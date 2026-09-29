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Ancelotti se diz paciente com Vini Jr e justifica escolha no pênalti: 'Merecia gol'

Treinador determinou que atacante do Real Madrid fizesse segunda cobrança

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 09:55
Atualizado há 1 minutos
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Carlo Ancelotti, durante o segundo amistoso Austrália x Brasil
Carlo Ancelotti se disse satisfeito com a apresentação do Brasil diante da Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Satisfeito com a vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, o técnico Carlo Ancelotti explicou algumas das escolhas que fez durante a partida. Uma delas remeteu direto à eliminação da Seleção na última Copa do Mundo, diante da Noruega: aos 34 do segundo tempo, Ancelotti ordenou que Vini Jr, e não Bruno Guimarães, cobrasse um pênalti contra os australianos. O atacante do Real Madrid converteu e deu números finais ao amistoso.

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A determinação do técnico da Seleção foi diferente do que aconteceu no Mundial, quando Bruno Guimarães cobrou uma penalidade máxima no momento em que o placar ainda estava 0 a 0. O volante, contudo, desperdiçou a cobrança, e o resultado final daquele jogo válido pelas oitavas de final todo mundo recorda bem.

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No jogo desta terça, Vini Jr, que havia sofrido o pênalti, chegou a oferecer a cobrança a Guimarães, mas Ancelotti deu a ordem para que o próprio atacante a fizesse. No fim do jogo, em entrevista coletiva, o técnico explicou a escolha.

— Bruno já havia marcado gol. O batedor de pênalti era o Raphinha, que bateu o primeiro. O segundo era Bruno, mas o Bruno já tinha marcado o gol. Então, acho que o Vini merecia marcar um gol. Bateu o pênalti, bateu bem e marcou — explicou o treinador da Seleção Brasileira.

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Ancelotti fala sobre importância de Vini Jr e diz que será 'muito paciente' com ele

O técnico também comentou sobre a importância de Vini Jr para a Seleção Brasileira. O atacante não vive bom momento no Real Madrid, e mais uma vez teve atuação não mais do que discreta pelo Brasil, apesar do gol de pênalti.

— Eu o conheço muito bem. Ele é um jogador fundamental para a Seleção, um jogador fundamental para o Brasil, um jogador fundamental na minha história futebolística e vai ser um jogador fundamental para o futuro. Está em seu melhor momento? Não, não está em seu melhor momento, mas é início de temporada. Também quando não está em seu melhor nível pode fazer a diferença, como hoje. O terceiro gol, que abriu o jogo, é seu. Com ele eu vou estar muito, muito paciente, porque merece essa paciência.

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Carlo Ancelotti e Paul Clement, da comissão técnica, durante Austrália x Brasil
Carlo Ancelotti explicou escolhas e diz que será muito paciente com Vini Jr. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Outros trechos da entrevista de Carlo Ancelotti após Austrália 2 a 4 Brasil

Atuação da Seleção

— Começamos bem, depois diminuímos um pouco o ritmo do jogo. Mas na segunda parte o time reagiu muito bem. Tivemos um fantástico terceiro gol, uma fantástica combinação. Estamos felizes.

Esquema 4-2-4 ou 4-3-3

— Não sei. Eu acho que não é o momento para dizer qual é o melhor sistema. Porque eu acho que temos, em geral, uma qualidade de jogadores em que podemos seguir trabalhando o sistema do primeiro jogo (4-2-4). A verdade é que agora, neste momento, não temos muita produção de jovens meio-campistas. Por isso, o Breno (Bidon) e o Gabriel (Bontempo), que jogaram hoje. Vamos olhar para eles e ver se outros jovens podem mostrar sua qualidade no meio-campo. Mas a linha é muito clara, vamos seguir as duas linhas: o sistema com os quatro na frente e o sistema com os três meio-campistas.

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Jogo com a frágil Índia no próximo sábado

— A melhor maneira é representar bem a Seleção Brasileira, tentar fazer um jogo bonito, tentar seguir com uma ideia clara, aprovação dos jovens que estão neste momento. Estou muito claro com eles: não é uma prova, não estamos aqui para ver como são ou como não são. São muito bons, e têm que aproveitar essa oportunidade, Nós vamos acompanhar essa progressão. E repito, estou muito confiante com estes jovens e outros que vão estar na próxima convocação.

Goleiro escolhido para Índia x Brasil

— O Morisco vai jogar o próximo jogo. (Nesta terça) era uma oportunidade para o Otávio, me parecia tranquilo. A verdade é que o primeiro gol pode ser um erro ou uma falta, não sei, mas gosto dele. PE um goleiro que mostra tranquilidade e segurança.

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