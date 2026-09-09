Palmeiras vence LDU com gol de Giay e abre vantagem na Libertadores

O Palmeiras venceu a LDU por 1 a 0 no Nubank Parque, na noite desta quarta-feira (9), e abriu vantagem nas quartas de final da Copa Libertadores. Giay marcou de cabeça o gol alviverde, o primeiro desde que chegou ao clube, ainda na primeira etapa.

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As equipes voltam a se enfrentar na próxima semana, em Quito, pela partida de volta. Com o resultado, o Palmeiras joga pelo empate fora de casa para garantir a classificação, mas terá um desfalque de peso. O capitão Gustavo Gómez recebeu cartão amarelo e, com isso, cumprirá suspensão automática.

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1°T - Gol de Giay e vantagem no confronto

O Palmeiras foi superior à LDU nos 45 minutos iniciais. O domínio se refletiu no placar, com a equipe alviverde indo para o intervalo em vantagem. Na metade da primeira etapa, Giay aproveitou o rebote do goleiro adversário e cabeceou livre para marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde, após jogada de muita luta do atacante Vitor Roque.

Os minutos seguintes foram de controle do Palmeiras e algumas escapadas da LDU, que aproveitava os espaços para explorar os contra-ataques. A equipe de Abel Ferreira, em alguns momentos, sofreu com a falta de criatividade em razão da formação com três zagueiros e dois laterais. Ainda assim, o Palmeiras criou oportunidades para ampliar o placar em casa.

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2° T - Palmeiras pressiona, mas não amplia

O placar permaneceu inalterado na segunda etapa, apesar da pressão do Palmeiras. A equipe manteve o controle das ações e voltou a ocupar o campo de ataque. No entanto, foram poucas as chances claras de gol, enquanto Abel Ferreira optou por manter a estrutura inicial, promovendo apenas a entrada de Heitor no lugar de Vitor Roque.

Os minutos finais foram de jogo aberto, com as duas equipes em busca do gol, mas sem sucesso. O Palmeiras leva a vantagem do empate para o Equador, mas antes enfrenta o São Paulo em clássico pelo Campeonato Brasileiro.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Aos 25 minutos, o Palmeiras abriu o placar com Giay e acalmou os ânimos no Nubank Parque, que entrou em sintonia com o elenco. Agora, em Vantagem, o Alviverde tem a condição do empate a seu favor para chegar a mais uma semifinal da Libertadores.

Deu aula 🏅

Giay foi o principal destaque do Palmeiras contra a LDU. O lateral abriu o placar ainda no primeiro tempo, em lance de oportunismo, e marcou pela primeira vez com a camisa alviverde. Atuando como ala, o argentino contribuiu nas duas fases do jogo e foi presença constante no campo ofensivo, enquanto a equipe de Abel Ferreira buscava encurralar o adversário.

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Giay abre o placar para o Palmeiras contra a LDU, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores (Foto: Nelson Almeida / AFP)

Ficou abaixo 📉

Flaco López e Arias ficaram abaixo do potencial que podem apresentar. A dupla teve atuação discreta durante a partida e não aproveitou o domínio alviverde para contribuir na fase ofensiva.

✅ Ficha técnica

PALMEIRAS 🆚 LDU

Libertadores - quartas de final (ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de setembro, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP);

🥅 Gols: Giay (25'/1°T);

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Gómez e Lucas Evangelista (PAL); Cornejo, Estrada, Allala e Quiñónez (LDU);

🟥 Cartões vermelhos: -

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Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque (Heittor).

LDU (Técnico: Gustavo Álvarez)

Valle; Weigandt, Adé, Allala, Segóvia e Quiñonez (Carabalí); Pretell (Sebastián González), Lucas Rodríguez (Alvarado) e Cornejo; Corozo e Estrada (Deyverson).

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Jesús Noel Valenzuela Sáez (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

📺 VAR: Juan Soto (VEN)

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