalo Plata e Matheus Martins retornaram ao Brasil após terem suas transferências para o Dínamo Moscou canceladas.
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O último dia também foi marcado por uma das maiores reviravoltas da janela. O Monaco chegou a acertar a venda de Lamine Camara ao Chelsea por 55 milhões de euros, mas voltou atrás no acordo após uma sequência de mudanças envolvendo a negociação de Folarin Balogun com o Everton.
Na Inglaterra, o Manchester City concentrou parte dos principais investimentos do dia. Além de Enzo Fernández, contratado junto ao Chelsea, o clube acertou a chegada do atacante Iliman Ndiaye, do Everton. As duas operações movimentaram, juntas, 190 milhões de libras, cerca de R$ 1,3 bilhão.
Enzo no City e Gabriel Jesus no Barcelona
A transferência de Enzo Fernández foi o principal negócio financeiro do 'Deadline Day'. O Manchester City pagou 125 milhões de libras pelo meio-campista argentino, que deixou o Chelsea após longas negociações entre os clubes.
O argentino não foi relacionado pelo Chelsea nos dois últimos jogos da equipe em meio às conversas sobre sua saída. No City, Enzo chega como parte da reformulação do elenco após mudanças importantes na equipe inglesa.
O clube também anunciou Iliman Ndiaye, contratado junto ao Everton por 65 milhões de libras. A saída do atacante teve impacto imediato nos Toffees, que acertaram o retorno de Jack Grealish por empréstimo do Manchester City.
Outro brasileiro que teve o futuro definido nas últimas horas da janela foi Gabriel Jesus. O atacante deixou o Arsenal e assinou contrato com o Barcelona até junho de 2029. O negócio foi fechado por 8,6 milhões de libras.
Na Espanha, o Real Betis também movimentou o mercado ao acertar o retorno de Dani Ceballos. Revelado pelo clube de Sevilha, o meio-campista voltou após encerrar antecipadamente seu vínculo com o Real Madrid.
A reta final da janela ainda teve o Sunderland superando a concorrência do Arsenal pela contratação de Malick Fofana. O clube pagará 30 milhões de euros fixos ao Lyon, além de outros cinco milhões de euros em valores variáveis.
Plata e Matheus Martins voltam ao Brasil após caso no Dínamo
Entre as situações mais incomuns do último dia da janela esteve o desfecho das negociações de Gonzalo Plata e Matheus Martins com o Dínamo Moscou.
Os dois jogadores viajaram para a Rússia após os acordos com Flamengo e Botafogo, foram recebidos pelo clube e iniciaram os procedimentos para concluir as transferências. As negociações, porém, foram interrompidas após o Dínamo informar que ambos não haviam sido aprovados nos exames médicos.
O Flamengo recebeu a notícia com surpresa e afirmou que Plata estava apto para o futebol de alto rendimento, vinha atuando normalmente pelo clube e pela seleção equatoriana e não possuía histórico de cirurgias, fraturas ou problemas graves.
O Botafogo também questionou o diagnóstico apresentado pelo clube russo. Matheus Martins vinha sendo utilizado normalmente durante a temporada e se manifestou após retornar da negociação.
O clube russo afirmou que decidiu não realizar as transferências por motivos ligados aos interesses de longo prazo do Dínamo e informou que os dois jogadores retornariam aos seus respectivos clubes.
O dia caótico do Monaco e os 10 negócios que marcaram a janela
Nenhum clube viveu tantas mudanças de cenário quanto o Monaco. Pela manhã, Lamine Camara participou normalmente dos treinamentos e sua permanência parecia provável. Horas depois, dirigentes realizaram uma reunião para discutir o futuro do meio-campista.
O Chelsea voltou a procurar o Monaco e teve uma proposta inicialmente rejeitada. A situação mudou depois que a negociação envolvendo Folarin Balogun e o Everton entrou em crise.
Balogun havia sido encaminhado ao clube inglês, mas o acordo caiu após o atacante não ser aprovado nos exames médicos. Com a dificuldade em concluir a venda, o Monaco retomou as conversas com o Chelsea e acertou a transferência de Lamine Camara por 55 milhões de euros. O acordo, no entanto, não resistiu até o fim do dia.
O Everton voltou a insistir por Balogun e retomou as conversas com o Monaco. Diante da nova movimentação pelo atacante, o clube francês decidiu cancelar a transferência de Camara, irritando o Chelsea com a condução do negócio.
Balogun chegou a estar no centro de treinamento do Everton, mas acabou desistindo de assinar e permaneceu no Monaco. O clube francês terminou o dia mantendo tanto o atacante quanto Lamine Camara no elenco de Filipe Luís.
Entre as negociações efetivamente concluídas, dez movimentações se destacaram pelo valor envolvido, peso dos clubes ou impacto esportivo:
- Enzo Fernández — Chelsea para Manchester City: contratado por 125 milhões de libras, o argentino protagonizou o maior negócio financeiro do último dia da janela.
- Iliman Ndiaye — Everton para Manchester City: o atacante deixou o Everton por 65 milhões de libras e completou a dupla de grandes investimentos do City no Deadline Day.
- Matías Fernández-Pardo — Lille para Newcastle: o clube inglês desembolsou 51,4 milhões de libras para contratar o atacante.
- Ibrahim Mbaye — PSG para Aston Villa: o atacante trocou o futebol francês pela Premier League em uma negociação de 47 milhões de libras.
- Gabriel Jesus — Arsenal para Barcelona: o brasileiro assinou com o clube catalão até junho de 2029 em uma das principais mudanças de rumo envolvendo grandes clubes europeus.
- Mykhailo Mudryk — Chelsea para Tottenham: o atacante deixou Stamford Bridge por empréstimo para reforçar um rival londrino.
- Jack Grealish — Manchester City para Everton: o meia retornou ao Everton por empréstimo após a saída de Ndiaye para o Manchester City.
- Malick Fofana — Lyon para Sunderland: o clube inglês superou o Arsenal e acertou a contratação do jogador por 30 milhões de euros fixos, além de outros cinco milhões de euros em bônus.
- Nick Woltemade — Newcastle para Juventus: o centroavante alemão deixou a Inglaterra por empréstimo e passou a reforçar a equipe italiana.
- Pape Matar Sarr — Tottenham para Juventus: o meio-campista também chegou à Velha Senhora por empréstimo, em um acordo que prevê a possibilidade de compra ao fim do vínculo.
Outros negócios relevantes também foram concluídos nas últimas horas da janela:
- Tosin Adarabioyo trocou o Chelsea pelo Tottenham;
- Lucca Brughmans foi contratado pelo Liverpool;
- Ethan Nwaneri foi emprestado pelo Arsenal ao Borussia Dortmund;
- Harvey Elliott deixou o Liverpool por empréstimo para defender o Valencia;
- Morato trocou o Nottingham Forest pelo West Ham por empréstimo;
- Deivid Washington deixou o Chelsea em definitivo para assinar com o Strasbourg;
- Robinho Jr deixou o Santos por empréstimo para defender o Genoa;
- Jonathan David foi emprestado pela Juventus ao Atlético de Madrid;
- Claudio Echeverri deixou o Manchester City para atuar no Benfica.
A Juventus ainda aproveitou o último dia para reforçar duas posições. Além de Woltemade, contratado por empréstimo junto ao Newcastle, o clube italiano acertou a chegada de Pape Matar Sarr em um acordo com o Tottenham que prevê opção de compra.
No futebol português, Richard Ríos teve a saída encaminhada do Benfica para o Al-Ittihad. Já Claudio Echeverri deixou o Manchester City por empréstimo para buscar mais espaço no Benfica.
A Roma, por sua vez, encerrou a tentativa de contratar Luiz Henrique depois que o Zenit recusou uma segunda proposta pelo jogador. O clube italiano ofereceu 38 milhões de euros fixos, além de cinco milhões de euros em bônus, mas desistiu do negócio.
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